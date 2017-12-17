Вести угольного Кузбасса

1. В Кузбассе начата добыча угля из новой лавы

На шахте «Байкаимская» ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» начата добыча угля из новой лавы № 6. Запасы угля в лаве составляют 3,7 млн. тонн.

«При ежемесячных объемах добычи 220-240 тыс. тонн угля отработка лавы продлится полтора года. За октябрь-декабрь 2017 года из новой лавы планируем выдать на-гора 800 тыс. тонн угля, план на 2018 год составит 2,5 млн тонн», — цитирует пресс-служба гендиректора ООО «Шахта «Байкаимская» Евгения Волкова.

«Кузбассразрезуголь» занимает второе место в России по объемам добычи угля. В его состав входят шесть филиалов: угольные разрезы «Кедровский», «Моховский», «Бачатский», «Краснобродский», «Талдинский», «Калтанский», а также единственное в компании предприятие по подземной добыче угля — шахта «Байкаимская». Управляющая организация КРУ — ООО «УГМК-Холдинг».

2. Кузбассразрезуголь вложил более 450 млн руб. в строительство обводного пути

На Бачатскомугольном разрезе (входит в УГМК) завершена укладка железнодорожного полотна обводного соединительного пути между ст. Технологическая и Семенушкино. Строительство новой магистрали ведется в рамках реализации проекта развития 2-й очереди разреза. На эти цели в 2016-2017 гг. Кузбассразрезуголь направил более 450 млн руб.

Обводной соединительный одноколейный путь предназначен для вывоза угля с обогатительных фабрик Бачатскогоразреза и станции Технологическая. Существующий соединительный путь препятствует продолжению горных работ по восточному борту северной части Бачатского разреза, в связи с чем в компании было принято решение о переносе железнодорожной магистрали.

Новый соединительный железнодорожный путь проложен за зоной отвалов, его длина превышает 15 км. При его строительстве уложены 6 стрелочных переводов для движения подвижного состава с погрузочных путей обогатительных фабрик «Бачатская Энергетическая» и «Бачатская Коксовая» — до станции Семенушкино. По новому железнодорожному пути будет ежегодно вывозиться 5 млн т. угля.

Строительство обводного соединительного пути на Бачатском разрезе — ключевой пункт программы развития железнодорожного транспорта УК «Кузбассразрезуголь» на 2016-2018 гг. Завершение строительных работ намечено на 3 квартал 2018 г», — пояснил заместитель директора компании по по капитальному строительству Евгений Буймов.

Следующий этап строительства магистрали включает в себя реконструкцию компрессорной на станции Семенушкино, проведение ж/д связи и освещения, установку оборудования пневмоообдува на стрелочных переводах и монтаж систем дистанционного управления пути.

3. Кузбасс наращивает добычу угля

По данным департамента угольной промышленности Кемеровской области в ноябре угольщики Кузбасса добыли 19,4 млн. тонн угля, что на 0,5 млн. тонн или на 2,6% больше по сравнению с ноябрем 2016 года.

Всего по итогам 11 месяцев добыча угля в регионе выросла на 6,7% относительно 2016 года и составляет 221,2 млн. тонн «чёрного золота».

Углей коксующихся марок добыто 60 млн. тонн, энергетических марок — 161,2 млн. тонн Лидеры угледобычи, которые превысили показатели аналогичного периода прошлого года: ООО «Разрез Кийзасский» (больше на 2,6 млн тонн), ЗАО «Стройсервис» (2,2 млн тонн), ОАО УК «Кузбассразрезуголь» (1,9 млн тонн) и ООО «Распадская угольная компания» — (1,1 млн тонн).

4. Новые очистные сооружения построила шахта «Большевик»

Введены в эксплуатацию очистные сооружения, построенные по требованию Новокузнецкого природоохранного прокурора. Стоимость затрат на проектирование, изготовление и монтаж оборудования составила более 50 млн. рублей. Очистные сооружения построены для исключения загрязнения р Есауки.

«Шахта «Большевик» входит в холдинг «Сибуглемет». В холдинг «Сибуглемет» входят разрезы «Междуречье» и УК «Южная», шахты «Антоновская» и «Большевик», обогатительные фабрики «Междуреченская» и «Антоновская» суммарной мощностью переработки 12 мл.н тонн угля. Более 60% добываемого предприятиями холдинга угля — коксующийся.

http://www.metcoal.ru/news.asp?action=item&id=20389

http://nnkz.ru/society/novyie-ochistnyie-sooruzheniya-postroila-shahta-bolshevik-iz-za-zagryazneniya-reki-v-kuzbasse/

http://www.metcoal.ru/news.asp?action=item&id=20395