Добавить статью
Транспорт и логистика

В Санкт-Петербурге после реконструкции открыта станция метро «Лесная»

  •  © cdn.fontanka.ru

Станция Петербургского метрополитена «Лесная», расположенная на севере города, открылась в субботу после 11 месяцев реконструкции. В честь возобновления работы станции для пассажиров организован концерт классической музыки.

В ходе реконструкции, которая длилась почти год, на станции заменили систему водоотведения, улучшили защиту от протечек над зоной эскалатора, поменяли освещение и модернизировали систему вентиляции. Кроме того, станцию оборудовали специальными входами и выходами для маломобильных групп граждан. Еще одно новшество касается безопасности — на станции установлена система интеллектуального видеонаблюдения с функцией распознавания лиц.

Станция метро «Лесная» была закрыта 28 января. Во время реконструкции наземный транспорт в этом районе Санкт- Петербурга ходил с уменьшенными интервалами. С 1995 по 2004 год отсутствовало сообщение между «Лесной» и соседней станцией «Площадь Мужества», причиной этого стал размыв тоннеля водой. В результате пришлось строить новый тоннель, который связал две станции, участок был открыт 26 июня 2004 года.

  •  © img3.dp.ru
  •  © img4.dp.ru
  •  © img4.dp.ru
  •  © img3.dp.ru
  •  © img4.dp.ru
  •  © img4.dp.ru
  •  © img4.dp.ru
  •  © img2.dp.ru
  •  © img2.dp.ru
  •  © cdn.fontanka.ru
  •  © cdn.fontanka.ru
  •  © cdn.fontanka.ru

http://tass.ru/obschestvo/4837914

Санкт-Петербург, метрополитен
  • Human RS Human RS
    23.12.1719:51:17

    Все хорошо и цивильно, только водостоки опять людям под ноги вывели, а не в канализацию. Хоть водосточный желоб и ливневку бы сделали.

    Терпеть не могу эту традицию градостроительства в Петербурге — особенно зимой у водостоков «чудный» гололед образуется    

    #990134
  • Нет аватара С. Сержик
    24.12.1700:30:03

    Я вот не пойму, станция так благозвучно звучит, а вестибюль платформы какой то безликий, не ужели не могли украсить стены в коричнево зелёные тона, а колонны облицевать в виде коры дерева, ну что же так всё уныло и серо   

    #990198
    • A_SEVER A_SEVER
      24.12.1700:41:17

      не ужели не могли украсить стены в коричнево зелёные тона, а колонны облицевать в виде коры дерева
      По задумке архитектора станция «Лесная» это берёзовая роща:
      •  © Фото из открытых источников

      #990202
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,