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Энергетика и ТЭК

В Красноярске запустили первую в России цифровую подстанцию

  •  © krsk.sibnovosti.ru

В День энергетика состоялась торжественная церемония пуска первой в России цифровой подстанции класса напряжения 110 кВ, трансформаторная мощность которой составляет 50 МВА.

«Это не только требования времени, но и реальная возможность на порядок улучшить качество и надежность электроснабжения, а, следовательно, и повысить финансово-экономические показатели сетевого комплекса без дополнительной нагрузки на потребителей» — отметил в своем докладе Павел Ливинский.

Начало эксплуатации в Красноярске подстанции им. Сморгунова с цифровым управлением и мониторингом работы систем на базе отечественного программно-технического комплекса iSAS стало первым шагом на пути построения в России «цифрового» электросетевого комплекса.

Подстанция имени Сморгунова обладает повышенными по сравнению с традиционными подстанционными объектами характеристиками надежности при большей автономности. Это пилотный проект группы «Россети». Полученный в Красноярске опыт будет проанализирован и все успешные наработки будут тиражированы на других объектах электросетевого комплекса.

http://krsk.sibnovosti.ru/society/360172-rosseti-vveli-v-ekspluatatsiyu-pervuyu-v-rossii-tsifrovuyu-podstantsiyu

  • KJA
  • 22.12.201722:01
  • 0
Красноярск
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