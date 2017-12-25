«Ростех» завершает строительство перинатальных центров (обзор)

Госкорпорация «Ростех» является заказчиком по программе строительства 15 перинатальных центров по всей стране.





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Центр в Якутске.

25 декабря госкорпорация «Ростех» завершила строительство перинатального центра на 130 мест в Якутске. Его стоимость составила 3,5 млрд. рублей. Теперь объект должен пройти лицензирование и будет готовиться к передаче в собственность Якутии.

Новое медучреждение является уникальным для Якутска по своим конструктивным решениям, площади и функциональности. «Объект отличается повышенной сложностью. Строительство в зоне вечной мерзлоты обусловило целый ряд конструктивных особенностей. Многие материалы и технологии, использованные на объекте, применялись в Якутии впервые. Несмотря на все сложности, работы выполнены в срок. В ближайшее время центр должен принять первых пациентов», — прокомментировал заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Николай Волобуев.

Перинатальный центр в Якутске представляет собой 8-этажное здание площадью 30,35 тысячи кв. м, рассчитанное на 130 коек, из которых 90 — акушерские, а 40 — относятся к отделению патологии новорожденных и недоношенных детей. В составе центра работает консультативно-диагностический центр для женщин на 150 посещений в смену, отделение реанимации и интенсивной терапии.

Центр в Ульяновске.

Строительство объекта также завершено. Сейчас в здании заканчивается чистовая отделка, проводятся работы по благоустройству прилегающей территории. Перед медицинском центром расширена проезжая часть дороги, усовершенствовано и освещение улицы.

Для обеспечения деятельности центра закуплено необходимое медицинское оборудование на сумму 761 млн. рублей, подобран и обучен кадровый состав клиники. Госкорпорация также обеспечила клинику двумя высокотехнологичными реанимобилями с дополнительным медицинским оборудованием на сумму 9,8 млн. рублей. Реанимобиль с таким оборудованием может перевозить новорожденных со сложными патологиями и экстремально низкой массой тела — от 500 грамм.

«Мы продолжаем держать ускоренный темп работ. Сейчас на площадке задействованы более 600 специалистов. Строительство ведется под постоянным контролем Корпорации и администрации области. До конца года мы планируем передать перинатальный центр региону в полной готовности», — прокомментировал заместитель генерального директора «Ростеха» Николай Волобуев.

Центр в Ульянвоске сможет принимать до 3,5 тыс. женщин в год. В медицинском учреждении, рассчитанном на 150 мест, будут использовать новые для региона методики выхаживания новорождённых, в том числе недоношенных детей с экстремально низкой массой тела. Сегодня для оказания такой помощи сложных пациентов направляют в федеральные лечебные учреждения Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Общая стоимость проведенных работ и поставленного оборудования составила более 2,4 млрд рублей.

Это 2 объекта «Ростеха», которые ближе всего к вводу в эксплуатацию. Всего «Ростех» строит 15 перинатальных центров.

Обзор строительства. С начала сентября «Ростех» нанял дополнительно 1 тыс. рабочих, чтобы ускорить строительство перинатальных центров. Сейчас их готовность в среднем составляет 90%.

Число рабочих в конце года достигло 3 тысячи человек, сообщил представитлеь «Ростеха». Введены в эксплуатацию центры в Махачкале, Назрани, Пензе, Уфе, Брянске и Оренбурге. Готовятся к вводу в Якутске и Ульяновске.

На 90% и более выполнены работы по клиникам в Архангельске, Тамбове, Пскове.

Большие вопросы вызывают сроки сдачи объектов в Петрозаводске, Смоленске и Гатчине, где готовность явно меньше 90%.

«Ростех» объяснил отставание сложностями в оформлении земельных участков и отсутствием в некоторых регионах необходимой строительной документации. «Были трудности, связанные с недобросовестными подрядчиками, которые срывали сроки. Сохраняются сложности, связанные с дефицитом средств в местных бюджетах. Но в целом ситуацию удалось нормализовать», — приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора госкорпорации Николая Волобуева.

