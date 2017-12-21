«Академик Пашин» и «Адмирал флота Касатонов»
Морской танкер «Академик Пашин» проекта 23130:
Фрегат «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350:
Не смотря на все трудности строительство кораблей и судов для Северного флота продолжается!
Фото И.В. Бородулина с сайта fleetphoto.ru и Алексея Акентьева
21.12.1714:14:30
21.12.1714:18:06
21.12.1720:52:15
21.12.1721:02:54 Это была проверка корпуса на герметичность.
21.12.1721:13:08
21.12.1721:28:15
21.12.1722:15:42
21.12.1722:17:43 На ближний к воде стапель, а спасатель стоит на дальнем.
22.12.1707:52:15
22.12.1708:29:07 2 открытых стапеля, с которых можно спускать суда как с помощью слипа, так и с помощью плавучего дока:
21.12.1721:13:18
21.12.1714:32:04
21.12.1714:35:41
21.12.1715:04:33 kostya251189 интересуется ВМФ, поэтому я по его теме и ответил. Мне кажется если бы их уже построили, то наверняка во всю пиарили бы.
21.12.1715:06:09
21.12.1720:54:19
21.12.1721:01:38 А смысл, если их официально заложили на «Заливе»?
21.12.1721:12:23
21.12.1721:19:17
21.12.1722:15:02
21.12.1722:21:43 Раз суда были заложены в Крыму, то все связанные с ними автоматом попадают под санкции.
22.12.1707:51:02
21.12.1714:38:14
21.12.1715:08:17 Где будем секции танкеров собирать?
21.12.1715:13:04
21.12.1715:16:01 Там кабельные суда. Там патрульные корабли и МРК.
21.12.1720:56:03 а что так мало позитива? из-за чего трудности?
22.12.1700:57:44
22.12.1707:50:07
22.12.1717:59:36