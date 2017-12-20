СЗ «Красное Сормово» заложил четвертый сухогруз проекта RSD59 для компании «Пола Райз»

20 декабря 2017 года нижегородский завод «Красное Сормово» заложил четвертое многоцелевое сухогрузное судно дедвейтом 7500 тонн проекта RSD59 (строительный номер 4).





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Заказчик — ПАО «Государственная лизинговая транспортная компания», лизингополучатель — судоходная компания «Пола Райз». Всего заводу «Красное Сормово» заказано пять многоцелевых сухогрузных судна проекта RSD59 и еще пять — Невскому заводу.

Проект RSD59 разработан Морским Инженерным Бюро.

Головное судно на заводе «Красное Сормово» проекта RSD59 (строительный номер 1) было заложено 05.09.17.

Второе судно (строительный номер 2) было заложено 19.09.17.

Третье судно (строительный номер 3) было заложено 25.09.17.

Четвертое судно (строительный номер 4) было заложено 20.12.17.

Головное судно на Невском заводе проекта RSD59 (строительный номер 591) было заложено 18.05.17.