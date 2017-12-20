Новости дорожного хозяйства

Под Волгоградом открыли вторую очередь мостового перехода через Ахтубу





© tass.ru

Новый мост через Ахтубу — это вторая очередь единого дорожно-транспортного комплекса, мостового перехода через Волгу. Первая очередь этого перехода длиной 7,1 км была сдана в 2009 году, вторая очередь включает в себя реконструкцию автомобильного моста через Ахтубу и подходы к нему.

Пока водители будут пользоваться правой полосой дороги, которую временно разделили на два потока. Вторую часть планируется сдать в эксплуатацию в 2018 году. С учетом автотрассы «Краснослободск — Средняя Ахтуба работы выполнены на 50 процентов. Движение по мосту значительно разгрузит плотину Волжской ГЭС, а также продольные магистрали.

Третья и четвертая очереди транспортного проекта включают в себя реконструкцию автодороги Краснослободск — Средняя Ахтуба, строительство транспортных развязок, примыкающих к мосту через Волгу с левого и правого берега. Общая сумма инвестиций в этот проект — более 14 млрд рублей.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Q-Cd04JMy5k

Путепровод проходит по особо охраняемой территории — Волго-Ахтубинской пойме. На объекте полностью соблюдены требования экологической безопасности — построены шесть водоочистных сооружений, проложено порядка 30 км ливневой канализации.

В Дагестане введен в эксплуатацию 12-километровый участок трассы Р-215 Астрахань-Махачкала





© rosavtodor.ru

ФКУ Упрдор «Каспий» отметило, что подрядной организацией выполнен большой комплекс работ по улучшению технических характеристик участка. «На объекте капитального ремонта заменены все конструктивные слои дорожной одежды, устроено искусственное освещение дачного поселка, расположенного в границах ремонтируемого участка, смонтированы шесть водопропускных труб, построено 14 пересечений и примыканий. Также для удобства и безопасности пешеходов и водителей в рамках капитального ремонта построено четыре автобусные остановки, устроены тротуары, установлено 426 м барьерного и около 4 км пешеходного ограждения, 306 сигнальных столбиков и 249 дорожных знаков, нанесена термопластиковая дорожная разметка.





© rosavtodor.ru

http://www.rosavtodor.ru/press-center/vesti-regionov/199791