Российская промышленность продолжает уверенно развиваться.

В ноябре 2025 года в России по данным сайта «Сделано у нас» были открыты 18 новых предприятий и цехов с инвестициями более 100 млн рублей из них 9 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей.

Напомним: наш сайт делает ежемесячные обзоры новых производств, которые можно найти по этой ссылке .

В Новосибирске открыт новый цех на предприятии «ФайберТрейд»

В Новосибирске состоялось открытие нового цеха на предприятии «ФайберТрейд», который позволит вдвое увеличить выпуск оптоволоконных трансиверов.

Этот завод в своё время стал первым в России, наладившим выпуск такой продукции, важной для работы телеком-операторов и дата-центров. Прежде трансиверы и их комплектующие поставлялись исключительно из-за рубежа, что создавало зависимость отечественной телекоммуникационной отрасли и вело к удорожанию оборудования.

После открытия нового комплекса объём производства увеличится в два раза — до 60 тысяч единиц в месяц. На заводе теперь полный цикл изготовления — от разработки схемотехники и написания ПО до установки оптического чипа на плату, сборки и тестирования готового модуля.

В Омске запустили производство полиизобутилена для авиации и оборонной промышленности

В Омске на площадке предприятия «Омский каучук», входящего в ГК «Титан», запущено новое производство низкомолекулярного высокореакционного полиизобутилена (ПИБ). После выхода на проектную мощность предприятие будет выпускать до 10 тысяч тонн этой продукции в год. Общий объем инвестиций в проект составил2,5 млрд рублей. Из них 950 млн рублей — это льготный заем, предоставленный федеральным Фондом развития промышленности (ФРП) специально на приобретение высокотехнологичного оборудования.

Крупнейший поставщик сырья для химической промышленности построил новое предприятие в Ногинске

Крупнейший дистрибутор химического сырья для производства лакокрасочных материалов завершил строительство нового объекта. Производственно-складское здание построили вдоль Электростальского шоссе в Богородском городском округе.Площадь нового здания превышает 5 400 квадратных метров. Здесь будут складировать и хранить горючие и негорючие материалы, предназначенные для изготовления химической продукции. Ее используют производители ЛКМ, строительных материалов, резинотехнических изделий и шин, переработчики полимеров, предприятия нефтехимической промышленности и машиностроения, а также производители стеклопластиковых изделий.

В России открылся новый завод по производству материалов для печатных плат

В России стартовало производство базовых материалов для печатных плат, реализованное при поддержке Минпромторга. Новый цех будет выпускать фольгированные диэлектрики и препреги. Мощности предприятия позволяют выпускать до 1,25 млн м2 продукции в год, из которых около 300 тыс. м² предназначены для плат 6-7 класса точности. Такой объём способен полностью обеспечить потребности российского рынка в ключевых материалах для электроники.

В Москве открылся новый судостроительный завод «Московская верфь»

В Москве завершилось строительство и состоялось открытие новой «Московской верфи».Верфь построена в Нагатинском Затоне. Ее мощность составит до 20 единиц флота в год. Рассматривается возможность строительства как небольших прогулочных электросудов (преимущественно «Синички» вместимостью 54 пассажира), так и больших круизных судов длиной до 130 м. ООО «Московская верфь» будет выполнять весь комплекс работ: проектирование судов, строительство и ремонт.

В Новомосковске запустили вторую очередь производства полимеров

Группа компаний «Полипласт» ввела в эксплуатацию вторую очередь комплекса по выпуску высокомолекулярных полимеров на своем флагманском заводе «Полипласт Новомосковск». Первая очередь этого производства, была запущена в 2024 году. Новый комплекс полностью автоматизирован и отвечает международным стандартам качества. Продукция комплекса находит широкое применение в строительной отрасли, машиностроении и производстве товаров народного потребения. Запуск второй очереди позволит полностью закрыть потребности внутреннего рынка, заместив импорт, а также нарастить несырьевой неэнергетический экспорт в дружественные страны. В состав новых мощностей, вошли узел полимеризации и модификации продукции, логистический пункт отгрузки и фасовки, а также цех приготовления растворов. Предприятие присутствует в Тульской области более 20 лет и продолжает реализацию высокотехнологичных проектов, несмотря на сложности в базовых отраслях промышленности.

