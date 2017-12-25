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Новые заводы и цеха

В Москве открыт завод «Русские звуковые системы»

  •  © presscentr.rbc.ru

В Москве 25 декабря открылся крупнейший завод профессионального звукового и светового оборудования «Русские звуковые системы». Это первое подобное предприятие в стране, которое позволит заместить выпуск высокотехнологичного оборудования для крупных мероприятий, включая Чемпионат мира по футболу-2018. Ранее подобное оборудование производилось и закупалось за рубежом.

Российский завод «Русские звуковые системы» будет выпускать линейный массивы, звуковые системы, мониторы, мобильные звуковые комплекты для открытых и закрытых площадок, светильники для теле и киностудий, диммеры, свитчеры, подъемные механизмы, рельсовые системы. В ближайших планах совместное производство продукции нескольких топовых мировых брендов аудиоиндустрии на российских производственных мощностях — локализация производства, а также производство музыкальных инструментов. Кроме того, на площадях завода будет установлена линия собственного производства элементов (независимость от внешних поставщиков), то есть в будущем это станет производством полного цикла в России.

Стоимость российских систем в три раза меньше зарубежных аналогов.

Видео :

 https://otr-online.ru/new...skve-otkrilsya-95562.html 

У предприятия уже налажены собственные разработки, заключены партнерские соглашения с американской компанией McCauley Sound (озвучивали спортивные Чемпионаты мира и Олимпиады) и европейскими поставщиками комплектующих. Производство высокотехнологично и компьютеризировано, при этом уникальная работа производится с помощью ручной сборки, штат составил 100 человек

В оснащении завода — собственное конструкторское бюро, современный деревообрабатывающий комплекс (CNC) с числовым программным управлением последнего поколения, безэховая камера для прецизионных акустических измерений, новейшие цифровые системы для аудио-измерений и моделирования. Все автоматизированные процессы выполняются на высококлассном оборудовании, ручные операции квалифицированным персоналом с обязательным контролем качества. Строительство завода курировали специалисты компании McCauley Sound, которые также будут присутствовать на открытии. В планах российского завода — помимо российского рынка, выпуск продукции на экспорт (СНГ, Восточная Европа).

http://presscentr.rbc.ru/otkrytie_russkie_zvukovye_sistemy

Москва, новое производство, импортозамещение, малый и средний бизнес
  • Великоросс Великоросс
    25.12.1719:32:49

    •  © static.tildacdn.com

    #990749
  • Human RS Human RS
    25.12.1719:36:59

    Отличнейшая новость!     Давно ждал подобного.

    #990750
  • Нет аватара Clausson
    25.12.1721:04:03

    Производство это прекрасно. Особо радует собственное КБ и собственные разработки.

    Но не раскрыта тема McCauley Sound — с чего бы в статье ее представили просто таки безвозмездным евангелистом высоких технологий?

    Отредактировано: Clausson~21:05 25.12.17
    #990800
    • Human RS Human RS
      25.12.1722:31:54

      Наверное акционером стали, вот и инвестируют в развитие этого актива.

      #990840
  • Vladislav Boldov Vladislav Boldov
    25.12.1722:49:31

    Берёза российская начинка иностранная, правильно дави нашего, нет НОЭМА скими российскими динамиками воспользоваться, нет мы будем из заграницы привозить. Русские звуковые системы, не позорьтесь. Сборка российская. Цена российской берёзы 20% в этой колонке, карпет и тот из Китая.

    Отредактировано: Vladislav Boldov~22:56 25.12.17
    #990855
    • Human RS Human RS
      25.12.1722:55:57

      Вы читать не умете?

      В ближайших планах совместное производство продукции нескольких топовых мировых брендов аудиоиндустрии на российских производственных мощностях — локализация производства, а также производство музыкальных инструментов. Кроме того, на площадях завода будет установлена линия собственного производства элементов (независимость от внешних поставщиков), то есть в будущем это станет производством полного цикла в России.

