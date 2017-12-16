Строительство круизного лайнера на ССЗ «Лотос»
В Астраханской области на Судостроительном заводе «Лотос» продолжается строительство нового теплохода проекта PV300VD для компании «Мостурфлот».
Снимки сделаны 7 декабря 2017 года на Судостроительном заводе «Лотос» в городе Нариманове Астраханской области.
Заканчивается формирование корпуса теплохода и начат монтаж первого яруса надстройки.
Уже видны очертания атриума (центрального вестибюля) на главной палубе, блока кают с балконами.
График работ выполняется полностью.
Сдача теплохода в эксплуатацию планируется весной 2019 года.
16.12.1714:08:44
16.12.1717:26:33