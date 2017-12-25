В Москве открыт завод «Русские звуковые системы»

В Москве 25 декабря открылся крупнейший завод профессионального звукового и светового оборудования «Русские звуковые системы». Это первое подобное предприятие в стране, которое позволит заместить выпуск высокотехнологичного оборудования для крупных мероприятий, включая Чемпионат мира по футболу-2018. Ранее подобное оборудование производилось и закупалось за рубежом.

Российский завод «Русские звуковые системы» будет выпускать линейный массивы, звуковые системы, мониторы, мобильные звуковые комплекты для открытых и закрытых площадок, светильники для теле и киностудий, диммеры, свитчеры, подъемные механизмы, рельсовые системы. В ближайших планах совместное производство продукции нескольких топовых мировых брендов аудиоиндустрии на российских производственных мощностях — локализация производства, а также производство музыкальных инструментов. Кроме того, на площадях завода будет установлена линия собственного производства элементов (независимость от внешних поставщиков), то есть в будущем это станет производством полного цикла в России.

Стоимость российских систем в три раза меньше зарубежных аналогов.

Видео :

https://otr-online.ru/new...skve-otkrilsya-95562.html

У предприятия уже налажены собственные разработки, заключены партнерские соглашения с американской компанией McCauley Sound (озвучивали спортивные Чемпионаты мира и Олимпиады) и европейскими поставщиками комплектующих. Производство высокотехнологично и компьютеризировано, при этом уникальная работа производится с помощью ручной сборки, штат составил 100 человек

В оснащении завода — собственное конструкторское бюро, современный деревообрабатывающий комплекс (CNC) с числовым программным управлением последнего поколения, безэховая камера для прецизионных акустических измерений, новейшие цифровые системы для аудио-измерений и моделирования. Все автоматизированные процессы выполняются на высококлассном оборудовании, ручные операции квалифицированным персоналом с обязательным контролем качества. Строительство завода курировали специалисты компании McCauley Sound, которые также будут присутствовать на открытии. В планах российского завода — помимо российского рынка, выпуск продукции на экспорт (СНГ, Восточная Европа).