Новые и модернизированные объекты энергетики в 2017-м году. Часть 2

1. На Ямале запущен новый энергообъект





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Компании «Ямалкоммунэнерго» построила новую ТЭЦ в п.Тазовский. Строительство электростанции было выполнено по оптимальной для Крайнего Севера технологии блочно-модульного строительства. Её установленная мощность составляет 12 мегаватт, что позволит создать резерв генерирующей мощности для посёлка. Станция заменит устаревшую ТЭЦ, которая была введена в эксплуатацию в Тазовском в начале 80-х годов и уже не могла обеспечить надёжное электроснабжение растущего посёлка.

2. В Саратовской области запущена первая в регионе солнечная электростанция





© Фото из открытых источников

Пугачёвская солнечная электростанция мощностью 15 МВт — первый подобный объект в Саратовской области. Проект реализуется на территории отдаленного района, практически на границе с Самарской областью. Мощность первой в регионе сетевой солнечной электростанции позволит покрыть потребности в электроэнергии всего Пугачёвского района.

Инвестором и генеральным подрядчиком строительства являются структуры группы компаний «Хевел».

Проект стоимостью 1,9 млрд рублей будет иметь продолжение, и в ближайшие два года «Хевел» завершит строительство объектов солнечной генерации на территории Ершовского и Новоузенского муниципальных районов. Суммарная мощность всех солнечных электростанций в области составит 45 МВт, а совокупный объём инвестиций превысит 5 млрд рублей.

3. На Саратовской ГЭС модернизирован шестой по счету гидроагрегат





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На Саратовской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») успешно завершены 72-часовые комплексные опробования гидроагрегата № 13 (ГА-13) с модернизированной гидротурбиной. Работы по обновлению ГА-13 велись в рамках Программы комплексной модернизации «РусГидро» (ПКМ)*.

По словам главного инженера Саратовской ГЭС Александра Клименко, работы по модернизации ГА-13 длились 14,5 месяца — это короткий срок для проведения столь масштабного и технологически сложного вида работ: «Сокращение сроков замены турбины — это результат отлаженного на предыдущих аналогичных работах механизма модернизации, а также повышения квалификации сотрудников всех служб и организаций, задействованных в проекте».

ГА-13 — шестой по счету гидроагрегат с новой турбиной. По контракту с Voith Hydro на Саратовской ГЭС планируется заменить все 22 вертикальные поворотно-лопастные гидротурбины. В 2015 году после модернизации были введены три гидроагрегата (ГА-24, ГА-10, ГА-14), в 2016 году — еще два (ГА-8 и ГА-4). В настоящий момент идут работы на гидроагрегате № 21 и гидроагрегате № 6.

Обновление оборудования позволит после перемаркировки (документального подтверждения увеличения мощности) увеличить мощность гидроагрегата № 13 на 10% (на 6 МВт).

4. Жигулевская ГЭС увеличила установленную мощность на 10,5 МВт





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Установленная мощность Жигулевской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») увеличилась на 10,5 МВт и в настоящий момент составляет 2467 МВт. Это стало возможным на основании проведенной модернизации гидроагрегата № 8, на котором специалисты заменили гидротурбину и ротор генератора. Работы выполнены в рамках реализации Программы комплексной модернизации (ПКМ)* «РусГидро».

После запуска гидроагрегата № 8 в подконтрольную эксплуатацию была проведена процедура перемаркировки оборудования (процедура изменения номинальной мощности), что позволило увеличить мощность гидроагрегата с 115 до 125,5 МВт.

Жигулевская ГЭС завершит модернизацию генерирующего оборудования в декабре 2017 года пуском обновленного ГА № 20. Следующий пункт — трансформаторное хозяйство.

