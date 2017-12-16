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Информационные технологии

Крупнейший в стране центр обработки данных открыт в Сколково

  •  © ruboiler.ru

Сбербанк открыл один из крупнейших в Европе и самый большой в России центр обработки данных (ЦОД) «Сколково» в одноименном инновационном центре. Мощности центра оспособны вместить до 1 эксабайта информации. При полном отключении внешнего питания ЦОД сможет проработать 24 часа под полной нагрузкой.

Строительные расходы составили примерно 14 млрд рублей. Это строительство четырех очередей. Сейчас в стадии окончания строительства находится пятая очередь. А в ближайшее время, будет принято решение о строительстве шестой очереди. Срок окупаемости проекта составит два года.

Это второй центр обработки данных Сбербанка, оба ЦОДа будут дополнять друг друга и обеспечат непрерывное функционирование автоматизированных систем банка. Общая площадь нового ЦОДа — около 33 тыс. кв. метров, где размещаются 20 машинных залов по пять блоков с возможностью установки до 24 тыс. серверов. Мощность ЦОДа составит до 29,9 МВт.

Специальная система вентиляции и охлаждения с элементами искусственного интеллекта контролирует температуру в машинном зале с использованием очищенного воздуха с улицы. Тепло от оборудования используется для отопления, по оценкам Сбербанка, в перспективе это позволит экономить порядка 5 млн рублей в год на отоплении всего здания. Кроме того, согласно расчетам, система поможет в будущем сэкономить, по предварительным данным, до 100 млн рублей в год на электроэнергии по сравнению со стандартной системой с прецизионными кондиционерами.

http://tass.ru/ekonomika/4818523

Московская область, Сколково, Сбербанк, ЦОД
  • Нет аватара termometrix
    16.12.1715:24:14

    В процессе строительства

    •  © i.ytimg.com

    Ждем и открытия Сколтеха

    Отредактировано: termometrix~15:24 16.12.17
    #987414
    • Нет аватара КТ835
      16.12.1717:25:11

      Строится один из российских филиалов всемирного «большого брата».

      #987431
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