Ливадийский РСЗ (Приморский край) заложил баржу

21 декабря 2017 г. на Ливадийском РСЗ ( Приморский край) заложена баржа проекта 20170 В (строительный № 01). Об этом сообщает в Инстаграм завода генеральный директор предприятия Юрий Бадодин.

Баржа строится по заказу Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края.

Было получено свидетельство РМРС о закладке киля судна