Ремонт кораблей дальней морской и океанской зоны

Поскольку в новой госпрограме вооружения основной упор делается на строительство кораблей ближней морской зоны, а также стратегических ракетоносцев и многоцелевых АПЛ, то в ближайшие десять лет, по всей видимости, не стоит рассчитывать ни на увеличение количества кораблей дальней морской и океанской зоны, ни на существенное обновление корабельного состава в этом классе.

В связи с этим особую важность приобретают работы по ремонту и модернизации кораблей еще советской постройки. В целом можно сказать, что текущий ремонт и техобслуживание кораблей организованы очень хорошо, благодаря чему наш флот может похвастаться высоким уровнем боеготовности: так, на Северном Флоте из 10 крупных кораблей боеготово 7, на Дальнем Востоке боеготово 5 кораблей из 9, на Черном море — боеготово 4 корабля из 6, и только на балтике — 1 корабль из 3. Итого 17 кораблей из 28, или порядка 60%. Это где-то на уровне бундесмарине или Франции, и лучше, чем у Великобританнии (где все эсминцы пр. 45 находятся в ремонте или резерве).

Из оставшихся 11 кораблей 1 (СКР Черноморского флота «Сметливый») находится в текущем ремонте, 1 (крейсер «Москва» Черноморского флота) ожидает ремонта, еще 4 корабля (БПК «Адмирал Харламов» Северного флота, а также крейсер «Адмирал Лазарев» и эсминцы «Бурный» и «Безбоязненнный» Тихоокеанского флота) находятся в резерве 2 категории или на консервации.

Таким образом, в долгосрочном ремонте находится 5 кораблей, причем некоторые из них модернизируются — это крейсер «Адмирал Нахимов» и БПК «Адмирал Чабаненко» Северного флота, БПК «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота" и Эсминец «Настойчивый» и сторожевой корабль «Неустрашимый» Балтийского флота.

Я попытался собрать актуальную информацию по этим кораблям.

1. Атомный крейсер пр. 1144 «Адмирал Нахимов» (СФ).





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Это один из крупнейших военных кораблей как нашего флота, так и в мире вообще, и самый крупный российский корабль, проходящий модернизацию. По планам на крейсере будет размещено 10 универсальных установок вертикального пуска для 80 ракет «Калибр», «Оникс» и «Циркон». ПВО «Нахимова» составят 2 ЗРК С-300ФМ «Форт-М». В «новом» ЗРК могут использоваться как ранние версии ракет 5В5РМ и поступившие на вооружение «Нахимова» (тогда — «Калинина») 48Н6К, так и корабельные версии основной ЗУР из состава С-400 — 48Н6ДМК с активной радиолокационной головкой самонаведения и дальностью до 250 км.

Ремонт и модернизация крейсера требует проведения просто гигантского объема работ, включая полную замену оборудования и коммуникаций и частичную переделку корпуса. Летом этого года на «Нахимове» велся монтаж новой верхней палубы с вырезами для универсальных вертикальных пусковых установок. Осенью сообщалось, что на крейсере уже сформированы и установлены фундаменты под новые системы оборудования, производится ремонт и обновление систем жизнеобеспечения, прокладка кабель-трасс.

К сожалению, большой объем проводимых работ привел к очередному сдвигу сроков окончания ремонта на 1 год, и теперь вступление «Нахимова» в строй планируется в 2021 году.

2. БПК «Адмирал Чабаненко» пр. 11551 (СФ)

«Адмирал Чабаненко» находится в ремонте на мурманском 35-м судоремонтном заводе с декабря 2013 г. Первоначально планировалось провести средний ремонт корабля, однако он затянулся, и в августе этого года руководство флота объявило о намерении провести модернизацию. Вероятно, одной из причин пересмотров планов стал отказ от закладки эсминцев типа «Лидер» в новой ГПВ, что вынуждает командование флота максимально усиливать боевые возможности имеющихся кораблей 1-го ранга.

