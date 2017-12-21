Ливадийский РСЗ (Приморский край) заложил баржу
21 декабря 2017 г. на Ливадийском РСЗ ( Приморский край) заложена баржа проекта 20170 В (строительный № 01). Об этом сообщает в Инстаграм завода генеральный директор предприятия Юрий Бадодин.
Баржа строится по заказу Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края.
Было получено свидетельство РМРС о закладке киля судна
-
- d-tatarinov
- 21.12.201711:27
- 5
21.12.1711:53:54
21.12.1711:56:51
22.12.1707:19:42
21.12.1713:53:10
21.12.1714:21:01 Почти как Ярославского ССЗ: