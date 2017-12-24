Новости дорожного хозяйства

Мост через реку Нищенка отремонтировали в Подмосковье

В Раменском районе Московской области завершен ремонта моста через реку Нищенка, расположенного на 1-м км дороги «Велино — Сельвачево»

Эта дорога идет по территории поселения Константиновское и обеспечивает выезд на Старо-Рязанское шоссе. Работы на мосту через Нищенку стартовали летом этого года, ремонт выполнен в срок. За это время на объекте специалисты устроили монолитную железобетонную плиту и дорожное покрытие, укрепили конусы, установили водоотводные лотки, привели в порядок опоры и пролеты. По краям переправы обустроено ограждение.

Стоимость работ составила 25,5 млн рублей.

Восемь участков трассы Р-23 Псков в Ленобласти осветили





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В частности, новые линии электропередач появились в черте деревень Парушино, Кузнецово, Беково, Покровка, Крупели, Городок, Жглино, а также в районе 111-го км на развязке с подходами. Подрядчик выполнил установку 469 столбов освещения, проложил свыше 20 км проводов ЛЭП, установил 465 кронштейнов и 538 светильников, построил четыре трансформаторные подстанции, 11 площадок для шкафов ЛЭП освещения и подстанций, установил десять шкафов наружного освещения с приборами учета электроэнергии. Автоматизированная система управления освещения позволит специалистам регулировать уровень освещенности участков дорог. Также были построены линии электроснабжения.

Устройство освещения проводилось в период с 2016 по 2017 годы. Сейчас специалисты подключили рабочее напряжение, электроосвещение работает по постоянной схеме.

Добавим, в рамках этого года Управление ввело в эксплуатацию в Ленобласти более 50 км уличного освещения, при этом на территории населенных пунктов проведено свыше 45 км.

Отремонтирован участок дороги Братск — Усть-Илимск

На федеральных трассах Новосибирской области установили еще 13 метеостанций

В 2017 году подведомственное Росавтодору ФКУ «Сибуправтодор» установило на федеральных дорогах Р-254 «Иртыш», Р-255 «Сибирь», Р-256 «Чуйский тракт» в Новосибирской области 13 метеостанций с функциями видеонаблюдения и бесконтактного контроля состояния дорожного полотна в дополнение к шести, действующим с прошлого года. На будущий год система охватит и другие регионы.

Каждая комплексная метеостанция регистрирует и оперативно передаёт диспетчеру Управления информацию о метеоусловиях, включая прогноз на ближайшие трое суток по основным параметрам: температура и влажность воздуха, виды и количество осадков, уровень видимости. Это позволяет прогнозировать на каждом участке гололёд или обильный снегопад, чтобы заранее провести необходимую обработку покрытия и своевременно устранить зимнюю скользкость, а в условиях низкой видимости вовремя ограничить движение пассажирского транспорта.

В Новгородской области на трассе М-10 «Россия» отремонтировали путепровод

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Россия» завершило ремонт путепровода на 523-м км трассы М-10 «Россия» над автомобильной дорогой межмуниципального значения Савино-Селищи в Новгородской области.

На сегодня закончен ремонт правого путепровода.

Дорожники привели в нормативное состояние опоры, усилили конструкцию пролетных строений армирующими углеродными холстами, заменили асфальтобетонное покрытие и барьерное ограждение. Также установлено перильное ограждение из композитных материалов и отремонтированы лестничные сходы.

На данный момент водители могут воспользоваться двумя путепроводами. В январе планируется начать ремонт левой части конструкции, работы завершатся в июне 2018 года.

Завершен капитальный ремонт 20-километрового участка трассы А-229 в Калининградской области





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Дорога на этом участке относится к IВ категории и имеет четыре полосы движения. Капитальный ремонт коснулся 20 км двух полос правой стороны трассы. Подрядчик выполнил устройство новой дорожной одежды, укрепление обочин, отремонтировал пересечения и примыкания, заездные карманы, переходно-скоростные полосы. На участке устроено три новых автобусных остановки, 240 м тротуаров шириной от одного до трех метров, установлено 438 м перильного ограждения. Для обеспечения безопасности дорожные строители смонтировали почти 2,5 км линий освещения, установили 222 новых дорожных знака, более 11 км барьерного ограждения и 509 пластиковых сигнальных столбиков. В завершение работ нанесена горизонтальная разметка термопластиком.

В Карелии на автодороге А-121 «Сортавала» построено 16 км линий электроосвещения

На трассе Р-254 «Иртыш» в Новосибирской и Омской областях установили 5,5 км линий электроосвещения

В Астраханской области на трассах Р-22 и Р-215 построено свыше 11 км линий искусственного электроосвещения





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Всего на объектах смонтировано 375 светодиодных светильников с высоким показателем энергоэффективности и 422 стальные оцинкованные опоры на участке общей протяженностью девять км.

Кроме того, более двух км автодороги Р-22 «Каспий» в Астраханской области оборудованы 93 опорами освещения в ходе выполнения работ по капитальному ремонту в районе сел Владимировка и Восток.

В Республике Бурятия после капитального ремонта открыли для движения 8 км трассы А-340 «Улан-Удэ — Кяхта»





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Сегодня, 24 декабря подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Южный Байкал» ввело в эксплуатацию после капитального ремонта 8-километровый участок федеральной автомобильной дороги А-340 «Улан-Удэ — Кяхта — граница с Монголией» (со 182 по 190 км) в Кяхтинском районе республики.Общая стоимость работ составила 233 млн руб.

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