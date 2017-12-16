В Нижнем Новгороде после реконструкции торжественно открыли проспект Молодежный

Состоялось открытие движения по участку Молодёжного проспекта, ведущему из аэропорта «Стригино» в город.Протяженность объекта составила 7 километров реконструкции и нового строительства,а стоимость более 4 млрд рублей.

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Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность Молодежного проспекта и снизить вероятность возникновения заторов. Длина реконструированного участка составляет 3,3 км. Для автомобилистов доступна проезжая часть шириной 15 метров с 4 полосами для движения. Кроме того, построен новый участок Молодёжного проспекта длиной 3,8 км с путепроводом через железную дорогу возле аэропорта «Стригино».

Для обеспечения транспортной доступности населения в рамках проекта реализованы все существующие пересечения и примыкания. Для обеспечения безопасности и организации движения выполнены мероприятия по устройству дорожной разметки, установке дорожных знаков, устройству барьерного ограждения и светофорных объектов. Кроме того, реализованы мероприятия по безопасности пешеходов. В частности, предусмотрена установка автономных систем светового оповещения, работающих на солнечных батареях. Для маломобильных групп населения в зонах пешеходных переходов и тротуаров укладываются тактильные наземные указатели.

m.nn.ru/news/articles/v_aeroport_bez_probok_edem_v_striginopo_novoy_doroge/52823081/