ОИС «Янтарь» в Буэнос-Айресе
Океанографическое исследовательское судно Северного флота «Янтарь», участвующее в поисковой операции, зашло в столицу Аргентины для пополнения запасов.
Фото с сайта forums.airbase.ru
Океанографическое исследовательское судно Северного флота «Янтарь», участвующее в поисковой операции, зашло в столицу Аргентины для пополнения запасов.
Фото с сайта forums.airbase.ru
16.12.1707:24:28
16.12.1707:41:53
16.12.1707:53:18 На сегодняшний момент это самое лучшее судно такого типа в мире.