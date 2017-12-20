«Техмаш» выпустил первые «военные» культиваторы

Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех выпустил первые «военные» культиваторы «Русич». Использование данной разработки позволяет значительно сократить сроки полевых работ, обеспечивая повышение производительности труда в два с половиной раза.

Новые модификации культиваторов КПП-8 (с шириной захвата восемь метров) и КПП-14 (с шириной захвата 14 метров) созданы на базе НИТИ им. П.И.Снегирева, одном из ведущих предприятий в России в области разработки взрывателей боеприпасов, находящихся на вооружении практически всех родов войск.

За один проход по полю «Русич» обеспечивает полную подготовку почвы к посеву, совмещая культивацию, рыхление, выравнивание и предпосевное прикатывание почвы с созданием в посевном слое уплотненного ложа для семян. Использование данной разработки позволяет не только значительно сократить сроки сельхозработ, но также гарантирует сохранение запасов почвенной влаги.

По цене «Русич» дешевле европейских аналогов в два раза. При этом, его конструкция и комплектующие выполнены из высококачественной стали и отличаются повышенной надежностью. Гидроцилиндры для данных культиваторов изготовлены ЛМЗ им. К.Либкнехта, также входящим в Концерн «Техмаш».

Новый вид продукции разработан в рамках общей стратегии Ростеха, которая предполагает наращивание доли гражданской продукции до 50% к 2025 году.

Научно-производственный концерн «Техмаш» учрежден Государственной корпорацией «Ростех» в 2011 году. В контуре управления Концерна находятся 36 организаций промышленности боеприпасов. Легендарными брендами холдинга, широко известными за рубежом, являются научно-производственные объединения «Сплав», «Базальт», «Прибор», «НИМИ им. В.В.Бахирева» и другие.

Концерн «Техмаш» разрабатывает и производит реактивные системы залпового огня, боеприпасы для малокалиберной артиллерии наземного, морского и воздушного базирования, инженерные боеприпасы, авиационные бомбовые средства поражения, гранатометные выстрелы, средства ближнего боя, артиллерийские выстрелы наземной и морской артиллерии, взрывательные устройства и другую продукцию военного назначения. Высокоэффективные образцы современного оружия, выпускаемые холдингом «Техмаш», находятся на вооружении армии более чем 100 стран мира.

В области гражданской продукции Концерн производит технологическое оборудование для топливно-энергетического комплекса, промышленное и медицинское холодильное оборудование, сельскохозяйственную технику.