Оружие-2017: какую технику получила армия России

Доля современной техники в Вооруженных силах возросла в четыре раза за пять лет, темпы военного строительства — в 15 раз. Через три года оснащенность отечественной армии новым оружием достигнет 70%.

Доля современного вооружения в ядерной триаде России достигла 79%, а к 2021 году ядерные силы наземного базирования должны быть оснащены новыми вооружениями на уровне до 90%. Речь идет о ракетных комплексах, способных уверенно преодолевать даже перспективные системы противоракетной обороны.

Планируется, что в 2018 году уровень современной техники в армии РФ достигнет в стратегических ядерных силах — 82%, в Сухопутных войсках — 46%, в Воздушно-космических силах — 74%, в Военно-морском флоте — 55%.

Всего в этом году в соединения и воинские части Западного военного округа (ЗВО) поступило более 2000 единиц новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники (ВВТ).

Войска Восточного военного округа (ВВО) приняли на вооружение свыше 1100единиц ВВТ. В частности, идет перевооружение ракетных частей на ракетные комплексы «Искандер-М» и «Бастион», в результате чего боевая мощь округа вырастет более чем на 10%.

Более 1700 единиц ВВТ поставлено с начала года в воинские части Южного военного округа (ЮВО), что позволило довести долю современных образцов до 63%.

Боевая мощь Центрального военного округа (ЦВО)благодаря поступлению новой техники увеличилась почти на четверть за три года. В этом году войска получили около 1200единиц ВВТ.

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Сухопутные войска, ВДВ, ПВО и РВСН.

В Сухопутные войска поступило 2055новых и модернизированных образца вооружения, на которые переоснащены три соединения и 11 воинских частей. В войска поступило 199 беспилотных летательных аппаратов.

За пять лет войска получили более десяти тысяч образцов ВВТ. Эти меры позволили повысить уровень оснащенности современным вооружением по сравнению с 2012 годом в три раза — с 15% почти до 45%.

Приоритет отдается комплектной поставке средств поражения, разведки, управления, обеспечения применения, обслуживания, ремонта и обучения, а также необходимого запаса ракет и боеприпасов.

Уже имеется положительный опыт закупки бригадных комплектов основного вооружения ракетных бригад «Искандер», бригадных и дивизионных комплектов комплексов ПВО (С-300В4, ЗРК «Бук-МЗ» и «Тор-М2»), а также комплектных поставок батальонного звена другого вооружения

(Олег Салюков

главнокомандующий Сухопутными войсками, генерал-полковник)

В 2012-2017 годы было сформировано семь общевойсковых дивизий. По сравнению с общевойсковыми бригадами они «имеют повышенную ударную силу и огневую мощь, способны решать боевые задачи на более широком фронте».

Сформированы новые зенитные ракетные соединения, вооруженные зенитной ракетной системой С-300В4 и комплексом «Бук-М2». Проводится перевооружение на зенитные ракетные комплексы «Бук-МЗ», «Тор-М2», переносной зенитный ракетный комплекс «Верба». «Современное вооружение войск ПВО Сухопутных войск во многом превосходит своих предшественников, не имеет аналогов в мире, что подтверждается высокой конкурентоспособностью на рынке вооружений», — сказал главком в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.

Комплексы ПВО «Бук-М3» и С-300В4

Новые комплексы «Бук-М3» приняли на вооружение военнослужащие зенитной ракетной бригады 20-й общевойсковой армии ЗВО, дислоцированной под Курском. Они продолжают линейку ЗРК «Бук-М2». Характеристики комплекса неизвестны, однако его предшественник способен поражать твердотопливными ракетами воздушные цели на дальности от трех до 45 км на высоте от 15 м до 25 км, также он может уничтожать баллистические ракеты с дальностью пуска до 150-200 км.

Кстати, «Бук-М2» поступили на вооружение бригады ЦВО в Пензенской области и зенитного ракетного соединения в Бурятии. Помимо него подразделения ВВО пополнились новейшими пуско-заряжающими установками, радиолокационными станциями и комплексом «Поляна».

