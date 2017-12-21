Добавить статью
Армия и Флот

Ремонт кораблей дальней морской и океанской зоны

Поскольку в новой госпрограме вооружения основной упор делается на строительство кораблей ближней морской зоны, а также стратегических ракетоносцев и многоцелевых АПЛ, то в ближайшие десять лет, по всей видимости, не стоит рассчитывать ни на увеличение количества кораблей дальней морской и океанской зоны, ни на существенное обновление корабельного состава в этом классе.

В связи с этим особую важность приобретают работы по ремонту и модернизации кораблей еще советской постройки. В целом можно сказать, что текущий ремонт и техобслуживание кораблей организованы очень хорошо, благодаря чему наш флот может похвастаться высоким уровнем боеготовности: так, на Северном Флоте из 10 крупных кораблей боеготово 7, на Дальнем Востоке боеготово 5 кораблей из 9, на Черном море — боеготово 4 корабля из 6, и только на балтике — 1 корабль из 3. Итого 17 кораблей из 28, или порядка 60%. Это где-то на уровне бундесмарине или Франции, и лучше, чем у Великобританнии (где все эсминцы пр. 45 находятся в ремонте или резерве).

Из оставшихся 11 кораблей 1 (СКР Черноморского флота «Сметливый») находится в текущем ремонте, 1 (крейсер «Москва» Черноморского флота) ожидает ремонта, еще 4 корабля (БПК «Адмирал Харламов» Северного флота, а также крейсер «Адмирал Лазарев» и эсминцы «Бурный» и «Безбоязненнный» Тихоокеанского флота) находятся в резерве 2 категории или на консервации.

Таким образом, в долгосрочном ремонте находится 5 кораблей, причем некоторые из них модернизируются — это крейсер «Адмирал Нахимов» и БПК «Адмирал Чабаненко» Северного флота, БПК «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота" и Эсминец «Настойчивый» и сторожевой корабль «Неустрашимый» Балтийского флота.

Я попытался собрать актуальную информацию по этим кораблям.

1. Атомный крейсер пр. 1144 «Адмирал Нахимов» (СФ).

  •  © Фото из открытых источников

Это один из крупнейших военных кораблей как нашего флота, так и в мире вообще, и самый крупный российский корабль, проходящий модернизацию. По планам на крейсере будет размещено 10 универсальных установок вертикального пуска для 80 ракет «Калибр», «Оникс» и «Циркон». ПВО «Нахимова» составят 2 ЗРК С-300ФМ «Форт-М». В «новом» ЗРК могут использоваться как ранние версии ракет 5В5РМ и поступившие на вооружение «Нахимова» (тогда — «Калинина») 48Н6К, так и корабельные версии основной ЗУР из состава С-400 — 48Н6ДМК с активной радиолокационной головкой самонаведения и дальностью до 250 км.

Ремонт и модернизация крейсера требует проведения просто гигантского объема работ, включая полную замену оборудования и коммуникаций и частичную переделку корпуса. Летом этого года на «Нахимове» велся монтаж новой верхней палубы с вырезами для универсальных вертикальных пусковых установок. Осенью сообщалось, что на крейсере уже сформированы и установлены фундаменты под новые системы оборудования, производится ремонт и обновление систем жизнеобеспечения, прокладка кабель-трасс.

К сожалению, большой объем проводимых работ привел к очередному сдвигу сроков окончания ремонта на 1 год, и теперь вступление «Нахимова» в строй планируется в 2021 году.

2. БПК «Адмирал Чабаненко» пр. 11551 (СФ)

  •  © img-fotki.yandex.ru

«Адмирал Чабаненко» находится в ремонте на мурманском 35-м судоремонтном заводе с декабря 2013 г. Первоначально планировалось провести средний ремонт корабля, однако он затянулся, и в августе этого года руководство флота объявило о намерении провести модернизацию. Вероятно, одной из причин пересмотров планов стал отказ от закладки эсминцев типа «Лидер» в новой ГПВ, что вынуждает командование флота максимально усиливать боевые возможности имеющихся кораблей 1-го ранга.

