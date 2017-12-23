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Фотофакты

Очередной новый поезд метро для Будапешта

  •  © Фото из открытых источников

К настоящему моменту ОАО «Метровагонмаш» изготовило и отправило в Будапешт не менее 13-ти шестивагонных составов метро модели 81-717.2К/714.2К.

Фото с сайта yauzaforum.ru


Метровагонмаш, Трансмашхолдинг, метро, вагоностроение, электропоезд, Венгрия
  • moskovskiy-310 moskovskiy-310
    23.12.1715:16:49

       

    пускай катаются!

    #990063
  • Нет аватара Tcheluskin
    23.12.1717:14:23

    изготовило и отправило в Будапешт

    Как я понимаю, это не изготовление заново, а модернизация. Что, впрочем, тоже хорошо.

    •  © gudok.ru

    Отредактировано: Tcheluskin~17:15 23.12.17
    #990092
    • A_SEVER A_SEVER
      23.12.1718:18:08

      По документам это «модернизация», по факту изготовление с О.

      От старых вагонов остаётся только их номер.    

      #990101
      • PolarBear PolarBear
        23.12.1719:48:35

        От старых вагонов остаётся только их номер.

        А рама? Если остаётся номер, значит остаётся и рама. Тогда всё остальное — это действительно модернизация или капремонт и не более того.

        #990131
      • Нет аватара Tcheluskin
        23.12.1720:15:06

        Есть видео Трансмашхолдинга на Ютубе: «Модернизация вагонов метро для метрополитена Будапешта». Как будто бы кузов остаётся от старого? Только меняется воздухозаборник.

        ©Видео с youtube.com

        Отредактировано: Tcheluskin~20:19 23.12.17
        #990145
        • A_SEVER A_SEVER
          23.12.1720:37:05

          Как будто бы кузов остаётся от старого?
          По официальной версии ТМХ этот так.    

          По неофициальной «Метровагонмашу» проще сделать новый кузов (благо у него всё для этого есть), в результате срок службы такого «модернизированного» вагона как у нового.

          #990151
      • Igor Perevolkov
        23.12.1720:36:31

        Интересно, почему венгры так захотели. Я вам верю, да и логика подсказывает, что изготовление с 0 было бы дешевле и проще. Кстати, говорили что рамы у «номерных» — не самое сильное место.

        Могу предположить, что это санкции ) Провести закупку новой техники у страны-агрессора — никаких шансов. А типа отправить на ремонт — можно.

        #990149
        • A_SEVER A_SEVER
          23.12.1720:43:05

          Интересно, почему венгры так захотели.

          Экономия денег — зачем покупать новые вагоны, когда можно так модернизировать старые, что они станут как новые?    

          #990154
    • Нет аватара Clausson
      23.12.1718:29:35

      Как я понимаю, это не изготовление заново, а модернизация.

      Ага, модернизация с полной заменой всего оборудования и заменой кузова            

      Венгры объявили тендер на капремонт и модернизацию. Значит по документам это капремонт и модернизация.

      ЗЫ:

      — А модернизируйте мне пожалуйста старый советский телевизор Темп!

      — Пожалуйста вот вам плазменная панель. Мы только заменили корпус и начинку.

      Отредактировано: Clausson~18:32 23.12.17
      #990105
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