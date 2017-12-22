На азиатском направлении. Поставки мяса в Иран, Монголию, Китай

1. Астраханская область поставила первую партию мяса в Иран

Фермерское хозяйство из Лиманского района Астраханской области поставило первую экспортную партию мяса в Иран.

«Компания, зарегистрированная в Астраханской области, впервые поставила в Иран порядка 89 тонн мяса. Планируется наращивать объемы поставок», — сообщил представитель Минсельхоза Астраханской области.

Мясо экспортировалось в ускоренном режиме, поскольку условие поставщика — доставка груза в течение 72 часов после забоя.

«Сейчас рассматриваются варианты доставки животных для забоя живыми в Иран морским транспортом через Каспий», — добавил представитель ведомства.

Он отметил, что, по предварительным итогам 2017 года, Астраханская область экспортировала в Армению, Грузию, Иорданию, страны Персидского залива порядка 3 тыс. голов крупного рогатого скота и 15 тыс. голов овец, что в три раза превышает показатели прошлого года.

В министерстве подчеркнули, что в 2018 году также ожидается значительный рост объема экспортных поставок мяса из региона.

2. Первая партия Дагестанского мяса отправилась на экспорт в Иран





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По словам генерального директора «Кизлят Урицкого мясокомбината» Нурудина Омарова, 26 октября завершили забой 800 голов баранов по стандартам «халяль». К полудню 27 октября специалисты мясокомбината завершили упаковку туш.

Вечером тоже дгя рефрижераторные фуры с грузом вышли из Кизляра и направились в Тегеран.

Стоит отметить, что для производителей пищевой промышленности Кизляра Республпки Дагестан это первый случай экспортной поставки продукции.

«Поставки нашей продукции в Иран — это результат большой работы по импортозамещению, что говорит о том, что мы в состоянии обеспечить мясом не только Россию, но и другие страны», — сказал Омаров.

3. «Аграрная Группа» отправила первую партию мяса в Монголию

Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» в конце декабря отправил первую партию мяса в Монголию, в планах предприятия поставлять около 200 тонн продукции в месяц.

Как сообщили в пресс-службе «Аграрной Группы», мясо будет доставлено на предприятия, занимающиеся мясопереработкой, в рестораны, а также поступит в продажу через торговые сети.

В Монголии очень большой спрос на свинину и высокие требования к ее качеству. Наши партнеры провели ряд проверок нашей продукции и дали ей высокую оценку, заключив договор на поставки.

В октябре Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» принял участие в торговой выставке российских продуктов ЭКСПО «Сделано в России» 2017, прошедшей в Улан-Баторе. Министерство сельского хозяйства республики Бурятии вручило предприятию благодарственное письмо за активное продвижение и экспорт продукции, произведенной в регионе.

В августе предприятие получило разрешение на ввоз и реализацию в Монголии мяса свинины. Тщательную проверку монгольскими экспертами на соответствие требований безопасности предприятие прошло успешно. Кроме того, Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» прошел аттестацию для включения в реестр экспортеров в российской информационной системе «Цербер». Предприятие внесено и в Монгольский реестр, позволяющий ввозить товар в страну.

В Монголии тренд на «европейское» потребление становится все заметней, поэтому увеличивается дефицит экологически чистой свежей свинины. Монгольская сторона заинтересована в поставках мяса не только для мясоперерабатывающих предприятий, но и для розничной торговли. Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» от конечного потребителя в Монголии отделяет всего 600 км — доставка автотранспортом составит менее суток.

4. Из Белгородской области в Китай отправили 216 тонн субпродуктов

Самая крупная в этом году экспортная партия от крупнейшего белгородского производителя свинины ушла из Санкт-Петербургского порта и прибудет в «Поднебесную» к китайскому новому году. Замороженные свиные ноги, желудки, хвосты и уши традиционно пользуются на азиатском рынке повышенным спросом. Субпродукты пробудут в пути от 56 до 62 дней. Объем поставки рассчитан на двухнедельное празднование китайского нового года.

По информации пресс-службы ГК «Агро-Белогорье», экспортный контракт пошел все необходимые этапы согласования и контроля надзорными структурами. Сделку проводила специально созданная при холдинге экспортная компания.

Первую зарубежную поставку Группа компаний осуществила в 2016 году и планирует увеличение экспорта своей продукции.

http://yenicag.ru/dagesta...al-postavlyat-khalyalnoe/

http://www.myaso-portal.ru/news/news-branchs/-agrarnaya-gruppa-otpravila-pervuyu-partiyu-myasa-v-mongoliyu-/?filter_detail=news-branchs

http://www.myaso-portal.ru/news/news-branchs/iz-belgorodskoy-oblasti-v-kitay-otpravili-216-tonn-subproduktov-/?filter_detail=news-branchs