В начале декабря «Бук-М3″ и зенитно-ракетная система (ЗРС) С-300В4 были развернуты на Северном Кавказе. До заступления на боевое дежурство расчеты комплексов успешно прошли курс переподготовки на новое вооружение и выполнили программу учебно-боевых стрельб на полигоне в Астраханской области. С-300В4 способна эффективно бороться с воздушными целями на дальностях до 400 километров. Система стала поступать в войска с 2014 года.

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты ЗВО получили до 20 тяжелых огнеметных систем ТОС-1А „Солнцепек“, на которых установлена современная силовая установка и динамическая защита. Кроме того, в ракетно-артиллерийские подразделения округа поступили более 20 различных ракетных систем залпового огня и самоходных артиллерийских установок, в том числе модернизированные „Торнадо-Г“ и"Ураган», новейшие самоходные гаубицы «Мста-СМ"и"Гвоздика».

Обновили свой парк и радиотехнические войска, получив унифицированные мобильные комплексы средств автоматизации «Фундамент-М». Кроме того ЗВО получил 115 автомобилей многоцелевого значения. Новинкой для ряда подразделений стали пикапы УАЗ-3163 «Патриот», основное использование которых заключается в сопровождении автоколонн, патрулирование объектов. Подразделения в Воронежской области вооружились уникальным комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Борисоглебск-2».

Самоходный дивизион повышенной мощности сформирован в составе артиллерийского соединения ЦВО, дислоцированного в Кемеровской области. Основу его вооружения составили модернизированные 203-мм самоходные установки 2С7М «Малка», недавно поступившие в соединение.

В составе артиллерийского соединения в Оренбургской области сформирован новый самоходный артдивизион повышенной мощности, на вооружении которого находятся минометы 2С4 «Тюльпан». Юргинская артиллерийская бригада ЦВО, дислоцированная в Кемеровской области, получила новые модернизированные пушки «Мста-Б». Зенитчики ЦВО, отвечающие за противовоздушную оборону в регионах Поволжья, получили по гособоронзаказу партию зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1».

Военно-промышленная компания досрочно поставилав ноябре Минобороны партию бронеавтомобилей «Тигр». Сообщалось, что заключительная партия машин в рамках ГОЗ-2017 будет передана до конца этого года в назначенный срок. Партия из 16 бронеавтомобилей «Тайфун-К"c дистанционно управляемым боевым модулем поступила в подразделения специального назначения ЦВО, дислоцированные в Самарской и Новосибирской областях.

В начале декабря приамурское объединение ВВО получило большую партию малогабаритных станций РЭБ нового поколения «Лесочек», более удобных и эффективных за счет расширения диапазона частот и нового способа формирования помех. По данным Минобороны, объем партии превышает 50 устройств.

В начале года на вооружение артиллерийского соединения ВВО, дислоцированного в Бурятии, поступил радиолокационный комплекс разведки «Зоопарк-1М». В марте он был впервые применен на учениях с боевой стрельбой на полигоне Цугол в Забайкалье.

Автоматизированная система управления бригадами РЭБ «Былина"начала серийно поставляться в войска.

В Воздушно-десантных войсках(ВДВ) сформированы отдельные десантно-штурмовый и ремонтно-восстановительный батальоны, поставлено 184 новых боевых бронированных машины и самоходных орудия. Получены на вооружение четыре батальонных комплекта новой боевой машины БМД-4М.

1350 комплектов парашютной системы Д-6 четвертой серии передал военным холдинг «Технодинамика» (входит в Ростех). «Парашют Д-6 зарекомендовал себя как надежная и проверенная годами система, на которой прошло обучение и службу не одно поколение бойцов ВДВ и любителей парашютного спорта», — комментировал передачу заказа гендиректор холдинга Игорь Насенков.

Танки Т-72Б3

Досрочно завершилаГОЗ-2017 на поставку модернизированных танков Т-72БЗкорпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в Ростех). Последняя партия была отправлена в войска 1 ноября, на месяц раньше установленного срока. Как отмечают разработчики, Т-72Б3 с дополнительной защитой способен эффективно противостоять лучшим образцам основных боевых танков. Модернизация затронула все основные боевые системы машины.

