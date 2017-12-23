Очередной новый поезд метро для Будапешта
К настоящему моменту ОАО «Метровагонмаш» изготовило и отправило в Будапешт не менее 13-ти шестивагонных составов метро модели 81-717.2К/714.2К.
Фото с сайта yauzaforum.ru
К настоящему моменту ОАО «Метровагонмаш» изготовило и отправило в Будапешт не менее 13-ти шестивагонных составов метро модели 81-717.2К/714.2К.
Фото с сайта yauzaforum.ru
23.12.1715:16:49
23.12.1717:14:23
23.12.1718:18:08
23.12.1719:48:35
23.12.1720:15:06
23.12.1720:37:05 По официальной версии ТМХ этот так.
23.12.1720:36:31
23.12.1720:43:05
23.12.1718:29:35