В настоящий момент «Северному ПКБ» заказано выполнение конструкторских работ, которые должны быть переданы заводу до 31 декабря 2019 года, за работы «Звездочка» заплатит 726 млн рублей. Таким образом, предполагаемым сроком возвращения «Чабаненко» в боевую линию является 2022-2024 год.

Стоимость модернизации пока можно назвать очень приблизительно, однако по некоторым прикидкам она может достигнуть до 75% от стоимости нового корабля. Точно также пока можно только гадать о предполагаемомо составе вооружения после модернизации. Возможно, ракетные комплексы «Москит» и «Раструб» заменят на более современные, также обновится и радиоэлектронное вооружение.

«Коммерсантъ» сообщает, что разработчику проектной документации предстоит большой объем работ по БПК. Первоначальный проект разрабатывался очень давно, поэтому хранится только в бумажном носителе. Придется воссоздать его в электронном виде, потом выбросить из документации часть вооружения. По всей видимости, дефектации подвергнется наружный корпус корабля, в процессе работ может быть заменено 10-30% металла.

С предприятием «Металлист-Самара» подписан договор на ремонт форсажных турбин типа ДО90 для «Адмирала Чабаненко». Работы завершатся в июне 2019 года. Ранее «Металлист-Самара» уже выполнило ремонт турбин для сторожевого корабля «Ярослав Мудрый».

3. БПК пр. 1155 «Маршал Шапошников» (ТОФ)

В 2016 году корабль встал на ремонт и модернизацию на ОАО «Центр судоремонта „Дальзавод“» (Владивосток). Предположительные сроки окончания ремонта пока не называются, но судя по объему работ, это будет после 2020 года.

В отличие от «Адмирала Чабаненко», контракты для «Шапошникова» уже заключены, что позволяет точнее говорить о масштабах предполагемой модернизации. В планах значится установка 8 ПУ для РК «Уран» и 8 ПУ для РК «Калибр» взамен 8 ПЛУР «Раструб» и 1 артустановки АУ-100. Также предполагается установить универсальную систему управления огнем корабельной артиллерии МР-123-02/3 «Багира», автоматизированный комплекс связи Р-779-28 и комплекс связи глобальной морской системы связи при бедствии ГМССБ, РЛС общего обнаружения МР-710 и 5П-30Н2, а также корабельный комплекс радиоэлектронного подавления ТК-25. Последний предназначен для обеспечения радиоэлектронной защиты объекта от радиоуправляемого оружия воздушного и корабельного базирования путем создания активных помех с шириной спектра от 64 до 2000 МГц, а также импульсных дезинформирующих и имитационных помех с использованием копий сигналов. Комплекс способен одновременно анализировать до 256 целей.

Помимо этого, предпоолагается выполнить средний ремонт ГТУ.

По состоянию на лето 2017 г. с корабля были демонтированы газотурбинный агрегат М9, пусковые установки ПЛУР «Раструб» и одна из 100 мм АУ.

4. Сторожевой корабль пр. 11540 «Неустрашимый» (БФ)

Встал на ремонт в 2014 г. На корабле планировалась замена форсажных двигателей, вспомогательных дизель-генераторов, а также ремонт всех основных систем: водоотливной, противопожарной, топливной, электрической, системы автоматики и управления.

Изначально предполагалось, что корабль вернется в строй в конце 2016 г., однако дефектация выявила необходимость большого объема дополнительных работ. К началу 2017 года корпус и корпусные конструкции корабля были отремонтированы. По говому договору сдача корабля планировалась в ноябре 2017 г., однако и этот срок выдержать не удалось. Виновником в задержке было признано АО «Промышленная группа «Новик», которое занималось ремонтом двигателей.

5. Эсминец «Настойчивый» пр. 956 (БФ)

В ремонте с 2015 года. Согласно закупочным данным «33 судоремонтного завода», обслуживающего корабли Балтфлота, на «Настойчивом» ремонтируются системы главной энергетической установки (котлотурбинной), оборудование жизнеобеспечения, вооружение корабля. О ходе ремонта и предполагаемом возвращении в строй точных данных нет.