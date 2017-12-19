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Транспорт и логистика

Новый терминал аэропорта «Симферополь»: работы на финишной прямой

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости Крым. На сегодняшний день работы на объекте продолжаются работы по монтажу инженерных сетей здания терминала — выполнено 72% объема работ, сообщает корреспондент РИА Новости Крым с места строительства терминала.

  • © РИА Новости Крым. Александр Полегенько Новый терминал международного аэропорта "Симферополь"
  • © РИА Новости Крым. Александр Полегенько Новый терминал международного аэропорта "Симферополь"
  •  © crimea.ria.ru

Внутренняя отделка аэровокзального комплекса готова на 82%, кровля здания завершена на 100%, на ее поверхности начался монтаж декоративных фальш-ребер. На 93% выполнены работы по устройству внутриплощадочных сетей: электроснабжения, электроосвещения, водоснабжения, противопожарного водопровода, канализации, теплосети и сетей связи.

  • © РИА Новости Крым. Александр Полегенько Новый терминал международного аэропорта "Симферополь"
  • © РИА Новости Крым. Александр Полегенько Новый терминал международного аэропорта "Симферополь"
  •  © crimea.ria.ru

Продолжаются работы по благоустройству прилегающей территории, асфальтируются тротуары, подъездная дорога, служебная парковка, парковка краткосрочного хранения. Общий объем выполненных работ по благоустройству — 70%.

  • © РИА Новости Крым. Александр Полегенько Новый терминал международного аэропорта "Симферополь"
  • © РИА Новости Крым. Александр Полегенько Новый терминал международного аэропорта "Симферополь"
  •  © crimea.ria.ru

Работы по монтажу металлоконструкции здания нового терминала аэропорта завершены на 100%. Смонтировано более 5,7 тыс тонн металлоконструкций и возведено 136 уникальных криволинейных колонн высотой до 35 метров. Также установлено 24 круглых опорных колонны со стороны главного фасада.

http://crimea.ria.ru/society/20171218/1113197632.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

  • Есть метка на карте
  • rvk
  • 19.12.201704:07
  • 4
крым, Симферополь
  • luckystrike luckystrike
    19.12.1710:27:09

    Выглядит замечательно

    #988158
  • Комментарий удален
  • Нет аватара eeff4025
    19.12.1712:40:05

    Класс! Ждем с нетерпением — старый работает на пределе своих возможностей, особенно в сезон.

    #988227
  • lexat7 lexat7
    19.12.1712:53:34

        Молодцы строители!

    Стыки бы еще скрыть на облицовке колонн, чтобы гармоничнее вид был.

    #988234
  • Дмитрий Жихарев
    19.12.1715:32:45

    Украинские «братья» уже пишут: Стены кривые… )))

    #988298
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