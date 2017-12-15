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Фотофакты

ОИС «Янтарь» в Буэнос-Айресе

  •  © Фото с сайта forums.airbase.ru
  •  © Фото с сайта forums.airbase.ru

Океанографическое исследовательское судно Северного флота «Янтарь», участвующее в поисковой операции, зашло в столицу Аргентины для пополнения запасов.

  •  © Фото с сайта forums.airbase.ru
  •  © Фото с сайта forums.airbase.ru

Фото с сайта forums.airbase.ru


ВМФ, боевая служба, 22010, «Янтарь», Северный флот, ГУГИ
  • Нет аватара Туляк
    16.12.1707:24:28

    Я так понимаю, это наше самое современное судно подобного класса? Есть ли хоть приблизительно близкие по современному оснащению? Или только будут?

    #987332
    • Юрген Юрген
      16.12.1707:41:53

      Пока в единственном экземпляре.

      Еще строят «Алмаз» по тому же проекту (сдача по плану в 2019) и «Академик Агеев» проекта 16450 (заложено в прошлом году).

      •  © ic.pics.livejournal.com

      #987334
    • A_SEVER A_SEVER
      16.12.1707:53:18

      это наше самое современное судно подобного класса?
      На сегодняшний момент это самое лучшее судно такого типа в мире.    
      •  © Фото из открытых источников
      •  © Фото из открытых источников

      Отредактировано: A_SEVER~07:58 16.12.17
      #987336
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