Сейчас на гидроагрегате № 8 установлена современная турбина производства ПАО «Силовые машины», которая имеет улучшенную конструкцию, большую мощность и отличается высокой степенью экологической безопасности. Помимо замены гидротурбинной установки гидроэнергетики смонтировали современную систему управления, которая устанавливается на всех реконструируемых гидроагрегатах Жигулевской ГЭС.

5. Таврида Электрик завершила проект в Амурской области в рамках подготовки к ОЗП 2017-18





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В рамках проекта «Реконструкция (модернизация) центральной котельной станции Тында», «Таврида Электрик» совместно с партнёром ООО «Новатекс», являющимся генеральным подрядчиком в части поставки основного и вспомогательного оборудования по данному проекту для нужд теплоснабжающей организации ООО «ЖДК-Энергоресурс», завершила основной этап проекта по модернизации ЗРУ-1, ЗРУ-2 центральной котельной станции Тында (г. Тында, Амурская область). Объект имеет высокую социальную значимость, так как является основным источником тепловой энергии для всего города с населением 33 189 человек (по данным на 2017 год).

В рамках проекта выполнена комплексная модернизация распределительного устройства котельной на базе 34 шкафов КРУ-2-10 и КМ-1Ф с заменой выработавших свой ресурс силовых выключателей и устройств РЗиА, а также настроена система диспетчеризации посредством SCADA.

6. В Вологодской области запустили подстанцию «Южная»





© Фото из открытых источников

В два раза (до 63 МВА) увеличилась электрическая мощность, которую можно использовать в Зашекснинском районе Череповца, после запуска подстанции «Южная». Строительство объекта началось в марте 2017 года. Эта подстанция уникальна — на ней применена полностью компьютеризированная система релейной защиты. Объект можно обслуживать удаленно, без персонала на месте.

Первоначальная смета на строительство подстанции составляла 890 миллионов рублей, но в итоге, благодаря программе импортозамещения, стоимость снизилась до 600 миллионов.

Максимальная мощность подстанции «Южная» — 40 мегаватт. Сейчас Зашекснинский район запитан от единственной подстанции, построенной еще в 1982 году.

7. В Бурятии запущена первая в регионе солнечная электростанция





© Фото из открытых источников

В Бичурском районе Бурятии введена в эксплуатацию первая в регионе солнечная электростанция — Бичурская СЭС мощностью 10 МВт.

Ранее сообщалось, что стоимость проекта 1,096 млрд рублей, и что для обслуживания станции создаётся 100 новых рабочих мест.

Эксплуатация Бичурской СЭС позволит повысить надёжность электроснабжения района и снизить сетевые потери. Прогнозируемый объём производства электроэнергии Бичурской СЭС составит более 14,5 ГВт*ч в год, что обеспечит снижение выбросов углекислого газа на 7 685 тонн ежегодно.

8. РусГидро завершило комплексное восстановление Саяно-Шушенской ГЭС





© Фото из открытых источников

Завершены все работы по проекту комплексного восстановления крупнейшей ГЭС в России.

Основной объем работ по восстановлению и комплексной реконструкции Саяно-Шушенской ГЭС был завершен в 2014 году с пуском десятого гидроагрегата под станционным № 2, после чего станция достигла установленной мощности 6400 МВт.

В 2014 — 2017 годах были завершены работы по групповому регулятору активной и реактивной мощности, автоматизированной системе управления технологическим процессами (АСУ ТП), автоматической системе пожаротушения, системе контроля за перемещением персонала, противопожарной защите металлоконструкций здания ГЭС и т. п. На данный момент все работы по проекту комплексного восстановления Саяно-Шушенской ГЭС завершены с подписанием всех необходимых документов.

9. Энергия курильского вулкана взята под контроль новосибирскими инноваторами





© Фото из открытых источников

Компания «Модульные Системы Торнадо» завершила основной объем работ по созданию автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП) на Менделеевской ГеоТЭС, работающей у подножия одноимённого вулкана на острове Кунашир. Работы осуществляются в рамках реконструкции геотермальной электрической станции, включённой в программу развития нетрадиционной энергетики на Курильских островах.

