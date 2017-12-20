ЛСЗ «Пелла» заложил вторую пару рыболовецких траулеров проекта 03095





© Фото автора (A_SEVER)

Сегодня в Отрадном на ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» состоялась торжественная церемония закладки второй пары рыболовецких траулеров проекта 03095. Строящиеся суда предназначены для группы компаний «Мурмансельдь 2» и её «дочек» — «Рыболовецкого колхоза Заря» и компании «Андромеда».

Серия:

Заводской № 410 — заложен 15.09.2017

Заводской № 411 — заложен 15.09.2017

Заводской № 412 — заложен 20.12.2017

Заводской № 413 — заложен 20.12.2017

Технические характеристики:

Водоизмещение (полное): 3730 т.

Дедвейт: 1400 т.

Главные размерения: длина — 70 м, ширина — 13.5 м, осадка — 6.6 м.

Максимальная скорость хода: 14.5 узлов

Экипаж: 60 человек

Судно предназначено для ловли донных пород рыб, сортировки, потрошения и филетирования рыбы, а также для выпуска кормового фарша, ликвидных рыбных отходов и рыбной муки. Установленное на борту траулера технологическое оборудование позволяет выпускать 100 тонн мороженной рыбной продукции, 20 тонн рыбного филе и 60 тонн рыбной муки ежесуточно.

Для хранения готовой продукции судно имеет 2 трюма:

морозильный рыбный трюм (объём 1400 куб.м, температура -30°С)

трюм рыбной муки (объём 230 куб.м, температура +18°С)





© Фото автора (A_SEVER)

Заложенные траулеры это уже 14-е и 15-е по счёту судно, строящееся на новой производственной площадке ЛСЗ «Пелла»!