Невский ССЗ заложил четвертый сухогруз проекта RSD59

22 декабря 2017 года на Невском судостроительно-судоремонтном заводе (Ленинградская область, я уточнил) заложили четвертое сухогрузное судно проекта RSD59, строящееся по заказу ООО «Пола Райз», строительный номер 594.

Контракты на строительство были подписаны в декабре 2016 между ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод», ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» и судоходной компанией ООО «Пола Райз». Проектант Морское Инженерное Бюро.

Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов (в том числе зерна), пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов классов 1.4S, 2, 3, 4, 5, 6.1, 8, 9 в соответствии с МК МПОГ и Приложения В Кодекса ВС.