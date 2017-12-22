Renault Россия начала поставки беспилотных транспортных средств для промышленного производства (AGV). Транспортные средства разработаны и произведены инженерами Московского завода Renault и предназначены для автоматизированной транспортировки комплектующих и деталей со складов и участков подсборки на конвейер.





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«Проект по разработке и производству беспилотных транспортных средств для промышленного производства (AGV) на Московском заводе Renault — еще одно подтверждение лидерства Renault Россия в области локализации и развития инновационного промышленного производства. Начало поставок AGV российского производства — высокая оценка результатов работы наших инженеров и знаковое событие не только для нашей компании, но и для автомобильной индустрии», — отметил генеральный директор Renault Россия Андрей Панков.

Беспилотные транспортные средства для промышленного производства (AGV) обладают высоким уровнем локализации, который превышает 50%. Первая партия из 12 AGV была отправлена на завод в Ижевске.

Старт проекту автоматизации логистики и развития AGV на Московском заводе Renault был дан в 2015 году с запуском 10 транспортных средств в цехах сварки и сборки. Первоначально использовались устройства иностранного производства, однако затем в связи с производственной необходимостью было принято решение о разработке собственных беспилотных транспортных средств. В 2016 году инженеры техобслуживания Renault Россия начали разработку локальной технологии AGV с целью максимальной адаптации к потребностям Московского завода Renault, в этом же году проект был успешно реализован, и первое AGV собственного производства было принято в эксплуатацию.

Несомненными преимуществами российских AGV являются способность ротации на 360 градусов, увеличенная грузоподъемность — до 1250 кг, возможность преодолевать глубокий рельеф покрытия и незначительные препятствия, а также программный код, с помощью которого транспортное средство следит за другими AGV на маршруте — они пропускают друг друга по заданному алгоритму. Дополнительно, устройство может быть переориентировано на любой маршрут максимум за 20 минут.

Сейчас на Московском заводе Renault функционируют в общей сложности более 90 AGV, к концу года планируется довести их число до 110. Если ранее эти функции выполняли операторы логистики, то теперь это делает робот без участия человека, по фиксированному маршруту, полностью безопасно.

Проект по разработке и производству беспилотных транспортных средств для нужд производства отражает стремление Renault Россия к развитию локализации в различных областях, в том числе в сфере инновационного промышленного производства.