В настоящее время успешно прошли тестовые испытания программно-технического комплекса «Торнадо-N». На первом этапе под управлением АСУТП был осуществлен пуск сепарационной установки одной из четырёх скважин, узла общих коллекторов отсепарированной воды и пара перед бинарной энергетической установкой (БЭУ), двух воздушных компрессоров, вспомогательного и электротехническое оборудования станции.

В дальнейшем (в 2018 году) планируется осуществить пуск еще трех сепарационных установок (скважин), что позволит увеличить мощность станции с 3,6 МВт до 7.2 МВт.

10. Введена в эксплуатацию Якутская ГРЭС-2





© Фото из открытых источников

28 ноября состоялась церемония пуска Якутской ГРЭС-2 — самой мощной тепловой электростанцией, возведенной на Дальнем Востоке России в постсоветский период.

Установленная электрическая мощность первой очереди Якутской ГРЭС-2 составляет 193 МВт, тепловая мощность — 469 Гкал/ч. В год первая очередь станции будет вырабатывать порядка 1440 млн кВт.ч электрической и 1905 тыс. Гкал тепловой энергии. В качестве топлива станция использует природный газ Средневилюйского газоконденсатного месторождения.

Строительство Якутской ГРЭС-2 в республике Саха (Якутия) обусловлено необходимостью создания резерва электрической мощности, а также замещения выбывающих мощностей изношенной Якутской ГРЭС, обеспечивающей более 90% потребления электроэнергии девяти районов Якутии и более 50% теплопотребления ее столицы — города Якутска.

В рамках реализации проекта Якутской ГРЭС-2 за счет собственных средств РусГидро были также построены объекты внеплощадочной инфраструктуры — линии электропередачи для присоединения новой электростанции к энергосистеме, а также тепловые сети для присоединения к системе теплоснабжения Якутска.

11. «Сахалинэнерго» в 2,5 раза увеличило мощность подстанции «Луговая» в г. Южно-Сахалинске





© Фото из открытых источников

ПАО «Сахалинэнерго» (входит в группу «РусГидро») ввело в эксплуатацию новый трансформатор мощностью 40 мегаватт на подстанции (ПС) «Луговая» напряжением 110 кВ. Он заменил аналогичное оборудование мощностью 16 МВт.

Модернизация ПС «Луговая» началась в 2016 году. Энергетики заменили первый трансформатор на более мощный и полностью переоборудовали распределительное устройство. Кроме того, подстанция была закольцована по сети 110 кВ, что повысило гибкость диспетчерского управления электросетевым хозяйством севера областного центра. Сейчас «Сахалинэнерго» меняет устаревшее оборудование с длительным сроком эксплуатации на его современные аналоги, а также силовое оборудование 35 кВ, что увеличит пропускную способность сети.

Замена двух трансформаторов увеличила общую мощность подстанции в 2,5 раза — с 32 до 80 МВт.

Общая стоимость реконструкции в 2017 году составит около 89 млн рублей. Мероприятия предусмотрены инвестиционной программой «Сахалинэнерго».

12. Новый объект энергосистемы открыт в Чувашии





© Фото из открытых источников

В Чебксарах состоялось открытие энергообъекта ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») ОРУ (открытое распределительное устройство) 110 кВ «Коммунальная», которое в дальнейшем станет базой для строительства подстанции 110/10 кВ проектной мощностью 80 МВА.

Общий объем капитальных вложений на строительство ОРУ составил 325 млн. рублей.

ОРУ 110 кВ «Коммунальная» полностью построено из отечественного оборудования и материалов, в том числе многое сделано чувашскими производителями. Принципы создания этого объекта являются показателем курса на импортозамещение, который в последние годы реализуется в стране.