В настоящий момент «Северному ПКБ» заказано выполнение конструкторских работ, которые должны быть переданы заводу до 31 декабря 2019 года, за работы «Звездочка» заплатит 726 млн рублей. Таким образом, предполагаемым сроком возвращения «Чабаненко» в боевую линию является 2022-2024 год.

Стоимость модернизации пока можно назвать очень приблизительно, однако по некоторым прикидкам она может достигнуть до 75% от стоимости нового корабля. Точно также пока можно только гадать о предполагаемомо составе вооружения после модернизации. Возможно, ракетные комплексы «Москит» и «Раструб» заменят на более современные, также обновится и радиоэлектронное вооружение.

«Коммерсантъ» сообщает, что разработчику проектной документации предстоит большой объем работ по БПК. Первоначальный проект разрабатывался очень давно, поэтому хранится только в бумажном носителе. Придется воссоздать его в электронном виде, потом выбросить из документации часть вооружения. По всей видимости, дефектации подвергнется наружный корпус корабля, в процессе работ может быть заменено 10-30% металла.

С предприятием «Металлист-Самара» подписан договор на ремонт форсажных турбин типа ДО90 для «Адмирала Чабаненко». Работы завершатся в июне 2019 года. Ранее «Металлист-Самара» уже выполнило ремонт турбин для сторожевого корабля «Ярослав Мудрый».

3. БПК пр. 1155 «Маршал Шапошников» (ТОФ)

  •  © s1.radikale.ru

В 2016 году корабль встал на ремонт и модернизацию на ОАО «Центр судоремонта „Дальзавод“» (Владивосток). Предположительные сроки окончания ремонта пока не называются, но судя по объему работ, это будет после 2020 года.

В отличие от «Адмирала Чабаненко», контракты для «Шапошникова» уже заключены, что позволяет точнее говорить о масштабах предполагемой модернизации. В планах значится установка 8 ПУ для РК «Уран» и 8 ПУ для РК «Калибр» взамен 8 ПЛУР «Раструб» и 1 артустановки АУ-100. Также предполагается установить универсальную систему управления огнем корабельной артиллерии МР-123-02/3 «Багира», автоматизированный комплекс связи Р-779-28 и комплекс связи глобальной морской системы связи при бедствии ГМССБ, РЛС общего обнаружения  МР-710 и 5П-30Н2, а также корабельный комплекс радиоэлектронного подавления ТК-25. Последний предназначен для обеспечения радиоэлектронной защиты объекта от радиоуправляемого оружия воздушного и корабельного базирования путем создания активных помех с шириной спектра от 64 до 2000 МГц, а также импульсных дезинформирующих и имитационных помех с использованием копий сигналов. Комплекс способен одновременно анализировать до 256 целей.

Помимо этого, предпоолагается выполнить средний ремонт ГТУ.

По состоянию на лето 2017 г. с корабля были демонтированы газотурбинный агрегат М9, пусковые установки ПЛУР «Раструб» и одна из 100 мм АУ.

4. Сторожевой корабль пр. 11540 «Неустрашимый» (БФ)

  •  © img-fotki.yandex.ru

Встал на ремонт в 2014 г. На корабле планировалась замена форсажных двигателей, вспомогательных дизель-генераторов, а также ремонт всех основных систем: водоотливной, противопожарной, топливной, электрической, системы автоматики и управления.

Изначально предполагалось, что корабль вернется в строй в конце 2016 г., однако дефектация выявила необходимость большого объема дополнительных работ. К началу 2017 года корпус и корпусные конструкции корабля были отремонтированы. По говому договору сдача корабля планировалась в ноябре 2017 г., однако и этот срок выдержать не удалось. Виновником в задержке было признано АО «Промышленная группа «Новик», которое занималось ремонтом двигателей.

5. Эсминец «Настойчивый» пр. 956 (БФ)

  • 7ad4ccea1779.jpg
  • 7ad4ccea1779.jpg
  •  © s017.radikal.ru

В ремонте с 2015 года. Согласно закупочным данным «33 судоремонтного завода», обслуживающего корабли Балтфлота, на «Настойчивом» ремонтируются системы главной энергетической установки (котлотурбинной), оборудование жизнеобеспечения, вооружение корабля. О ходе ремонта и предполагаемом возвращении в строй точных данных нет.


