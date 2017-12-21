«Академик Пашин» и «Адмирал флота Касатонов»

Морской танкер «Академик Пашин» проекта 23130:



© Фото И.В. Бородулина

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350:



© Фото Алексея Акентьева

Не смотря на все трудности строительство кораблей и судов для Северного флота продолжается!

Фото И.В. Бородулина с сайта fleetphoto.ru и Алексея Акентьева