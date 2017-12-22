В Москве открыто движение по новому участку Северо-Западной хорды

Северо-Западная хорда — новая скоростная магистраль, которая пройдет через северные и западные районы Москвы от Дмитровского до Сколковского шоссе и далее — до Мичуринского проспекта. Общая протяженность трассы составит 78,6 километра.

Строительство седьмого участка СЗХ от Мосфильмовской улицы до улицы Генерала Дорохова стартовало в апреле 2015 года и было завершено в декабре 2017-го. На этом участке построили семь искусственных сооружений общей протяженностью 3,72 километра. Общая протяженность построенных дорог на новом участке составила 7,45 километра.

Объект включает:

— эстакаду основного хода через Аминьевское шоссе — 965 метров (эстакада № 1);

— эстакаду через пути Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) — 945 метров (эстакада № 2);

— правоповоротный (251 метр) и левоповоротный (386 метров) въезды на СЗХ с Аминьевского шоссе в сторону улицы Генерала Дорохова (эстакады въездов № 1 и № 2);

— съезд с СЗХ на Мосфильмовскую улицу с южной стороны — 570 метров (эстакада съезда № 1);

— въезд с Мосфильмовской улицы на СЗХ с северной стороны — 578 метров (эстакада въезда № 3).

— разворотная эстакада между эстакадой съезда № 1 и эстакадой въезда № 3 — 22 метра (эстакада № 3).

Общая протяженность новых дорог составила 7,45 километра, включая основной ход, боковой проезд вдоль Аминьевского шоссе и переходно-скоростные полосы.

Строители оборудовали остановки общественного транспорта, наладили работу светофоров и инженерных коммуникаций. В жилых домах, расположенных рядом с трассой, они установили шумозащитные оконные блоки.

«Сложнейший объект: 266 километров коммуникаций, почти четыре километра эстакад, 26 тысяч тонн металлоконструкций, 100 тысяч кубометров бетона», — рассказал генеральный директор компании-подрядчика ПАО «Мостотрест» Владимир Власов. Он поблагодарил город за слаженную работу всех ведомств, которая позволяет строителям реализовывать такие сложные задачи в короткие сроки.

Открытие участка СЗХ от Мосфильмовской улицы до улицы Генерала Дорохова позволило создать дублер двух вылетных магистралей — Можайского шоссе и Мичуринского проспекта на участке от Мосфильмовской улицы до МКАД с перспективой выхода на Третье транспортное кольцо (ТТК) (после строительства южного дублера Кутузовского проспекта), увеличить пропускную способность Аминьевского шоссе на этом участке примерно на 25-30 процентов.

В будущем основные потоки транспорта планируется переключить с Мосфильмовской улицы на южный дублер Кутузовского проспекта. Он будет примыкать к новой дороге в районе эстакады № 3 (строительство запланировано на 2018-2020 годы).

Пост был сделан с содействием блогеров Георгий Фролов иHuman RS!