ВМФ, пр. 1155, Адмирал Нахимов
  • A_SEVER A_SEVER
    21.12.1713:55:50

    одной из причин пересмотров планов стал отказ от закладки эсминцев

    А второй причиной стало банкротство компании «Новик», которая пыталась освоить капитальные ремонт ГТУ имеющихся у флота кораблей, из-за чего находящиеся в ремонте БПК проекта 1155 и СКР проекта 1154 остались без турбин.

    Да, сейчас ремонт ГТУ пытается продолжить «Металлист-Самара», у которого «Новик» раньше арендовал производственные мощности, но на это потребуется время.

    #989244
  • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
    21.12.1714:07:57

    Сторожевой корабль пр. 11540 «Неустрашимый"
    \

    Т.е. прикручивать Уран к нему так и не предполагается?

    #989247
    • Юрген Юрген
      21.12.1714:10:42

      Информации о планах по установке «Урана» мне не попадалось.

      #989250
    • A_SEVER A_SEVER
      21.12.1714:24:02

      прикручивать Уран к нему так и не предполагается?
      Ему бы для начала турбины вернули, отправленные на ремонт в Самару…

      #989257
      • Юрген Юрген
        21.12.1714:27:33

        До сих пор не вернули?

        #989258
        • A_SEVER A_SEVER
          21.12.1714:46:01

          До сих пор не вернули?
          Судя по осадке ещё нет:
          •  © Фото из открытых источников

          Если не ошибаюсь, «Новик» умер на этапе их дефектации…

          #989270
      • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
        21.12.1714:27:50

        В том-то и дело. Изначально прикручивать не собирались, но раз ремонт затянулся из-за турбин (причем на непонятно сколько) почему бы и не прикрутить?

        #989259
        • A_SEVER A_SEVER
          21.12.1717:54:16

          почему бы и не прикрутить?
          Спишут «Сметливого» и прикрутят.    

          #989343
          • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
            21.12.1718:28:41

            Не. Пущай поющий фрегат музеем делают    

            #989352
            • A_SEVER A_SEVER
              21.12.1719:32:30

              Пущай поющий фрегат музеем делают
              Я только за, но боюсь 3-й корабль-музей на Чёрном море делать не будут.

              #989385
              • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
                22.12.1708:18:18

                Музеев много не бывает!     Да и вообще на ЧМ есть еще Город-герой Одесса    

                #989564
              • serp_1 serp_1
                22.12.1710:06:57

                крейсер «Михаил Кутузов» в Новороссийске

                а второй?

                #989594
                • A_SEVER A_SEVER
                  22.12.1710:07:49

                  а второй?
                  Им должен стать БПК «Керчь».

                  #989595
  • Human RS Human RS
    21.12.1714:08:54

    находится в текущем ремонте, 1 (крейсер «Москва» Черноморского флота) ожидает ремонта

    Ожидает ремонта с модернизацией.

    некоторые из них модернизируются — это крейсер «Адмирал Нахимов» и БПК «Адмирал Чабаненко» Северного флота, БПК «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота" и Эсминец «Настойчивый»

    Настойчивый проходит обычный текущий ремонт.

    К слову, Кузнецова забыли — его же тоже шаманят сейчас.

    Отредактировано: Human RS~14:10 21.12.17
    #989248
    • Юрген Юрген
      21.12.1714:48:16

      К слову, Кузнецова забыли — его же тоже шаманят сейчас.

      А есть информация из СМИ, что его в ремонт поставили? Я бы добавил про него.

      #989272
    • A_SEVER A_SEVER
      21.12.1714:51:28

      Ожидает ремонта с модернизацией

      Который будут делать в Севастополе, поэтому ГРКР «Москва» имеет шанс повторить судьбу «Алросы», если только из Северодвинска не пришлют специалистов, которые ремонтировали «Маршала Устинова».

      #989273
      • Human RS Human RS
        21.12.1714:53:38

        Кстати, а что там с Алросой? Не просветите? А то уже какой раз переносят сроки сдачи.