Модернизированные танки оснащены более мощным двигателем в 1130 лошадиных сил, а также улучшенным комплексом вооружения. Кроме того, Т-72Б3 получил новую систему прицеливания с цифровым дисплеем, а также телевизионную камеру заднего обзора.

Самоходные гаубицы «Мста-СМ»

Завод «Уралтрансмаш» (в составе УВЗ) в рамках выполнения ГОЗ в этом году досрочно отправил в войска партию модернизированных самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-С». Так, 12 орудий получили артиллеристы ЗВО в Московской области.

«Глубокая модернизация парка боевой техники артиллерийского соединения позволит усилить боевые возможности объединения при проведении оборонительных и наступательных операций, а также создаст для мотострелков новые возможности для включения артрасчетов в разведывательно-ударный контур при проведении совместных тактических занятий и учений», — сказал Александр Перязев, командующий общевойсковой армией ЗВО

Кроме того, на вооружение этого артиллерийского соединения поступило около десяти новейших противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С».

Летом партия из нескольких десятков самоходных гаубиц 2С19М2 поступила на вооружение в ЦВО. Орудия усилили артиллерийское подразделение, дислоцированное в Кемеровской области.

Комплексы С-400 «Триумф»

Только за пять лет 16 ракетных полков перевооружены на зенитные ракетные комплексы С-400.

В этом году его получили зенитчики Центрального военного округа, в конце декабря комплект С-400 прибыл к месту постоянной дислокации в Саратовскую область. Также в этом месяце боевые расчеты «Триумфа» заступили на боевое дежурство ракетного полка соединения ПВО Восточного военного округа в Приморье, где ранее на вооружении стояли системы С-300. 13 декабря на опытно-боевое дежурство дивизион С-400 заступил в Ленинградской области. Перед отправкой в войска вся техника ПВО была испытана на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Расчетами были проведены четыре боевых пуска, в результате которых одновременно были поражены несколько сложных мишеней «Кабан».

Разведывательная машина РХМ-5М

Первый образец РХМ-5М поступил на подконтрольную эксплуатацию в Тульское соединение ВДВ. Машина создана на унифицированном базовом шасси БТР-МДМ «Ракушка», позволяет вести радиационную, химическую и биологическую разведку местности в боевых порядках. Экипаж машины состоит из четырех человек. Ранее Минобороны сообщало, что серийная поставка РХМ-5М в войска начнется в 2018 году.

Ракетный комплекс «Искандер-М»

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) получило ракетное соединение, дислоцированное в Забайкальском крае.

Также бригадный комплект «Искандер-М» был передан личному составу ракетного соединения ЗВО. «Это уже одиннадцатое по счету ракетное соединение Сухопутных войск, полностью переведенное на эксплуатацию современного ракетного комплекса за последнее время», — сообщили в военном ведомстве.

В ходе военно-технического форума «Армия-2017» Минобороны РФ и Конструкторское бюро машиностроения подписали дополнительное соглашение на сумму более 20 млрд рублей на поставку еще двух бригадных комплектов ракетных комплексов «Искандер-М».

Радиолокационные станции «Каста» и Небо-У»

Новая мобильная РЛС кругового обзора «Каста 2-2» усилила боевые возможности по контролю воздушного пространства подразделений радиотехнических войск ЦВО, дислоцированных в Поволжье. Эта станция обнаруживает цели, выполненные с применением технологий «стелс».

Также на вооружение ЦВО поступила РЛС «Небо-У», способная вести как аэродинамические (летательные аппараты и крылатые ракеты), в том числе малозаметные и малоразмерные, так и баллистические цели. «Комплекс, в состав которого входит 20 образцов техники, предназначен для обнаружения, идентификации и сопровождения воздушных целей на дальностях до 600 км», — сказали в пресс-службе округа.

