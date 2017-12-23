Линия окраски открыта в Рязанской бласти

ООО «СААЗ Комплект» является градообразующим для пос. Побединка. Компания входит в состав промышленного холдинга «Объединенные автомобильные технологии» (Группа ОАТ) и является поставщиком главного конвейера предприятия «АвтоВАЗ». Комплектующие изготавливаются для автомобилей «LADA-Vesta CROSS», «LADA X-RAY CROSS», «УАЗ ПРОФИ», собираемых на конвейерах «АвтоВАЗ» и «УАЗ». Планируется, что в перспективе в число партнеров предприятия войдет завод Peugeot Citroen Mitsubishi в Калуге.

За счет собственных инвестиций в сумме 235,6 млн. рублей на предприятии открыт современный производственный цех. Он включает в себя комплексную высокотехнологичную линию для окрашивания деталей автомобилей по новым технологиям. В результате преобразований открыты дополнительные рабочие места, расширились производственные мощности, увеличивается производительность труда, выпускается продукция высокого качества.