Общий объем инвестиций в проект — 20 млрд рублей, создано 700 новых рабочих мест.

В Подмосковье запустили производство сантехнических инсталляций

В подмосковной Балашихе открыто предприятие по производству сантехнических инсталляций скрытого монтажа. В рамках реализации инвестпроекта компания «ТАЙМ» построила производственно-складской комплекс общей площадью более 20 тыс кв.м., где будет производить сантехнические инсталляции и несущие профильные системы. После выхода на проектную мощность компания сможет производить 120 000 единиц продукции в год.

Инвестиции в проект — 2 млрд рублей.

В Миассе на «Уральском заводе подъемных механизмов АНТ» открыли новый комплекс

Производственный комплекс включает три цеха: изготовления нефтепромысловой техники, фургонной техники и цех по выпуску гидроцилиндров. Особое значение имеет запуск линии по производству гидроцилиндров — эта продукция импортозамещающая, она будет востребована в разных отраслях промышленности.

Проектные мощности позволяют выпускать 40 единиц фургонной техники, 40 единиц нефтепромысловой техники и 800 гидроцилиндров в год. Новое производство укрепит позиции предприятия, которое уже сегодня выпускает более 350 наименований спецтехники и входит в перечень системообразующих организаций России.

ROBOTECH запустила новый цех для производства металлических изделий

Ключевым преимуществом нового цеха является гибкость производства, которую обеспечивают такие технологии литья, как ЛВМ и Binder Jetting. Это сочетание позволяет специалистам ROBOTECH подбирать оптимальный метод для каждой конкретной задачи, гарантируя высочайшее качество и соответствие самым строгим требованиям.

Кроме того, новый цех способен работать с широким спектром материалов, к которым относятся различные марки сталей (в том числе устойчивые к коррозии и высоким температурам), чугуны, а также алюминиевые и медные сплавы.

ГК «АЛЬФА-МЕТАЛЛ» запустила инновационный завод по производствуалюминиевой ленты

Новое предприятие использует технологию непрерывного литья, которая позволяет сократить количество переделов между поступлением сырья и выходом готовой продукции. Уменьшение количества операций снижает себестоимость производства и, как следствие, цену товара для покупателей.

Локализация продукции БКЛПЗ составляет 100%, при производстве используется только отечественное сырье. Благодаря реализации проекта создано 34 новых рабочих места. Инвестиции в проект составили порядка 1 млрд рублей. Его финансирование осуществлялось за счет собственных средств компании, а также за счет привлечения льготного займа по флагманской программе «Проекты развития» Фонда развития промышленности (ФРП) в размере 320 млн рублей.

В Челябинске открылся новый цех механического завода по производству мощных кранов

Челябинский механический завод (АО «ЧМЗ») открыл новый цех спецтехники (ЦСТ 3), который готов выпускать до 400 единиц малогабаритных подъемных установок в год.

Как уточнил директор по развитию АО ЧМЗ Денис Саттаров, за три года им удалось полностью построить новое здание цеха, закупить и наладить современное оборудование и обеспечить полный цикл производства. Сейчас в одном цехе площадью 12,5 тысяч квадратных метров сконцентрированы заготовительный, сварочный, механообрабатывающий и сборочный участки, а также окрасочный комплекс и центр испытаний. Главной инновацией стала интеграция в процесс производства роботизированного комплекса, который обеспечивает высокую точность и автоматизацию сварочных процессов.

