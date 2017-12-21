Мост через реку Алей открыли в Алтайском крае

В Топчихинском районе завершено строительство моста через реку Алей. К работам на автомобильной дороге «Топчиха — Хабазино — Красноярка — Нагорный» подрядная организация приступила в мае. Учитывая значимость объекта, строительство моста завершили на полгода раньше срока. Специалисты обустроили подходы, возвели буронабивные металлические опоры, смонтировали металлическое пролетное строение, перильные ограждения на пешеходных дорожках.

Стоимость строительства нового двухполосного железобетонного моста протяженностью более 100 метров составила 86 млн рублей.