        #989275
        • Юрген Юрген
          21.12.1714:59:26

          Последняя информация про нее была в апреле прошлого года:

          «На подводной лодке Черноморского флота «Алроса» провели ремонт донно-забортной арматуры. После этого корабль перевели в цех «13 судоремонтного завода» для дальнейших работ."

           http://nevskii-bastion.ru/877V/  ВТС «НЕВСКИЙ БАСТИОН» A.V.Karpenko

          #989278
          • A_SEVER A_SEVER
            21.12.1715:13:48

            Последняя информация про нее была в апреле прошлого года
            Январь этого:
            Ремонт и модернизацию дизель-электрической подводной лодки Б-871 «Алроса», осуществляемые на севастопольском «13 судоремонтном заводе» с лета 2014 года, планируют завершить в 2017 году. Об этом сообщает FlotProm со ссылкой на пресс-секретаря севастопольской верфи Сергея Горбачева.

            Конкретную дату специалисты назвать затрудняются, ввиду того, что ранее подобных ремонтных работ на предприятии не производилось.

            sudostroenie.info/novosti/18049.html

            #989286
            • Human RS Human RS
              21.12.1718:45:56

              Это я все читал, думал у вас более свежая информация есть.

              #989362
            • Нет аватара malikszh
              21.12.1720:03:46

              Мне кажется экипажа нет все ушли новым лодкам))), калибра будет?

              #989396
            • Katamaran Katamaran
              22.12.1707:46:59

              Алроса

              судя по терасервер, стоит родная в доке на месте с 15 года и по настоящее время

              Отредактировано: Katamaran~07:47 22.12.17
              #989544
              • A_SEVER A_SEVER
                22.12.1708:10:49

                стоит родная в доке
                С каких пор Килен-бухта стала доком?    
                •  © Фото из открытых источников

                #989558
                • Katamaran Katamaran
                  22.12.1708:13:17

                  Вот я лоханулся. Я пробил, где на карте 13 судоремонтный завод, посмотрел, что в этой точке похоже на подводную лодку на ремонте…одно совпадение в плавучем доке…стоит несколько лет на месте.

                  #989560
  • Александр Ермаков
    21.12.1715:03:59

    Атомный крейсер пр. 1144 «Адмирал Нахимов»… Ремонт и модернизация крейсера требует проведения просто гигантского объема работ, включая полную замену оборудования и коммуникаций и частичную переделку корпуса
    Как я понимаю, это будет совершенно новый (новейший) корабль в (частично) старом корпусе.

    #989280
  • Нет аватара Tula
    21.12.1718:42:40

    Всю новость можно уместить в одну фразу: на новые крупные корабли денег нет, а ремонт старых затягивается на неопределенный срок. И это очень грустно, братцы. Нет у нас ударного флота и в ближайшие 10 лет не будет.

    Ставка сделана на малый флот — МРК с «Калибрами». Сыграет она или нет — покажет время.

    Отредактировано: Tula~18:44 21.12.17
    #989360
    • александр столярчук александр столярчук
      21.12.1719:10:06

      И на подводные лодки.

      #989375
    • A_SEVER A_SEVER
      21.12.1719:36:46

      Нет у нас ударного флота
      Что такое «ударный флот»?

      #989387
    • Нет аватара Rockets
      21.12.1719:37:16

      Всю новость можно уместить в одну фразу

      Каждый видит, то что понимает.

      Что такое ударный флот в вашем понимании? А что такое Тяжёлый ракетный подводный крейсер стратегического назначения ?

      В СССР и России все большие корабли заточены прикрывать зоны развёртывания АПЛ которые и являются ГЛАВНОЙ Ударной силой флота У них разное назначения Например ТРПКСН — Тяжёлый ракетный подводный крейсер стратегического назначения (ну скажем 941УМ) Оснащён ракетным комплексом «Булава» 20 ПУ с 6 гиперзвуковыми ядерными боеголовками каждая.

      Вопрос на засыпку Какой надводный крейсер оснащён «Булавой»?

      А есть АПРК заточенные для уничтожения авианосных ударных соединений

      Вы бы прежде чем что-то писать, матчасть подтяните …

      #989388
      • Юрген Юрген
        22.12.1705:38:45

        Тяжёлый ракетный подводный крейсер стратегического назначения (ну скажем 941УМ) Оснащён ракетным комплексом «Булава» 20 ПУ с 6 гиперзвуковыми ядерными боеголовками каждая.

        941УМ оборудован только одной шахтой под «Булаву».

        Ни на одном РПКСН нету 20 ПУ под «Булааву».

        Вы бы прежде чем что-то писать, матчасть подтяните …

        Это точно

        #989520
      • Дмитрий Толкачев Дмитрий Толкачев
        22.12.1714:12:51

        Какие такие зоны развертывания АПЛ, если они стрелять могут прямо из баз? У ударных кораблей дальней мррской зоны уже давно другие функции и в каждом отдельном флоте свои, вот матчасть бы вам не помешало поучить

        #989668
  • Mark Li
    21.12.1719:24:46

    Порой кажется было бы быстрее, и наверно дешевле, новый Нахимов построить    

    #989382
    • Нет аватара spt81
      22.12.1709:26:39

      Было бы дешевле и быстрее, наверное, так и сделали бы.

      #989580
  • Нет аватара ivania
    21.12.1721:44:18

    Может стоит поменять руководство ОСК, чтобы сроки строительства и ремонта кораблей стали меньше. Например, поставить во главе ОСК нынешнее руководство «Пеллы»

    Отредактировано: ivania~21:46 21.12.17
    #989435
    • A_SEVER A_SEVER
      21.12.1721:48:41

      Может стоит поменять руководство ОСК
      Можно каждый месяц менять руководство ОСК, но это ничего не даст, если в стране нет заводов, которые могут отремонтировать корабельные двигатели.

      #989439
      • Нет аватара ivania
        21.12.1722:00:17

        В таком случае создание таких заводов должно стать одной из приоритетных государственных задач, подобных строительству Крымского моста (относительно важности и срочности)

        #989445
    • Human RS Human RS
      22.12.1715:09:47

      Например, поставить во главе ОСК нынешнее руководство «Пеллы"

      А нахрена это успешной частной компании? Проснитесь гражданин — вы не в СССР.

      #989695
  • Нет аватара casta1913
    21.12.1721:46:57

    Даа при таких темпах модернизации и строительства скоро останемся без океанского флота,к сожалению! Но конечно украина подставила нас с турбинами,хотя сами виноваты надо было как Путин пришёл сразу сделать заказ на импортнозамещение и построить своё производство на базе авиационного Сатурна,как делают сша на базе авиационных генерал электрик,можно было бы уложиться в лет 10 при хорошем финансировании,хорошо хоть успели вовремя заместить вертолётные движки,а то сейчас и без боевых вертолётов остались!?Грустно братцы,что люди с академическим образованием в руководстве Великой ядерной державы допускают такие глупые детские ошибки?!

    #989437
    • Нет аватара Mirotvorets
      21.12.1722:02:46

      Нельзя объять необъятное

      Сатурн сейчас как раз этим и занимается.

      А перед этим были более первостепенные задачи по производству двигателей крылатых ракет взамен украинских.

      А перед этим вертикаль власти выстраивалась

      #989447
      • Нет аватара casta1913
        21.12.1722:27:10

        Чего там необъятного?,турбины уже были в производстве и авиационные и промышленные на их базе,например ПД-90,просто надо было оморячить и всё!?А на счёт вертикали,надо делать вертикаль закона и тогда всё будет работать и без ручного управления из Кремля,надо сделать хорошие честные суды и огромные сроки заключения(лет 20 и больше,без УДО),чтобы было не выгодно воровать и нарушать закон чиновникам,а не как сейчас давать условки и по 3-5 лет за многомиллиардные хищения и всё в стране заработает как надо,ничего за миллион лет нового не придумали как появился человек…

        #989459
        • Нет аватара Mirotvorets
          21.12.1722:58:21

          Это все общие слова.

          Вы наверное немного не в теме что было в 2000 году.

          Тогда Вторая Чеченская была.

          Энергетическая установка корабля «немного» посложнее обычного авиационного двигателя.

          В Рыбинске постройка одного только испытательного стенда стоила 7 млрд руб и больше года по времени.

          Быстро — только котята рождаются (Ц)

          ПС90 создавался когда в Пермских моторах американцы долю имели так что он с обременением, а Сатутн к нему ни каким боком не относится.

          Вот такое «…просто надо было оморячяить и все…"

          Расскажите о своих историях успеха по оморячиванию авиционных движков.

          И байки про ручное управление из Кремля не надо рассказывать — оно не более «ручное» чем в США или Китае.

          #989469
          • Нет аватара casta1913
            21.12.1723:23:10

            Я быстро,что будет не писал,лет за 10 до 2014 года можно было успеть,а не надеется на"кровных братьев с украины"!?А 7 млрд рублей это ни что,это цена только одного маленького корабля на экспорт(при том что у нас только в однолетний асфальт закатывается каждый год сотни млрд рублей!?На двигатель ПС-90 у америкосов не было ни каких прав это наша интеллектуальная собственность и его оморячить не было ни каких проблем(история оморячивания — пример генерал электрик который ставился на Боинги,стоит на эсминцах сша)!?Баек я в отличии от вас не рассказываю,все знают и про телефонное право в судах из Кремля и про звонки губернатору из Кремля,чтобы он сделал дорогу к деревне!?А на счёт сша там даже Шерифов выбирают граждане на выборах,а у нас?!

            #989474
            • Нет аватара zu1
              22.12.1702:23:26

              Баек я в отличии от вас не рассказываю,все знают и про телефонное право в судах из Кремля и про звонки губернатору из Кремля,чтобы он сделал дорогу к деревне!?А на счёт сша там даже Шерифов выбирают граждане на выборах,а у нас?!

              Ксюня Собчак, перелогинься. Ты со своими стонами про райскую жизнь у пендосов опоздалО лет на 17-ть.

              #989506
              • Нет аватара casta1913
                22.12.1706:17:16

                Я чего-то не помню,что я с вами на ты переходил и с вами переписывался и ваше мнение меня не интересует…

                #989524
            • Нет аватара Rockets
              22.12.1704:49:44

              Я быстро,что будет не писал,лет за 10 до 2014 года можно было успеть

              Такой умный, а всё ещё не президент страны…

              А знаете почему? Потому что звездабол! А звездекть, не мешки ворочать

              #989517
              • Нет аватара casta1913
                22.12.1706:21:46

                На себя посмотрите,что пишите,а потом других критикуйте…

                #989525
            • Нет аватара Mirotvorets
              22.12.1721:23:35

              В 2004 году (за десять лет до Вашей даты 2014 г) олигархов загоняли в стойло на примере Ходорковского — что на тот момент было наиболее важным делом.

              Ибо после этого пошли в казну деньги от экспорта нефти, а не от экспорта «нефтяной жидкости» а это как говорят в Одессе две большие разницы.

              И Украину по газу начали в чувства приводить — что б платила по мировым ценам, а не по внутрироссийским и без задолжностей.

              Новейшую историю России надо знать!

              Ту204 с пс90 в Иран на экспорт не пошел именно из-за США.

              Про сотни миллиардав закатываемых в однолетний асфальт это очередные байки или ссылочку на авторитетный источник дадите?

              Вы были губернатором и Вам звонили из Кремля или опять байки чужие пересказываете?

              В США народу дают видимость демократии на выборах шерифов, а президентов выбирают без народа. И серьезные вопросы в США не президент решает, а он только говорящая голова. А вот кто реально выбирает американского президента как куклой в куколоном театре им и управляет в ручном режиме.

              В отличии от России — где власть действительно публична.

              #989856
              • Нет аватара Bart
                23.12.1705:07:06

                И Украину по газу начали в чувства приводить — что б платила по мировым ценам, а не по внутрироссийским и без задолжностей.

                Европа неоднократно предлагала Газпрому перенести точку закупки российского газа с западной границы на восточную, таким образом взяв на себя все риски за транзит. Ссылок можешь миллион найти в гугле.

                Удивительно, но Газпром неоднократно отказывался.