В Черноголовке запустили крупнейший в России частный научный центр для сельского хозяйства

В подмосковной Черноголовке начал работу новый научный центр, который уже называют крупнейшим частным исследовательским комплексом в стране. Его построила фирма «Август», и это не просто несколько лабораторий в одном здании, а полноценный научный городок, где будут создавать технологии для сельского хозяйства. Здесь собрали всё, чтобы превратить научную идею в готовый продукт. Ученые смогут работать над всем циклом — от фундаментальных экспериментов на молекулярном уровне до выпуска опытных партий новых препаратов. Такой подход ускоряет внедрение разработок в реальное производство. На строительство и оснащение центра потратили больше 8 миллиардов рублей.

В Омске на территории промзоны «Авангард» открыли новый завод

Компания «Омский завод масел и смазочно-охлаждающих жидкостей» построила здесь производственный цех.

Завод будет делать специальные жидкости для станков — те самые, которые нужны при обработке металла. Они смазывают и охлаждают инструмент во время работы. Цех двухэтажный, площадью больше 1200 квадратных метров. Сейчас завод может делать 150 тонн такой жидкости в год, но скоро планирует увеличить производство до 1500 тонн.

В Татарстане открылся новый завод по производству и ремонту газотурбинного оборудования

В промышленном парке «Турбина» города Зеленодольска начал работу новый завод по производству и ремонту газотурбинного оборудования. Проект реализован группой компаний «АМКОР». Завод стал первым резидентом промпарка «Турбина», куда было инвестировано около 1 млрд рублей.

Новый производственный комплекс по выпуску косметики открыла компания «Миксит»

Компания Mixit запустила автоматизированный комплекс полного цикла по производству косметики на территории городского округа Солнечногорск Московской области. Это завод нового поколения: 4 современных реактора, автоматизированный цикл от сырья до упаковки, собственная лаборатория

Благодаря реализации проекта с объемом инвестиций около 1,4 млрд рублей компания сможет в два раза увеличить месячный объем выпускаемой продукции.

В Свердловской области начал работу третий завод по производству твинблока

На новом заводе по выпуску стеновых блоков из автоклавного газобетона «Теплит» в Сысерти началась отгрузка продукции потребителям. Это третье предприятие в структуре холдинга «Атомстройкомплекс», которое производит газоблоки под торговой маркой Твинблок, давно и широко известной в УрФО и за его пределами. Ещё два таких производства действуют в Березовском и поселке Рефтинский Свердловской области.

Строительство завода вошло в число приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области и заняло 2 года. Объем инвестиций составил 3,5 млрд рублей, в том числе, 1,8 млрд получено по программе льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.

В Калужской области открыт завод кабеленесущих систем

Новое производство принадлежит компании IEK GROUP и располагается в Балабанове. Завод будет специализироваться на кабеленесущих системах для создания безопасных и надёжных сетей электроснабжения, связи и автоматизации.

Площадь нового предприятия в Калужской области составляет порядка 30 тыс. кв. метров. Инвестиции в строительство и оснащение производственного корпуса составили около2 млрд рублей.

В Москве открыли новый мебельный завод

Новый завод по выпуску мебельной продукции компании «Феликс» ввели в эксплуатацию в Косино-Ухтомском районе. Это уже 10-е промышленное предприятие, открытое в столице в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП).

Мебельное предприятие в Косино-Ухтомском стало уже 10-м промышленным объектом, который возводится в городе в рамках МаИП. Новый корпус площадью более 13 тысяч квадратных метров обеспечит создание свыше 130 новых высокооплачиваемых рабочих мест.

Для строительства предприятия компания привлекла инвестиционный кредит в размере 300 миллионов рублей по льготной процентной ставке при содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.

Итого за ноябрь 2025 года открыто 18 производств:

— общий объём объявленных инвестиций составил около 42млрд рублей

— из них 9 крупных производства с общими инвестициями более 1 млрд рублей ( общий обьем 41.4млрд рублей)

— по 8 объектам размер инвестиций не сообщается.

По отраслям:

— Машиностроение, металлообработка, металлургия — 5

— Электроника — 2

— Фармацевтика — 0

— Производство стройматериалов — 3

— Химическая промышленность — 4

— Легкая промышленность — 2

— Пищевая промышленность — 0

— Другое — 2

По источникам инвестиций:

— российский капитал — 18