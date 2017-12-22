В Красноярске запустили первую в России цифровую подстанцию

В День энергетика состоялась торжественная церемония пуска первой в России цифровой подстанции класса напряжения 110 кВ, трансформаторная мощность которой составляет 50 МВА.

«Это не только требования времени, но и реальная возможность на порядок улучшить качество и надежность электроснабжения, а, следовательно, и повысить финансово-экономические показатели сетевого комплекса без дополнительной нагрузки на потребителей» — отметил в своем докладе Павел Ливинский.

Начало эксплуатации в Красноярске подстанции им. Сморгунова с цифровым управлением и мониторингом работы систем на базе отечественного программно-технического комплекса iSAS стало первым шагом на пути построения в России «цифрового» электросетевого комплекса.

Подстанция имени Сморгунова обладает повышенными по сравнению с традиционными подстанционными объектами характеристиками надежности при большей автономности. Это пилотный проект группы «Россети». Полученный в Красноярске опыт будет проанализирован и все успешные наработки будут тиражированы на других объектах электросетевого комплекса.