                Если учесть, что весь замут в Сирии из-за того, чтобы не допустить появление трубопровода с газом из Катара, то можно сделать шокирующий вывод о том, что Газпром втянул Россию в две никому не нужные войны.

                Ту204 с пс90 в Иран на экспорт не пошел именно из-за США.

                А для российского внутреннего рынка Ту204 выпускается в штучных экземплярах тоже из-за США и лично Обамы?

                Про сотни миллиардав закатываемых в однолетний асфальт это очередные байки или ссылочку на авторитетный источник дадите?

                Смотря что ты понимаешь под авторитетным источником. Можешь посмотреть на youtube сотни, тысячи роликов, как на просторах нашей необъятной страны свежий асфальт сбрасывают в лужи.

                Вот резюме-2017 по поддержанию дорожной инфраструктуры в моем родном Ростове-на-Дону — оценка читателями состояния дорог в конце статьи особенно эпична — поставили 1 балл по пятибальной шкале

                 http://bloknot-rostov.ru/...na-remont-itogi-go-907082 

                А вот более или менее грамотная оценка состояния дел в масштабах страны

                 https://moiarussia.ru/kak...ossii-evrope-azii-i-ssha/ 

                Нужны еще источники? Да сколько хочешь, пол-гугла их!

                Вы были губернатором и Вам звонили из Кремля или опять байки чужие пересказываете?

                Забей в гугле «путин передает папку с жалобами жителей губернатору» и зацени количество результатов. Если это не ручное управление и позорная показуха, то что же это?

                #989953
                • Нет аватара Mirotvorets
                  23.12.1717:53:02

                  То что хотят европейцы перенести закупку газа на наши границы — это их хотелки.

                  Потом они захотят закупать газ в районе добычи, затем сами добывать захотят, затем районами добычи захотят владеть. Нам нужно продавать газ как можно ближе к конечному потребителю поэтому баллорусская газотранспортная система стала собственностью Газпрома, построили Голубой и Северный потоки, строят Турецкий поток и готовят Северный поток 2. Про Сирия вообще глупость — по географии двойку имели наверное — там возможный путей прокладки трубопровода масса помимо Сирии, а вот ИГИЛ придушить надо было.

                  Иран под санкциями и ТУ204 для них самый раз, а у нас он по экономике не проходит для гражданских авиакомпаний, госструктуры его покупают.

                  Черпать информацию из ютуба конечно круто — там если порно ролики посмотреть то создастся впечатление что наша земля это сплошной публичный дом.

                  И статейка по ссылке слабовата — ибо автор слабо представвляет предмет о котором он пишет.Сказать что у на дороги отличные нельзя, но в рамках нынешнего финансирования вполне себе неплохие. Все финансироование в дороржное хозяйство страны итсчисляется сотнями миллиардов рублей — это и строительство новых дорог и лапитальный, текущий, аварийный ремонт и содержание (уборка чистка мойка и т д)

                  Закатыванием денег в асфальт можно лиш тс натяжкой назвать аварийный ремонт когда для предотвращения аварий к любое время года выполняются аварийные работы — но это необходимо и общая стоимость этих работ в пределах стат погрешности никак не тянущей на сотни миллиардов.

                  По стоимости дорог в сравнении с западной если сравнивать аналогичное строительство — у нас значительно дешевле.

                  В арсенале нашего Президента есть многочисленные способы как получения объективной информации о положении дел как внутри страны так и зарубежом ( спец службы профильные ведомства органы представительной и испорлнительной власти всех уровней соц опросы соц сети и т д) и и ежегодные пресс-конферен7ции и встречи с журналисчтами в толм же ряду. Тоже и для проведения в жизнь принятых решений принимаются Законы издаются Указы,выпускаются распоряжения и поручения. Вот про поручения и идет речь когда Президент встречается с руководителями вубъектов федерации и папочки — это и есть поручения Президента. Там все в письменном виде изложено что б не было непоняток и там не только жавлобы жителей о которых Вам говорят по ТВ, а значительно более широкий круг вопросов. И все эти вопросы предварительно обсуждаются и согласовываются. А Вы хотели что б Президент с Губернаторами не встречался или они на встречах анекдоты друг другу рассказывали. И все это публично.