ПЗРК «Верба»

Продолжают поступать в войска новейшие переносные зенитные ракетные комплексы. Так, по гособоронзаказу бригадный комплект получило мотострелковое соединение ЦВО, дислоцированное в Алтайском крае.

По словам помощника командующего войсками округа полковника Ярослава Рощупкина, «Вербу» отличают повышенные характеристики по чувствительности, точности, устойчивости к помехам и селективности целей. В состав ПЗРК, помимо ракет и пусковых устройств, входят средства распознавания «свой-чужой», модули разведки и управления, обнаружения воздушных целей, а также средства обслуживания и учебно-тренировочные комплекты.

Ракетные комплексы «Ярс»

В РВСН три ракетных полка завершили перевооружение на комплексы «Ярс» в этом году.

Около 100 тренажеров боевой противодиверсионной машины «Тайфун-М», машины дистанционного разминирования «Листва» и автономной пусковой установки «Ярс» поступили в войска. Тренажеры введены в эксплуатацию в переоснащаемых на новейший комплекс «Ярс» полках Тагильского, Новосибирского и Козельского ракетных соединений. Также завершена их поставка в Тейковскую ракетную дивизию.

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Военно-морской флот

В состав ВМФ вошли десять кораблей и боевых катеров, 13 судов обеспечения, четыре береговых ракетных комплекса «Бал"и"Бастион». Состав морской авиации пополнился 15 современными самолетами и вертолетами. Также на флот продолжают поступать крылатые ракет «Калибр"и различное торпедное вооружение.

Сбалансированный корабельный состав ВМФ для обеспечения военно-морского присутствия РФ во всех стратегически важных районах мира должен быть создан к 2025 году.

Черноморский флот пополнился двумя противодиверсионными катерами «Раптор». Теперь в составе их восемь. Парк морской авиации Балтийского флота, дислоцированной на территории Калининградской области, пополнили еще два истребителя Су-30СМ. 20 июля был поднят флаг на корвете проекта 20380 «Совершенный» производства Амурского судостроительного завода. Строительство еще трех кораблей этого проекта идет по графику.

Ледокол «Илья Муромец»

Это первый ледокол, переданный вспомогательному флоту ВМФ более чем за 40 лет. Его портом базирования будет Мурманск. Торжественная церемония поднятия флага на ледоколе проекта 21180 прошла 30 ноября на АО «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге.

Корабль был заложен 23 апреля 2015 года. Он будет использоваться для обеспечения деятельности арктической группировки ВМФ России.

Водолазный катер

16 декабря во Владивостоке военно-морской флаг поисково-спасательных судов ВМФ подняли на новейшем многофункциональном модульном водолазном катере катамаранного типа «СМК-2177».

Этот катер стал вторым по счету судном в серии из трех катеров проекта 23370М. Он был построен в Орехово-Зуево и блоками переправлен для окончательной сборки в Приморье. Ожидается, что в 2018 году ТОФ получит еще один новейший водолазный катер, но уже другого проекта.

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Воздушно-космические силы

В составе ВКС сформированы военно-транспортная авиационная дивизия и дивизия особого назначения. «Получен 191 самолет и вертолет, 143 единицы вооружения ПВО и ПРО. С декабря поступила на опытное боевое дежурство Единая космическая система.

Авиационные подразделения Карелии, Ленинградской и Курской областей получили шесть Су-35Си три Су-30СМ. Объединение ВВС и ПВО ВВО пополнились истребителями-бомбардировщиками Су-34, истребителями-перехватчиками МиГ-31БМ, боевыми вертолетами Ка-52, Ми-8АМТШ, а также самыми большими в мире серийно выпускаемыми транспортными машинами Ми-26.

В Курской области создана первая эскадрилья, укомплектованная истребителями Су-30СМ. 11 декабря звено самолетов завершило перебазирование в авиационный полк ЗВО. Кстати, в состав новой боевой эскадрильи вошел сотый по счету Су-30СМ, созданный на Иркутском авиазаводе. В пресс-службе ЗВО отметили, что в следующем году будет создано еще одно подразделение со сверхманевренными истребителями нового поколения.

