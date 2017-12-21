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Судостроение и судоходство

Ливадийский РСЗ (Приморский край) заложил баржу

  •  © stapel1.files.wordpress.com

21 декабря 2017 г. на Ливадийском РСЗ ( Приморский край) заложена баржа проекта 20170 В (строительный № 01). Об этом сообщает в Инстаграм завода генеральный директор предприятия Юрий Бадодин.

  •  © stapel1.files.wordpress.com

Баржа строится по заказу Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края.

  •  © stapel1.files.wordpress.com

Было получено свидетельство РМРС о закладке киля судна

https://www.instagram.com/p/Bc9Bt0qANG5/

Приморский край, Находка, Ливадийский ремонтно-судостроительный завод, баржа, 20170В
  • Katamaran Katamaran
    21.12.1711:53:54

    Недели не прошло. Оперативно

    #989203
  • Human RS Human RS
    21.12.1713:53:10

    Состояние завода конечно…     Надеюсь ситуацию изменят новые заказы.

    #989241
    • A_SEVER A_SEVER
      21.12.1714:21:01

      Состояние завода конечно…
      Почти как Ярославского ССЗ:
      •  © Фото из открытых источников
      Но если ЯССЗ работает, то Свирская судоверфь практически прекратила существование:
      •  © Фото из открытых источников

      #989255
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