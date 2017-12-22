В Калужской области после реконструкции открыт 20 километровый участок трассы М-3 «Украина»

После масштабной реконструкции открыт участок со 174-го по 194-й километр автомобильной дороги М-3 «Украина». В результате реконструкции дорога стала магистралью I технической категории с 4 полосами движения, отсутствием примыканий в одном уровне и разделенными встречными потоками транспортных средств.Таким образом, участок отвечает самым современным международным требованиям к скоростным автомобильным дорогам.

Участок начинается в районе поселка Сосновый бор, проходит через р. Угру, обходит поселок Куровской, Муромцево, село Льва Толстого. В ходе реконструкции отремонтировано и построено 7 мостов, 10 путепроводов, 5 надземных и 1 тоннельный пешеходный переход, 4 разноуровневых транспортных развязки. В качестве покрытия использован щебеночно-мастичный асфальтобетон, имеющий повышенные эксплуатационные характеристики.

Особое внимание уделено применению современных материалов и инновационных технологий. При строительстве переходов, очистных сооружений и водосбросов использованы сверхпрочные композитные материалы.