Пермские летчики в этом году получили шесть истребителей-перехватчиков МиГ-31БСМ. Партия поступила по гособоронзаказу на вооружение 14-й армии ВВС и ПВО ЦВО.

Самолеты Як-130продолжают поступать в учебные авиационные базы Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. Эти машины ежегодно поступают с 2013 года. Всего было получено порядка 80 единиц.

Минобороны РФ досрочно получило два арктических вертолета Ми-8АМТШ-ВА. Контракт на поставку этих машин для арктической группировки был подписан в феврале 2016 года.

Три обновленных корабельных вертолета Ка-29 поступили на Балтийский флот. Они прошли капитальный ремонт на базе АО «150 авиационный ремонтный завод» (входит в «Вертолеты России»). Военно-воздушная академия получила десять учебных вертолетов «Ансат-У». Новые машины поступят в учебную авиационную базу, дислоцированную в Саратовской области. Вертолетный полк ЗВО, дислоцированный в Санкт-Петербурге, получил Ми-28Н «Ночной охотник».

Вертолеты Ми-28УБ

Тремя учебно-боевыми вертолетами пополнилась армейская авиация на юге России. Машины вошли в состав авиаполка в Краснодарском крае, а также соединения в Ростовской области.

Главная особенность «спарки» Ми-28УБ — двойная система управления, которая позволяет пилотировать вертолет как из кабины командира экипажа, так и из кабины летчика-оператора. За счет этого предоставлена возможность обучения летчиков, которым необходима практика налета на «Ночных охотниках». В боевых условиях, в случае возникновения нештатной ситуации, управление машиной может взять на себя второй член экипажа.

Дальняя авиация РФ получила в 2017 году три модернизированных самолета. «Компания «Туполев» (входит в ОАК) 28 августа передала стратегический ракетоносец Ту-160 после ремонта с модернизацией, а также два очередных модернизированных самолета Ту-95МС.

Бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3

Очередной отремонтированный дальний бомбардировщик-ракетоносец ПАО «Туполев» передала 1 декабря в авиапарк Дальней авиации ВКС РФ. «Эта машина, как и другие, находящиеся в строю Ту-22М3, в период с 2018 года будет проходить модернизацию в версию Ту-22М3М», — отметили в компании.

Ранее сообщалось, что до уровня Ту-22М3М будут модернизированы 30 самолетов, на которых разместят новый комплекс бортового оборудования СВП-24-22, радиолокационную станцию НВ-45, улучшат эргономику кабины, установят новые бортовые системы, продлят ресурс планера до 35 лет. Самолет сможет нести высокоточное неядерное оружие, в том числе крылатую ракету Х-32 с дальностью до 600 км.

На боевое дежурство заступили сразу три станции предупреждения о ракетном нападении (СПРН) типа «Воронеж». «Впервые в истории Вооруженных сил РФ на боевое дежурство по радиолокационному контролю в установленных зонах ответственности заступили сразу три новейшие РЛС «Воронеж», созданные по технологии высокой заводской готовности: в Красноярском, Алтайском краях и Оренбургской области», — сообщил командующий Космическими войсками — заместитель главкома ВКС РФ генерал-полковник Александр Головко.

С вводом в боевой состав этих станций непрерывный радиолокационный контроль всех ракетоопасных направлений с территории России будет обеспечивать сеть из семи станций нового поколения — еще четыре уже несут дежурство в Ленинградской, Калининградской и Иркутской областях, а также в Краснодарском крае.

Головко напомнил, что радиолокационный контроль ракетоопасных направлений также обеспечивают РЛС «Дарьял» в Печоре, РЛС «Днепр» в Мурманске и Казахстане, РЛС «Волга» в Белоруссии. Однако станции «Дарьял» и «Днепр» относятся к устаревшим, и для их замены ведутся работы по созданию станций нового поколения в Республике Коми и в Мурманской области.

Впервые за историю страны создано сплошное радиолокационное поле вокруг России.