15 клиник, построенных «Ростехом», смогут принимать более 45 тысяч рожениц в год. Проект финансируется за счет средств региональных бюджетов и Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Общая стоимость строительства и поставленного медоборудования превышает 36 млрд. рублей. Из собственного антикризисного фонда «Ростех» уже выделял на перинатальные центры дополнительно 1,7 млрд. рублей.

Архангельск. Готовность более 90%. Штат строительства генподрядчика ООО «РТ-Соцстрой» расширен до 370 человек.

На сегодняшний день закончен монтаж внутриплощадочных сетей, завершается прокладка внутренних инженерных систем. Помимо оснащения медтехникой, Ростех обеспечивает перинатальный центр автомобилями скорой медицинской помощи класса С.

Тамбов. Готовность 90%. Перинатальный центр на ул. Рылеева рассчитан на 150 коек. Ожидается, что он станет крупнейшим в регионе акушерско-педиатрическим комплексом, на базе которого будут сосредоточены все новейшие достижения медицины в сфере акушерства и неонатологии. Стоимость проекта составляет более 2,6 млрд. рублей.

Сейчас на строительстве занято более 500 человек. В здании ведётся монтаж медицинского оборудования. Активно ведутся работы по благоустройству территории, монтируются секции надземного перехода от главного корпуса детской больницы к центру.

Псков. Готовность по уверению властей 95%. На сегодняшний день уже введены в строй системы водоснабжения, отопления и канализации, завершается монтаж вентиляционной и противопожарной систем. На объекте задействовано более 200 человек.

В ближайшее время в центр будет завезена неонатальная медтехника, производства холдинга Ростеха «Швабе»: инкубаторы для реанимации новорожденных с критически малым весом, аппараты поддержки дыхания и искусственной вентиляции легких, реанимационные столы, установки для фототерапии, системы обогрева младенцев и другое оборудование производства холдинга, в общей сложности 1 500 единиц техники.

Петрозаводск. Сейчас на объекте на ул. Древлянка работают более 470 человек. Полностью завершена установка наружных витражей в главном корпусе, заканчивается укладка плитки на стенах и полах, установка перегородок между палатами.

В республиканском перинатальном центре продолжается оборудование помещений медицинской техникой: в тестовом режиме подключен МРТ, 22 декабря на объект поставлен маммограф.

На прилегающей территории рабочие обустраивают подъездной путь к центру. Идёт монтаж стационарных ограждений по периметру здания.

Смоленск. Готовность более 80%. На стройке сейчас работают 400 специалистов. Обустраивается фасад, в значительной степени завершен монтаж внутренних инженерных систем, благоустройство территории выполнено более чем на 60%. В ближайшее время начнётся монтаж «тяжелого» медицинского оборудования.

Гатчина (Ленинградская область). Перинатальный центр в Ленобласти стоимостью 2,5 млрд. рублей строится в Гатчине с 2014 года и должен был быть сдан в конце 2016 года, однако приобрел славу проблемного объекта из-за неоднократного переноса сроков сдачи.

Сначала объект строила компания «Инженерный центр ЕЭС», затем — ЗАО «Рант», с обоими подрядчиками контракт был расторгнут из-за срыва сроков строительства. По последним данным, достроить перинатальный центр в Гатчине к середине 2017 года взялось петербургское ООО «СПК-А», однако теперь срок сдачи продлен до конца года. Но и он судя по всему, злодейски сорван.

Для обеспечения высокого темпа работ по строительству Перинатального центра в Гатчине на площадке задействовано 500 рабочих. На достройку здания «Ростех» добавил 200 млн. денег из резервного фонда.

Всего, в соответствии с программой развития перинатальных центров России, в 30 регионах должны открыться 32 перинатальных центра. За остальные, помимо 15 клиник «Ростеха», ответственны региональные власти.

http://rostec.ru/news/4520804

https://news.rambler.ru/other/38676424-rosteh-zavershit-stroitelstvo-perinatalnogo-tsentra-v-ulyanovske-do-kontsa-goda/

http://www.news29.ru/novo...ut_v_konce_nojabrja/68180

https://newtambov.ru/news...montazh-medoborudovaniya/

https://tmbw.ru/perinatal...r-v-pskove-postroen-na-95

http://www.chsvu.ru/v-per...me-podklyuchili-tomograf/

https://smoldaily.ru/sove...lnogo-tsentra-v-smolenske