13. В с.Овгорт (Ямал) запущена новая электростанция





© Фото из открытых источников

В с.Овгорт Шурышкарского района (Ямал) запущена новая электростанция. В среднем дизельная электростанция будет вырабатывать 2820 тысяч кВт в год. На станции установлены три ДГА-315-1 электрической мощностью по 315 кВт и два ДГА-500-2 по 500 кВт с радиаторной системой охлаждения и системой утилизации тепла выпускных газов. Работы на объекте велись в два этапа, первый включал в себя строительство самой дизельной электростанции и вспомогательных помещений, второй этап заключался в замене линий электропередач.

14. На Ростовской АЭС начался физический пуск энергоблока № 4





© Фото из открытых источников

6 декабря в 19.53 специалисты эксплуатационных служб Ростовской АЭС успешно загрузили в реактор четвертого энергоблока первые тепловыделяющие сборки.

Тем самым начат этап физического пуска энергоблока. В программу этого этапа входят загрузка ядерного топлива, начало управляемой ядерной реакции и вывод реакторной установки на минимально контролируемый уровень мощности с проведением всех необходимых измерений. В процессе физического пуска определяются характеристики, необходимые для эксплуатации реактора.

За этапом физического пуска следует этап энергетического пуска, на котором начинается выдача новым атомным блоком электроэнергии в сеть.

Накануне было получено разрешение Ростехнадзора на эксплуатацию ядерной установки энергоблока № 4. Программа физпуска рассчитана на 25 дней, после начнется решающая стадия пусковых операций — энергетический пуск блока, проинформировал директор РоАЭС Алексей Сальников. До физпуска на энергоблоке № 4 были проведены необходимые испытания, все оборудование проверялось на соответствие требованиям по эксплуатации и безопасности.

Как ранее заявил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников, инвестпрограмма на строительство энергоблока составила 17 млрд. рублей на 2017 год.

С вводом четвертого блока комплекс Ростовской АЭС будет полностью завершен. Это позволит донской генерации увеличить объемы транспортировки электроэнергии в регионы страны, в том числе и на юг России,

Ростовская АЭС — филиал концерна «Росэнергоатом», расположена на берегу Цимлянского водохранилища рядом с городом Волгодонском. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Энергоблок № 1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, энергоблок № 2 — в 2010 году, энергоблок № 3 принят в промышленную эксплуатацию в сентябре 2015 года. На блоке № 4 также будет эксплуатироваться реактор ВВЭР-1000.

15. На Зеленчукской ГЭС-ГАЭС закончен капитальный ремонт гидроагрегата № 1



Машинный зал Зеленчукской ГЭС-ГАЭС

© Фото из открытых источников

Карачаево-Черкесский филиал РусГидро завершил капитальный ремонт гидроагрегата № 1 Зеленчукской ГЭС-ГАЭС установленной мощностью 80 МВт. Работы проводились в рамках ежегодной ремонтной кампании филиала. На проведение капитального ремонта у специалистов ушел один месяц. Стоимость работ составила 5,72 млн рублей. Всего на ремонтную программу в 2017 году филиал направил 26,5 млн рублей.

Зеленчукская ГЭС-ГАЭС — первая, принципиально новая для нашей страны гидроаккумулирующая электростанция с напорами воды 220-230 метров. На Зеленчукской ГЭС-ГАЭС установлены два обратимых гидроагрегата (их мощность — 150 МВт в насосном режиме и 140 МВт — в турбинном). Среднегодовая выработка электроэнергии составит 162 млн кВт∙ч. В рамках сооружения Зеленчукской ГЭС-ГАЭС на базе действующей ГЭС объединены две станции: ГЭС и ГАЭС. В ночное время гидроагрегаты, работая в режиме насосов, перекачивают воду на высшую отметку в бассейн суточного регулирования, а утром и днем в период пиковых нагрузок эта вода используется для выработки электроэнергии.

