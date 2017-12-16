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Фотофакты

Строительство круизного лайнера на ССЗ «Лотос»

В Астраханской области на Судостроительном заводе «Лотос» продолжается строительство нового теплохода проекта PV300VD для компании «Мостурфлот».

  •  © pp.userapi.com

Снимки сделаны 7 декабря 2017 года на Судостроительном заводе «Лотос» в городе Нариманове Астраханской области.

  •  © pp.userapi.com

Заканчивается формирование корпуса теплохода и начат монтаж первого яруса надстройки.

  •  © pp.userapi.com

Уже видны очертания атриума (центрального вестибюля) на главной палубе, блока кают с балконами.

  •  © pp.userapi.com

График работ выполняется полностью.

  •  © pp.userapi.com

Сдача теплохода в эксплуатацию планируется весной 2019 года.

  •  © pp.userapi.com

  •  © pp.userapi.com
  •  © pp.userapi.com
https://vk.com/mosturflot

Астраханская область, Нариманов, Лотос, пассажирское судно, PV300VD
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