      Отредактировано: Human RS~22:56 25.12.17
      #990859
      • Vladislav Boldov Vladislav Boldov
        25.12.1723:11:10

        Я умею читать, но для этого надо похоронить своего производителя, для того что бы создать с иностранным. наш ЗАО «НОЭМА» — одно из старейших предприятий Новосибирска, основанное 29 декабря 1929 года.производство динамических головок для профессиональной и бытовой акустики

        производство акустических систем ( для озвучивания школ, клубов, дискотек, стадионов, лагерей отдыха, автозаправочных станций и т. д.)

        Нафиг они нужны, надо задавить. Порадуемся!!!

        Был в Кемеровской области завод Кузбассэлемент выпускал аккумуляторы для военных и космоса, также щелочные батарейки, эмблема была два человечка держащих солнце, так вот после его закрытия мы увидели батарейки алкаиновые Duracell, только через лет 30 как они в СССР были, был завод Химволокно который делал ткани и пряжу которую бабушки на базаре выдавали за шерсть. Всё это мы сейчас покупаем за заграницей. Наверное надо добить оставшееся своё, что бы сделать совместное предприятие с хозяином во Франции.

        Отредактировано: Vladislav Boldov~23:22 25.12.17
        #990862
        • Human RS Human RS
          25.12.1723:19:58

          Какое отношение развитие компании RSS в Москве имеет к проблемам компании Ноэма в Новосибирске?

          #990867
        • ksey
          26.12.1700:21:57

          Т. е. конкуренция не нужна?

          Все-равно какое оно «старейшее», если не способно конкурировать на современном уровне.

          #990882
        • Е.Юрий Е.Юрий
          26.12.1703:30:06

          ЗАО «НОЭМА» — одно из старейших предприятий Новосибирска

          У НОЭМА думаю все в порядке — народ очень хорошо берет их качественную и не дорогую акустику(головки) — роликов в интернете море. Считаю их головки — высший класс в своей категории с отличной ценой. У самого теплится желание использование их головок для создания качественных компьютерных и не только систем. Еще есть «Алекс аудио» — бывший инженер «Радиотехники» — но он ушел в «астрал» — выпускает очень дорогую, но очень качественную акустику и усилители(самый дешевый комплект где-то 50 тыс., а аналог S-90 150тыс.), но и у него свои покупатели. Ничего страшного, что у них появится этот конкурент — стимул появления чего-то нового. Если Вы с Новосибирска можете сделать про них(НОЭМА) фоторепортаж — будет здорово.

          Отредактировано: Е.Юрий~03:30 26.12.17
          #990917
  • Андрей Иванов Андрей Иванов
    26.12.1701:00:32

    Не обращайте внимание!Это просто очередной всепропальщик!

    #990894
    • Human RS Human RS
      26.12.1701:17:34

      Да просто человек до сих пор живет в СССР с его командно-административной системой управления хозяйством.

      #990900
      • Нет аватара Alexish
        26.12.1705:54:20

        Вы зря ругаете систему СССР. Фактически по многим большим отраслям — Атом, Космос и прочие мегапроекты она показала очень высокую эффективность.

        Что касается ширпотреба и «мелочи» — то тут да, частник рулит.

        В общем-то огромный рост в 30е годы во многом был обеспечен тем, что руководство СССР совмещало обе системы — частник (артели) и госпредприятия.

        Считаю, что в государстве должно быть всё сбалансировано, в том числе и частное и государственное производство.

        Желаю удачи всем производителями отечественной акустики)

        #990930
  • Pavel85 Pavel85
    26.12.1706:14:24

    Если не ошибаюсь, эта компания устанавливала звук в новых Лужниках на стадионе-провал полнейший, требующий большой доработки. Но, дорогу осилит идущий, так что, всяческих успехов компании в настоящем и будущем!

    #990933
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