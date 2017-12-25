Добавить статью
Фотофакты

«Ростех» завершает строительство перинатальных центров (обзор)

Госкорпорация «Ростех» является заказчиком по программе строительства 15 перинатальных центров по всей стране.

  •  © storm24.media

Центр в Якутске.

25 декабря госкорпорация «Ростех» завершила строительство перинатального центра на 130 мест в Якутске. Его стоимость составила 3,5 млрд. рублей. Теперь объект должен пройти лицензирование и будет готовиться к передаче в собственность Якутии.

Новое медучреждение является уникальным для Якутска по своим конструктивным решениям, площади и функциональности. «Объект отличается повышенной сложностью. Строительство в зоне вечной мерзлоты обусловило целый ряд конструктивных особенностей. Многие материалы и технологии, использованные на объекте, применялись в Якутии впервые. Несмотря на все сложности, работы выполнены в срок. В ближайшее время центр должен принять первых пациентов», — прокомментировал заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Николай Волобуев.

Перинатальный центр в Якутске представляет собой 8-этажное здание площадью 30,35 тысячи кв. м, рассчитанное на 130 коек, из которых 90 — акушерские, а 40 — относятся к отделению патологии новорожденных и недоношенных детей. В составе центра работает консультативно-диагностический центр для женщин на 150 посещений в смену, отделение реанимации и интенсивной терапии.

Центр в Ульяновске.

Строительство объекта также завершено. Сейчас в здании заканчивается чистовая отделка, проводятся работы по благоустройству прилегающей территории. Перед медицинском центром расширена проезжая часть дороги, усовершенствовано и освещение улицы.

  •  © mtdata.ru

Для обеспечения деятельности центра закуплено необходимое медицинское оборудование на сумму 761 млн. рублей, подобран и обучен кадровый состав клиники. Госкорпорация также обеспечила клинику двумя высокотехнологичными реанимобилями с дополнительным медицинским оборудованием на сумму 9,8 млн. рублей. Реанимобиль с таким оборудованием может перевозить новорожденных со сложными патологиями и экстремально низкой массой тела — от 500 грамм.

«Мы продолжаем держать ускоренный темп работ. Сейчас на площадке задействованы более 600 специалистов. Строительство ведется под постоянным контролем Корпорации и администрации области. До конца года мы планируем передать перинатальный центр региону в полной готовности», — прокомментировал заместитель генерального директора «Ростеха» Николай Волобуев.

Центр в Ульянвоске сможет принимать до 3,5 тыс. женщин в год. В медицинском учреждении, рассчитанном на 150 мест, будут использовать новые для региона методики выхаживания новорождённых, в том числе недоношенных детей с экстремально низкой массой тела. Сегодня для оказания такой помощи сложных пациентов направляют в федеральные лечебные учреждения Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Общая стоимость проведенных работ и поставленного оборудования составила более 2,4 млрд рублей.

Это 2 объекта «Ростеха», которые ближе всего к вводу в эксплуатацию. Всего «Ростех» строит 15 перинатальных центров.

Обзор строительства. С начала сентября «Ростех» нанял дополнительно 1 тыс. рабочих, чтобы ускорить строительство перинатальных центров. Сейчас их готовность в среднем составляет 90%.

Число рабочих в конце года достигло 3 тысячи человек, сообщил представитлеь «Ростеха». Введены в эксплуатацию центры в Махачкале, Назрани, Пензе, Уфе, Брянске и Оренбурге. Готовятся к вводу в Якутске и Ульяновске.

На 90% и более выполнены работы по клиникам в Архангельске, Тамбове, Пскове.

Большие вопросы вызывают сроки сдачи объектов в Петрозаводске, Смоленске и Гатчине, где готовность явно меньше 90%.

«Ростех» объяснил отставание сложностями в оформлении земельных участков и отсутствием в некоторых регионах необходимой строительной документации. «Были трудности, связанные с недобросовестными подрядчиками, которые срывали сроки. Сохраняются сложности, связанные с дефицитом средств в местных бюджетах. Но в целом ситуацию удалось нормализовать», — приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора госкорпорации Николая Волобуева.

15 клиник, построенных «Ростехом», смогут принимать более 45 тысяч рожениц в год. Проект финансируется за счет средств региональных бюджетов и Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Общая стоимость строительства и поставленного медоборудования превышает 36 млрд. рублей. Из собственного антикризисного фонда «Ростех» уже выделял на перинатальные центры дополнительно 1,7 млрд. рублей.

Архангельск. Готовность более 90%. Штат строительства генподрядчика ООО «РТ-Соцстрой» расширен до 370 человек.

  •  © d1.izvestia29.ru

На сегодняшний день закончен монтаж внутриплощадочных сетей, завершается прокладка внутренних инженерных систем. Помимо оснащения медтехникой, Ростех обеспечивает перинатальный центр автомобилями скорой медицинской помощи класса С.

Тамбов. Готовность 90%. Перинатальный центр на ул. Рылеева рассчитан на 150 коек. Ожидается, что он станет крупнейшим в регионе акушерско-педиатрическим комплексом, на базе которого будут сосредоточены все новейшие достижения медицины в сфере акушерства и неонатологии. Стоимость проекта составляет более 2,6 млрд. рублей.

  •  © newtambov.ru

Сейчас на строительстве занято более 500 человек. В здании ведётся монтаж медицинского оборудования. Активно ведутся работы по благоустройству территории, монтируются секции надземного перехода от главного корпуса детской больницы к центру.

Псков. Готовность по уверению властей 95%. На сегодняшний день уже введены в строй системы водоснабжения, отопления и канализации, завершается монтаж вентиляционной и противопожарной систем. На объекте задействовано более 200 человек.

  •  © cod60.ru

В ближайшее время в центр будет завезена неонатальная медтехника, производства холдинга Ростеха «Швабе»: инкубаторы для реанимации новорожденных с критически малым весом, аппараты поддержки дыхания и искусственной вентиляции легких, реанимационные столы, установки для фототерапии, системы обогрева младенцев и другое оборудование производства холдинга, в общей сложности 1 500 единиц техники.

Петрозаводск. Сейчас на объекте на ул. Древлянка работают более 470 человек. Полностью завершена установка наружных витражей в главном корпусе, заканчивается укладка плитки на стенах и полах, установка перегородок между палатами.

  •  © images.aif.ru

В республиканском перинатальном центре продолжается оборудование помещений медицинской техникой: в тестовом режиме подключен МРТ, 22 декабря на объект поставлен маммограф.

На прилегающей территории рабочие обустраивают подъездной путь к центру. Идёт монтаж стационарных ограждений по периметру здания.

Смоленск. Готовность более 80%. На стройке сейчас работают 400 специалистов. Обустраивается фасад, в значительной степени завершен монтаж внутренних инженерных систем, благоустройство территории выполнено более чем на 60%. В ближайшее время начнётся монтаж «тяжелого» медицинского оборудования.

  •  © smolnarod.ru

Гатчина (Ленинградская область). Перинатальный центр в Ленобласти стоимостью 2,5 млрд. рублей строится в Гатчине с 2014 года и должен был быть сдан в конце 2016 года, однако приобрел славу проблемного объекта из-за неоднократного переноса сроков сдачи.

Сначала объект строила компания «Инженерный центр ЕЭС», затем — ЗАО «Рант», с обоими подрядчиками контракт был расторгнут из-за срыва сроков строительства. По последним данным, достроить перинатальный центр в Гатчине к середине 2017 года взялось петербургское ООО «СПК-А», однако теперь срок сдачи продлен до конца года. Но и он судя по всему, злодейски сорван.

Для обеспечения высокого темпа работ по строительству Перинатального центра в Гатчине на площадке задействовано 500 рабочих. На достройку здания «Ростех» добавил 200 млн. денег из резервного фонда.

  •  © gazetakommunar.ru

Всего, в соответствии с программой развития перинатальных центров России, в 30 регионах должны открыться 32 перинатальных центра. За остальные, помимо 15 клиник «Ростеха», ответственны региональные власти.

http://rostec.ru/news/4520804

https://news.rambler.ru/other/38676424-rosteh-zavershit-stroitelstvo-perinatalnogo-tsentra-v-ulyanovske-do-kontsa-goda/

 http://www.news29.ru/novo...ut_v_konce_nojabrja/68180 

 https://newtambov.ru/news...montazh-medoborudovaniya/ 

 https://tmbw.ru/perinatal...r-v-pskove-postroen-na-95 

 http://www.chsvu.ru/v-per...me-podklyuchili-tomograf/ 

 https://smoldaily.ru/sove...lnogo-tsentra-v-smolenske 

https://vademec.ru/news/2017/12/25/rostekhu-udalos-dostroit-perinatalnyy-tsentr-v-yakutii-v-srok/

новое медучреждение , Ростех , Якутия , Ульяновская область , Архангельская область , Тамбовская область , Псковская область , Карелия , Смоленская область , Ленинградская область
  • Нет аватара termometrix
    25.12.1718:16:08

    Ожидается и в Смоленске,но когда будет сдан пока тайна

    •  © zdrav-dep.admin-smolensk.ru

    Отредактировано: termometrix~18:16 25.12.17
    #990724
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      25.12.1718:31:52

      Ну, сейчас картинка несколько повеселей, конечно   

      Могу назвать точный срок сдачи — 2018 год.

      #990728
      • Нет аватара termometrix
        25.12.1718:38:58

        Надеемся.   

        #990730
        • Сергей Котенко Сергей Котенко
          25.12.1722:45:56

          Ну вы вообще!   

          Их и так Патрушев во вредители почти записал.

          Отредактировано: Сергей Котенко~23:03 25.12.17
          #990852
  • Human RS Human RS
    25.12.1719:57:37

    Кстати Путин недавно обмолвился, что строительство сети перинатальных центров будет продолжено, так возможно со следующего года начнется новая волна строек.

    #990760
  • Александр Вавакин Александр Вавакин
    25.12.1721:12:54

    Пензенский тоже вроде от Ростеха.[ссылки отключены]

    #990806
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      25.12.1722:16:17

      Да, но он уже введён в эксплуатацию (передан Ростехом Пензенской области), поэтому в этот обзор не вошёл.

      #990836
  • Джон Джонович Джон Джонович
    26.12.1701:16:06

    Я так понимаю специально до выборов затягивают ввод, чтобы ввести показательно.А пока рожайте где нить в старом

    #990899
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,