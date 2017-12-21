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Фотофакты

«Академик Пашин» и «Адмирал флота Касатонов»

Морской танкер «Академик Пашин» проекта 23130:

  •  © Фото И.В. Бородулина

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350:

  •  © Фото Алексея Акентьева

Не смотря на все трудности строительство кораблей и судов для Северного флота продолжается!

Фото И.В. Бородулина с сайта fleetphoto.ru и Алексея Акентьева


Санкт-Петербург, Северная верфь, фрегат, 22350, Адмирал Касатонов, НССЗ, 23130, Академик Пашин
  • Нет аватара kostya251189
    21.12.1714:14:30

    почему спусков нет у ССЗ «Залива» в этом году? Они столько заложили за несколько лет. И ни одного спуска нет. Или они решили все разом спускать, с десяток кораблей и судов в год?

    Вроде они такой гигант в судостроении, и везде тишь и гладь.

    #989251
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      21.12.1714:18:06

      почему спусков нет у ССЗ «Залива» в этом году?

      Как минимум одного спустили

       https://sdelanounas.ru/blogs/99295/ 

      #989252
      • Katamaran Katamaran
        21.12.1720:52:15

        а вот нихрена. они потом обратно его подняли.

        #989407
        • A_SEVER A_SEVER
          21.12.1721:02:54

          они потом обратно его подняли
          Это была проверка корпуса на герметичность.    

          #989412
          • Katamaran Katamaran
            21.12.1721:13:08

            хочется верить, что просто освободили место, чтобы другое судно поднять.

            #989417
            • A_SEVER A_SEVER
              21.12.1721:28:15

              просто освободили место

              Сейчас спасатель стоит там же, где стоял до технического спуска на воду.

              Дальше на этом стапеле стоят строящиеся МРК, им на воду ещё рано.

              Стоящий на северном (дальнем от воды) стапеле спасатель не мешает подъёму и спуску судна с южного стапеля.

              Ну и кому Вы собрались освобождать место?

              Отредактировано: A_SEVER~21:28 21.12.17
              #989428
              • Katamaran Katamaran
                21.12.1722:15:42

                насколько я помню из удаленных постов, там какой-то сухогруз подняли.

                #989453
                • A_SEVER A_SEVER
                  21.12.1722:17:43

                  там какой-то сухогруз подняли
                  На ближний к воде стапель, а спасатель стоит на дальнем.
                  •  © Фото с сайта yandex.ru

                  Отредактировано: A_SEVER~22:18 21.12.17
                  #989455
                  • Katamaran Katamaran
                    22.12.1707:52:15

                    у Залива 2 точки спуска к воде? Буду знать.

                    #989548
                    • A_SEVER A_SEVER
                      22.12.1708:29:07

                      2 точки спуска к воде?
                      2 открытых стапеля, с которых можно спускать суда как с помощью слипа, так и с помощью плавучего дока:
                      •  © Фото из открытых источников

                      #989568
          • Katamaran Katamaran
            21.12.1721:13:18

            например, вьетнамца

            #989418
    • A_SEVER A_SEVER
      21.12.1714:32:04

      почему спусков нет у ССЗ «Залива» в этом году?

      Патрульные корабли и МРК ещё в низкой степени готовности (их в Керчи начали строить позже, чем в Зеленодольске и Отрадном), по кабельным судам вопрос — получили они своё импортное оборудование или нет, танкеры пока собирать негде — док занят.

      #989261
      • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
        21.12.1714:35:41

        И это весь список? А 2-3 А145, А163 и пара МАСС неназываемых?    

        Отредактировано: d-tatarinov.livejournal.com~14:35 21.12.17
        #989264
        • A_SEVER A_SEVER
          21.12.1715:04:33

          И это весь список?
          kostya251189 интересуется ВМФ, поэтому я по его теме и ответил.
          А 2-3 А145
          Мне кажется если бы их уже построили, то наверняка во всю пиарили бы.

          А так тишина, зато ККК нарисовались (это название судна и его производителя)    

          А163
          Я вот думаю — может это «левое» название того, что уже спустили на воду?    

          #989281
          • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
            21.12.1715:06:09

            может это «левое» название того, что уже спустили на воду?

            Возможно    

            #989282
          • Katamaran Katamaran
            21.12.1720:54:19

            мне кажется, пиарить не будут. и даже выпустят официально, как с других СЗ.

            #989408
            • A_SEVER A_SEVER
              21.12.1721:01:38

              даже выпустят официально, как с других СЗ
              А смысл, если их официально заложили на «Заливе»?

              #989411
              • Katamaran Katamaran
                21.12.1721:12:23

                заложили, и будет, принимать будут, как построенное на другом заводе.

                #989416
                • A_SEVER A_SEVER
                  21.12.1721:19:17

                  Повторю вопрос — в чём смысл?

                  #989423
                  • Katamaran Katamaran
                    21.12.1722:15:02

                    вывод из-под возможных санкций

                    #989452
                    • A_SEVER A_SEVER
                      21.12.1722:21:43

                      вывод из-под возможных санкций
                      Раз суда были заложены в Крыму, то все связанные с ними автоматом попадают под санкции.

                      #989456
                      • Katamaran Katamaran
                        22.12.1707:51:02

                        а если неофициально построят в крыму, тихо примут, а официально скажут, что, например, в татарстане построили, то тогда можно организовать и ШАСТЕ

                        #989547
      • Нет аватара kostya251189
        21.12.1714:38:14

        танкеры пока собирать негде — док занят.

        получается, что спуск и сдача танкеров откладывается на неопределенную перспективу времени? Это будет уже не 2018-19 гг.

        Ведь по сути своей, Залив может строить несколько десятков судов одновременно. Благо позволяют огромные мощности завода. Теми же танкерами проекта 23130(1) завод может строить для ВМФ с десяток сразу, и причем, особо не напрягаясь.

        Отредактировано: kostya251189~14:42 21.12.17
        #989265
        • A_SEVER A_SEVER
          21.12.1715:08:17

          танкерами проекта 23130(1) завод может строить для ВМФ с десяток сразу
          Где будем секции танкеров собирать?

          #989283
          • Нет аватара kostya251189
            21.12.1715:13:04

            в корпусно-сварочном цехе, а потом на стапелях. Можно в сухом доке, можно и на открытом стапеле   

            #989285
            • A_SEVER A_SEVER
              21.12.1715:16:01

              Можно в сухом доке
              Там кабельные суда.
              можно и на открытом стапеле
              Там патрульные корабли и МРК.
              •  © Фото с сайта yandex.ru

              #989287
  • Katamaran Katamaran
    21.12.1720:56:03

    Не смотря на все трудности
    а что так мало позитива? из-за чего трудности?

    #989410
  • Нет аватара Антон СПб
    22.12.1717:59:36

    Кто-нибудь хоть какие-нибудь новости про Полимент-Редут слышал ??

    Ох не нравится мне эта тишина по данному вопросу…    

    #989782
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