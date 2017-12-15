ОИС «Янтарь» в Буэнос-Айресе





© Фото с сайта forums.airbase.ru



© Фото с сайта forums.airbase.ru

Океанографическое исследовательское судно Северного флота «Янтарь», участвующее в поисковой операции, зашло в столицу Аргентины для пополнения запасов.





© Фото с сайта forums.airbase.ru



© Фото с сайта forums.airbase.ru

Фото с сайта forums.airbase.ru