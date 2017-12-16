В Санкт-Петербургском политехническом университете открылась лаборатория с суперкомпьютером

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого состоялось торжественное открытие научно-исследовательской лаборатории «Промышленные системы искусственного интеллекта». Компания Siemens выделила порядка 21 млн рублей на программное обеспечение и оборудование для лаборатории. Его интеграция с Суперкомпьютерным центром «Политехнический» увеличила мощность комплекса до 2 петафлопс, предоставляя возможность решать задачи мирового уровня.

Специализированный суперкомпьютер производительностью около 1 петафлопс, установленный в лаборатории, предназначен для решения задач в области искусственного интеллекта и машинного обучения.Суперкомпьютер позволяет обеспечить решение задач глубокого машинного обучения, требующих оборудования петафлопсного уровня производительности в многопользовательском режиме.