                  А в США центр принятия решений не публичен — это и называется ручным управлением.

                  Но мы немного отвлеклись от основной темы.

                  Изготовление корабельных энергетических установок куонечно дело важное, но не самое важное в сфере оборонпрома.

                  На первом месте в начале нулевых было слом тенденции деградации Сил Ядерного Сдерживания. Сатана Стилет и Тополь Синева старели и в срочном порядке разрабатывались ТопольМ Ярс Булава. В 2016 году у нас впервые выросло количество носителей и боеголовок стратегического оружия за счет замены старых выводимых из строя на новые. За счет газового долга удалось с Украины вытащить неразрезанные стратегические бомбардировщики ТУ160. В срочном порядке восстанавливалось сплошное радиолокационное поле Систекмы предупреждения о ракетном нападении — на этой неделе сообщалось о постановке на боевое дежурств тех таких станций в Красноярске Барнауле и Оренбурге — и о создании такого поля. Требовала завершения Система контроля космического прочтранства начатая строительством во времена СССР — в перспекутиве как элемент противоспутниковой обороны. Необхордимо было закончить развертывание космической группировки Глонасс (в 2011 году развернули полностью и высокоширотной связи, двигатели крылатых ракет.

                  Вот не полный перечень наиболее важных задач ВПК в начале нулевых.

                  А по движкам для фрегатов сейчас в порядке общей очереди начали решать и практически уже решили.

                  Вам надо первоисточники читать и включать свой мозг, а не перепевать чужие байки и сплетни.

                  #990098
  • Serg My Star Serg My Star
    22.12.1710:23:52

    Хороший обзор. Спасибо.

    #989601
  • Дмитрий Толкачев Дмитрий Толкачев
    22.12.1714:14:22

    Ну ладно с новыми эсминцами, а что там с 22350 проектом, этих то хоть продолжать строить будут?

    #989671
    • Юрген Юрген
      22.12.1714:18:52

      Нет, не будут. Будут ваять новый проект — 22350М.

      #989676
  • Нет аватара casta1913
    23.12.1702:34:16

    Погодите Mirotvorets в 2004 году и 2005 году олигархи были уже ручными и многие сидели или бежали,а деньги от дорогой нефти просто рекой текли и можно было принят и профинансировать программу по разработке на базе движков например НК-93 ОАО «Кузнецов»,там то не было америкосов? Насчёт однолетнего асфальта это каждый ребёнок знает и видит и записи видео есть и чиновники этого не скрывают,только вы рассказываете байки,что этого нет и вы наверное ездите только по дорогам от посёлка Барвиха до Москвы? А на счёт звонков из Кремля и ручном управлении посмотрите прямую линию с президентом и всё поймёте.И не надо защищать плохих управленцев, будь то чиновники или коммерсанты — факты вещь упрямая,если уж профукали морские движки,так и надо написать,а не искать им оправдания или вы сами чиновник или бывший чиновник или ваши родственники?

    Отредактировано: casta1913~03:08 23.12.17
    #989938
  • Нет аватара Estorskiy
    23.12.1707:23:21

    Если я правильно понимаю то лишившись ПЛУР «Шапошников» перестанет быть противолодочным кораблем? Конечно, остается вроде бомбомет и ТА, но все же без ракет это уже не совсем то. Заточка под чисто противолодочные функции было конечно же ошибкой, но когда кораблей способных бороться с ПЛ и так наперечет снимать ПЛУРы с БПК это уже как-то ИМХО слишком.

    Отредактировано: Estorskiy~07:32 23.12.17
    #989965
    • Юрген Юрген
      23.12.1708:29:51

      Ну, «Калибр» по планам будет и в варианте ракетоторпед (а может уже есть).

      #989974
      • Нет аватара Estorskiy
        23.12.1710:34:10

        Да, про то что по планам будет знаю, а вот насчет того, что уже есть не слышал. Поэтому, вполне возможно снятие «Раструбов» с БПК как раз, пусть и косвенно, подтверждает этот факт. А возможно и нет. Одним словом очередная загадка    

        #989999
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,