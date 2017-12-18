Новые молочные фермы открылись в Нижегородской области

1. Сельхозпредприятие «Мета-Ком Агро» открыло новый животноводческий комплекс почти на 450 дойных коров и двор для молодняка в Лысковском районе Нижегородской области.

По словам руководителя предприятия Валерия Кирпичева, необходимость в расширении хозяйства возникла в связи с ростом поголовья скота, которое за прошедший год увеличилось на 210 голов. Кирпичев добавил, что проект строительства нового комплекса был реализован в рамках областной программы развития молочного скотоводства с привлечением субсидий минсельхоза региона.

«Когда появилась необходимость в новом комплексе, мы решили участвовать в областной программе развития молочного скотоводства. Без субсидий от минсельхоза мы бы этот проект не потянули», — признался Валерий Кирпичев.

«У нас очень много молодежи работает: 25-30 лет, есть приезжие. Я и сам не местный — из Пензенской области. Приехал сюда, потому что вижу: в Нижегородской области животноводство развивается активнее, чем в других местах», — рассказал сотрудник хозяйства Николай Сичкар.

2. В Гагинском районе Нижегородской области реконструированы 3 фермы:

— в СПК «Березники» в с. Тяпино провели реконструкцию двора для содержания ремонтного молодняка на 500 голов. Стоимость работ составила 25 млн руб. На данный момент животноводческое помещение пущено в эксплуатацию. Предприятием также было закуплено 25 голов племенного молодняка на сумму 1,62 млн руб.

Кооператив планирует закупить еще 120 голов племенного молодняка на общую сумму 10 млн руб.

— в СПК им. К. Маркса в с. Курбатово проведена реконструкция коровника стоимостью 12 млн руб.

— в с. Мишуково построен новый коровник на 238 голов, стоимость которого составила 19 млн руб.

В министерстве сельского хозяйства Нижегородской области сообщили, что в 2017 году в регионе было введено три крупных объекта общей мощностью 2,7 тыс. голов дойного стада. Отмечается также, что в I полугодии 2017 года Нижегородская область вошла в двадцатку регионов-лидеров по производству молока.

Ранее в региональном минсельхозе подсчитали, что с 2010 по 2016 годы сельхозпроизводителями области в рамках областных программ обеспечено строительство, реконструкция и модернизация 560 животноводческих объектов. На современные условия содержания переведены около 120 тысяч голов скота. Средняя продуктивность молочного стада в сельскохозяйственных организациях увеличилась до 5 206 кг, или на четверть к уровню 2010 года.

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