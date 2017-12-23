В Санкт-Петербурге после реконструкции открыта станция метро «Лесная»

Станция Петербургского метрополитена «Лесная», расположенная на севере города, открылась в субботу после 11 месяцев реконструкции. В честь возобновления работы станции для пассажиров организован концерт классической музыки.

В ходе реконструкции, которая длилась почти год, на станции заменили систему водоотведения, улучшили защиту от протечек над зоной эскалатора, поменяли освещение и модернизировали систему вентиляции. Кроме того, станцию оборудовали специальными входами и выходами для маломобильных групп граждан. Еще одно новшество касается безопасности — на станции установлена система интеллектуального видеонаблюдения с функцией распознавания лиц.

Станция метро «Лесная» была закрыта 28 января. Во время реконструкции наземный транспорт в этом районе Санкт- Петербурга ходил с уменьшенными интервалами. С 1995 по 2004 год отсутствовало сообщение между «Лесной» и соседней станцией «Площадь Мужества», причиной этого стал размыв тоннеля водой. В результате пришлось строить новый тоннель, который связал две станции, участок был открыт 26 июня 2004 года.