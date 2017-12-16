Строительство круизного лайнера на ССЗ «Лотос»

В Астраханской области на Судостроительном заводе «Лотос» продолжается строительство нового теплохода проекта PV300VD для компании «Мостурфлот».

Снимки сделаны 7 декабря 2017 года на Судостроительном заводе «Лотос» в городе Нариманове Астраханской области.

Заканчивается формирование корпуса теплохода и начат монтаж первого яруса надстройки.

Уже видны очертания атриума (центрального вестибюля) на главной палубе, блока кают с балконами.

График работ выполняется полностью.

Сдача теплохода в эксплуатацию планируется весной 2019 года.