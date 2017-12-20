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Судостроение и судоходство

ЛСЗ «Пелла» заложил вторую пару рыболовецких траулеров проекта 03095

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Сегодня в Отрадном на ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» состоялась торжественная церемония закладки второй пары рыболовецких траулеров проекта 03095. Строящиеся суда предназначены для группы компаний «Мурмансельдь 2» и её «дочек» — «Рыболовецкого колхоза Заря» и компании «Андромеда».

Серия:

Заводской № 410 — заложен 15.09.2017

Заводской № 411 — заложен 15.09.2017

Заводской № 412 — заложен 20.12.2017

Заводской № 413 — заложен 20.12.2017

Технические характеристики:

Водоизмещение (полное): 3730 т.

Дедвейт: 1400 т.

Главные размерения: длина — 70 м, ширина — 13.5 м, осадка — 6.6 м.

Максимальная скорость хода: 14.5 узлов

Экипаж: 60 человек

Судно предназначено для ловли донных пород рыб, сортировки, потрошения и филетирования рыбы, а также для выпуска кормового фарша, ликвидных рыбных отходов и рыбной муки. Установленное на борту траулера технологическое оборудование позволяет выпускать 100 тонн мороженной рыбной продукции, 20 тонн рыбного филе и 60 тонн рыбной муки ежесуточно.

Для хранения готовой продукции судно имеет 2 трюма:

морозильный рыбный трюм (объём 1400 куб.м, температура -30°С)

трюм рыбной муки (объём 230 куб.м, температура +18°С)

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Заложенные траулеры это уже 14-е и 15-е по счёту судно, строящееся на новой производственной площадке ЛСЗ «Пелла»!


Ленинградская область, Пелла, траулер, 03095, рыболовецкое судно
  • Katamaran Katamaran
    20.12.1712:10:24

    Теперь у Пеллы будет меньше военки(((

    #988734
    • A_SEVER A_SEVER
      20.12.1712:22:22

      у Пеллы будет меньше военки
      Её у всех будет меньше:

      «К 2020 году, в соответствии с нашими планами, масштабное перевооружение армии и флота завершится. Пик поставок в рамках этой работы будет пройден», — заявил Путин на совещании по вопросам использования потенциала ОПК в производстве высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

      «Нужно уже сегодня думать об увеличении выпуска гражданской продукции. Это важно для финансовой стабильности предприятий, для трудовых коллективов, которые мы должны будем сохранить, а также для того, чтобы средства, в свое время направленные на переоснащение отрасли, работали на рост всей российской экономики, способствовали развитию импортозамещения, а также наращиванию высокотехнологичного экспорта», — заключил президент.

      В.В. Путин, 8 сентября 2016 года.

      #988743
      • Katamaran Katamaran
        20.12.1712:54:50

        Непривычно будет, что пирожками с Пеллы попрут траулеры

        #988769
        • A_SEVER A_SEVER
          20.12.1713:03:54

          Непривычно будет, что пирожками с Пеллы попрут траулеры

          Ещё во время строительства новой производственной площадки говорили, что на ней будут строить рыболовецкие суда. Т.ч. всё идёт по плану!    

          #988775
    • Александр Ермаков
      20.12.1713:39:06

      Теперь у Пеллы будет меньше военки(((
      Это не грустно. Военка оплачивается из госбюджета, а гражданские заказы оный бюджет наполняют. Кажись так.

      #988800
      • Katamaran Katamaran
        20.12.1713:53:11

        Как вы красиво вывернули. Тем не менее, эти заказы проще и дешевле по идее.

        #988807
  • Нет аватара Argonaft
    20.12.1712:13:21

    А сколько по времени будут строить? Я это к чему? Судя по практически одновременной закладке, через какое то время нас ждёт сдача сразу 4 траулеров (а в Пелле я не сомневаюсь)!    За год осилят?

    #988736
    • A_SEVER A_SEVER
      20.12.1712:34:07

      А сколько по времени будут строить?

      По контракту завершение строительства серии из 4-х траулеров запланировано на 2022 год, но «Пелла» хочет выполнить контракт раньше. Собственно, 2-ю пару траулеров должны были заложить уже в следующем году, но зачем ждать, когда есть свободное место?    

      #988750
  • Нет аватара treins
    20.12.1712:35:18

    100 судов жирный кусок, кто первый отхватит, тот и на коне будет.

    Рахманов жаловался, что военные выкручивают руки и рентабельность военные заказом очень низкая. Может тут лучше будет.

    #988751
    • A_SEVER A_SEVER
      20.12.1712:41:44

      Рахманов жаловался
      А Цатурову некогда жаловаться, он работает!    
      •  © Фото из открытых источников

      #988756
      • Katamaran Katamaran
        20.12.1712:56:11

        Хоть сейчас парадом веди

        #988771
        • A_SEVER A_SEVER
          20.12.1713:06:47

          Хоть сейчас парадом веди
          "Ладога" и «Ураган» предположительно будут участвовать в следующем году в Главном военно-морском параде.

          #988776
  • Нет аватара cherev
    20.12.1714:26:41

    Это проект Пеллы?

    #988824
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