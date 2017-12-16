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Информационные технологии

В Санкт-Петербургском политехническом университете открылась лаборатория с суперкомпьютером

  •  © spbstu.ru

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого состоялось торжественное открытие научно-исследовательской лаборатории «Промышленные системы искусственного интеллекта». Компания Siemens выделила порядка 21 млн рублей на программное обеспечение и оборудование для лаборатории. Его интеграция с Суперкомпьютерным центром «Политехнический» увеличила мощность комплекса до 2 петафлопс, предоставляя возможность решать задачи мирового уровня.

Специализированный суперкомпьютер производительностью около 1 петафлопс, установленный в лаборатории, предназначен для решения задач в области искусственного интеллекта и машинного обучения.Суперкомпьютер позволяет обеспечить решение задач глубокого машинного обучения, требующих оборудования петафлопсного уровня производительности в многопользовательском режиме.

http://www.spbstu.ru/media/news/partnership/polytech-siemens-opened-joint-laboratory/?sphrase_id=359706

информационные технологии
  • Василий Баранов Василий Баранов
    16.12.1712:43:40

    Сименс говорите?

    #987387
    • Нет аватара Захарка
      16.12.1714:02:00

      Честно говоря не понимаю, какое отношение данная новость имеет к сайту Сделано у нас? Фактически, Сименс дал деньги своему предприятию для создания данного суперкомпьютера и соответствующего ПО, на которое в долгосрочной перспективе подсажены наши студенты. Минус.

      #987398
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