16. Восьмой по счету котлоагрегат Хабаровской ТЭЦ-1 переведен на газ



Хабаровская ТЭЦ-1

© Фото из открытых источников

Филиал «Хабаровская генерация (АО «ДГК») завершил реконструкцию угольного котлоагрегата № 15 Хабаровской ТЭЦ-1. Он стал восьмым по счету котлом станции, переведенным на газовое топливо. Предприятие направило на реализацию инвестиционного проекта более 260 млн рублей.

Очередной этап газификации станции позволит снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 15% (или 1670 тонн в год), в том числе оксида азота — на 109,7 т/год, диоксида серы — на 592,5 т/год, оксида углерода — на 15,5 т/год, твердых веществ — 952,9 т/год. Использование газового топлива также поможет сократить золошлаки и сэкономить ресурс золоотвала станции. — Реконструкция в разы повышает надежность оборудования и облегчает его эксплуатацию, — отмечает директор филиала «Хабаровская генерация» Владимир Лариков.- Однако экологический эффект проекта имеет первостепенное значение — газификация Хабаровской ТЭЦ-1 положительно сказывается на качестве воздуха в краевом центре. Помимо реконструкции, на объекте выполнен капитальный ремонт, который позволит экономично вести режим его работы.

Котлоагрегат № 15, как и другие семь газифицированных котлов, сохранит возможность работы на угле во время плановых или аварийных отключений подачи газа. Предыдущие семь котлоагрегатов Хабаровской ТЭЦ-1 газифицированы в период с 2006 по 2016 годы.

17. Завершена замена гидротурбин Жигулевской ГЭС





© Фото из открытых источников

Жигулевская ГЭС (Самарская обл., филиал «РусГидро») завершила плановую модернизацию гидротурбин. Последний обновленный гидроагрегат со станционным № 20 включен в единую энергосистему страны.

Обновление турбинного оборудования Жигулевской ГЭС выполнено в рамках Программы комплексной модернизации (ПКМ)* РусГидро. На каждом гидроагрегате заменили рабочее колесо, направляющий аппарат, маслоприёмник, направляющий турбинный подшипник. Кроме этого, установили новые роторы генераторов. После модернизации увеличилась мощность гидроагрегатов, значительно улучшились эксплуатационные характеристики.

Новое оборудование Жигулевской ГЭС изготовлено российским производителем — ПАО «Силовые машины» (г. Санкт-Петербург).

ПКМ Жигулевской ГЭС рассчитана до 2025 г, ее реализация позволит увеличить установленную мощность станции до 2488 МВт (проектная мощность станции — 2100 МВт), увеличить выработку электроэнергии в паводок, повысить надежность и безопасность эксплуатации оборудования, минимизировать экологические риски, существенно снизить затраты на ремонт и техническое обслуживание.

18. На площадку Ленинградской АЭС-2 доставлена первая партия тепловыделяющих сборок





© Фото из открытых источников

На площадку энергоблока № 1 Ленинградской АЭС-2 с реактором ВВЭР-1200 доставлена и готовится к загрузке в реактор первая партия тепловыделяющих сборок (ТВС) со свежим ядерным топливом.

«Завоз топлива — знаковое для нас событие. Именно с этого момента начинается обратный отсчёт до начала физического пуска, который состоится в ближайшее время», — заявил директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда.

Планируется, что операция по доставке топлива будет завершена в ближайшее время.

После прохождения процедуры входного контроля 163 тепловыделяющие сборки будут поочередно загружены в активную зону реактора, дав старт физическому пуску энергоблока.

19. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 сдан в промышленную эксплуатацию





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Одно из ключевых событий в атомной энергетике России и мира произошло на Нововоронежской АЭС — новейший энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 (блок № 6 НВАЭС) с реактором ВВЭР-1200 поколения «3+" сдан в промышленную эксплуатацию.

К моменту ввода в промышленную эксплуатацию энергоблок № 1 НВАЭС-2 выработал 1 691 млн. кВтч электроэнергии.

