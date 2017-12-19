Новый терминал аэропорта «Симферополь»: работы на финишной прямой

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости Крым. На сегодняшний день работы на объекте продолжаются работы по монтажу инженерных сетей здания терминала — выполнено 72% объема работ, сообщает корреспондент РИА Новости Крым с места строительства терминала.



© РИА Новости Крым. Александр Полегенько Новый терминал международного аэропорта "Симферополь"

© crimea.ria.ru

Внутренняя отделка аэровокзального комплекса готова на 82%, кровля здания завершена на 100%, на ее поверхности начался монтаж декоративных фальш-ребер. На 93% выполнены работы по устройству внутриплощадочных сетей: электроснабжения, электроосвещения, водоснабжения, противопожарного водопровода, канализации, теплосети и сетей связи.



© РИА Новости Крым. Александр Полегенько Новый терминал международного аэропорта "Симферополь"

© crimea.ria.ru

Продолжаются работы по благоустройству прилегающей территории, асфальтируются тротуары, подъездная дорога, служебная парковка, парковка краткосрочного хранения. Общий объем выполненных работ по благоустройству — 70%.



© РИА Новости Крым. Александр Полегенько Новый терминал международного аэропорта "Симферополь"

© crimea.ria.ru

Работы по монтажу металлоконструкции здания нового терминала аэропорта завершены на 100%. Смонтировано более 5,7 тыс тонн металлоконструкций и возведено 136 уникальных криволинейных колонн высотой до 35 метров. Также установлено 24 круглых опорных колонны со стороны главного фасада.