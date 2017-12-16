В Рязанской области открылась молочная ферма на 800 голов

В с. Шереметьево Ряжского района открылась молочная ферма на 800 голов скота. Работы проводились за счет собственных средств СПК «Ряжский Агроцентр».

В реализацию проекта вложено 28 млн. рублей. С открытием комплекса в хозяйстве появится около 50 дополнительных рабочих мест.

Комплекс оборудован всеми системами обслуживания животных, а также охладителями молока на 12 тонн ежедневно. С выходом на проектную мощность планируется увеличить ежегодное производство молока на 2000 тонн. К ферме проложена асфальтовая дорога и подведены все необходимые инженерные коммуникации.

В настоящее время в СПК «Ряжский Агроцентр» содержится 6695 голов крупного рогатого скота, что на 1072 больше, чем в 2016 году. За 11 месяцев валовый надой составил 10279,9 т, что на 1401,6 т больше к аналогичному периоду 2016 года. За 11 месяцев произведено и реализовано 433,3 т мяса, что на 110,5 т больше уровня 2016 года.