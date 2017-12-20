Новости дорожного хозяйства

В Псковской области после реконструкции открыто движение на подъезде к международному автомобильному пункту пропуска «Бурачки» от федеральной автомобильной дороги М-9 «Балтия» (Москва — Волоколамск — граница с Латвийской Республикой).





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В ходе работ на 4,5 км трассы (км 612+861 — км 617+347) федеральные дорожники увеличили количество полос движения до четырех, смонтировали линии наружного освещения общей протяженностью более девяти километров, установили 895 м шумозащитных экранов и выполнили шумозащитное остекление оконных проемов расположенных вблизи трассы зданий.

На участке проведена реконструкция двух искусственных сооружений — путепровода через железную дорогу «Москва — Рига» на 617-м км и моста через реку Исса на 613-м км трассы М-9. Перед контрольно-пропускным пунктом МАПП «Бурачки» дорожники обустроили стоянку автомобильного транспорта для легковых автомобилей на 46 мест и площадку для кратковременной стоянки транзитных грузовиков на шесть мест. Реконструированная дорога относится ко II технической категории. На участке установлено 157 дорожных знаков, более 11 км барьерного ограждения, нанесено около семи тысяч квадратных метров дорожной разметки. Покрытие на участке уложено из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Состоялось открытие Гоголевского путепровода в Петрозаводске

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