Энергоблоки поколения «3+" в настоящее время сооружаются в США и Франции, однако именно российский энергоблок № 1 НВАЭС-2 стал первым в мире атомным энергоблоком нового поколения, сданным в промышленную эксплуатацию.

20. Завершено строительство Богучанской ГЭС





© Фото из открытых источников

20 декабря состоялась торжественная церемония завершения строительства Богучанской ГЭС.

Участники торжественной церемонии осмотрели сооружения гидроэлектростанции и открыли движение по мостовому переходу Богучанской ГЭС. По гребню плотины станции проложена двухполосная автомобильная дорога, рассчитанная на проезд 2000 машин в сутки -пропускную способность перехода можно сравнить с мостом через Ангару, построенном в Богучанском районе.

Первые три гидроагрегата Богучанской ГЭС были введены в эксплуатацию 26 ноября 2012 года, торжественный пуск последнего, девятого гидроагрегата состоялся 22 декабря 2014 года. После заполнения в 2015 году Богучанского водохранилища до проектной отметки станция достигла своей установленной мощности — 2997 МВт, став пятой по мощности гидроэлектростанцией России. С момента пуска первых агрегатов по декабрь 2017 года полезный отпуск электроэнергии Богучанской ГЭС превысил 53 млрд кВт.ч. Электроэнергия станции поступает потребителям, подключенным к объединенной энергосистеме Сибири, в том числе в Красноярском крае, Иркутской области и Республике Хакасия.

На данный момент все работы по строительству Богучанской ГЭС завершены с подписанием всех необходимых документов.

Волжская ГЭС увеличила установленную мощность в результате модернизации оборудования





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Установленная мощность Волжской ГЭС (Волгоградкая обл.) с 1 октября 2017 года возросла на 10,5 МВт и в настоящий момент составляет 2671 МВт. Это результат реализации Программы комплексной модернизации (ПКМ)* РусГидро.

В рамках выполненных работ энергетики заменили отработавшую нормативный срок турбину на гидроагрегате ст.№ 6 на современную, производства ПАО «Силовые машины». Результаты испытаний подтвердили возможность увеличения мощности гидроагрегата со 115 до 125,5 МВт, после чего прошла перемаркировка (процедура документального подтверждения изменения мощности).

Итого в 2017-м году:

— Введена автономная гибридная энергоустановка (АГЭУ).

АГЭУ состоит из солнечных модулей общей мощностью 120 кВт, двух дизельных генераторов по 200 кВт каждый и накопителя энергии ёмкостью 300 кВт*ч.

— Ветряной парк мощностью 35 МВт.

— 5 СЭС суммарной мощностью 70 МВт.

— Завершены все работы по проекту комплексного восстановления крупнейшей в России Саяно-Шушенской ГЭС .

— Модернизированно 6 гидроагрегатов различных ГЭС.

— Завершено строительство новой ГЭС мощностью 2997 МВт.

— Введено в эксплуатацию 3 новых ТЭЦ суммарной мощностью 655 МВт.

— Введена в эксплуатацию газовая турбина мощностью 450 МВт.

— Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 сдан в промышленную эксплуатацию мощностью 1200 МВт.

— На Ростовской АЭС начался физический пуск энергоблока № 4 мощностью 1000 МВт.

— Энергоблок Ленинградской АЭС-2 в стадии загрузки первой партии тепловыделяющих сборок.

P. S. В итоги не вошли незначительные работы по модернизации и не очень крупные новые объекты энергетики.

P. S. 2 В обзор вошли как крупные проекты по модернизации объектов энергетики и ввод новых крупных объектов энергетики, так и незначительные и это связано с тем, что мне хотелось показать, что работа ведется по всем направлениям развития энергетики у нас в стране! В нашей стране даже ведется реализация таких экзотических видов энергетики, как геотермальная энергетика!

Часть 1: sdelanounas.ru/blogs/101974/