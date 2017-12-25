Новый мост через реку Западная Двина открыли в Смоленской области

В Смоленской области состоялось открытие нового моста через реку Западная Двина, который стал частью автодорожного обхода районного центра Велижа.

В начале ноября 2014 года просел один из пролетов моста через реку Западная Двина в Велиже, что создало угрозу обрушения всей конструкции. Мост был признан аварийным и, в целях безопасности, полностью закрыт для движения как автотранспорта, так и пешеходов.

Данное сооружение, являющееся частью автомобильной дороги Ольша-Велиж-Усвяты-Невель, имеет стратегическое значение не только для Смоленской области, но и для России в целом, связывая юго-запад и северо-запад страны.

В кратчайшие сроки силами Министерства обороны России был возведен временный мост, благодаря которому удалось частично восстановить движение автомобилей. Однако технические характеристики временной переправы не допускали проезда большегрузного транспорта: фургоны, фуры, самосвалы и цистерны были вынуждены искать пути объезда, в частности, через территорию Республики Беларусь.

Работы по восстановлению аварийного объекта, начавшиеся в 2015 году, были закончены в августе 2016-го: движение транспорта возобновилось в полном объеме и без ограничений. Вместе с тем, в 2015 году было принято решение о строительстве нового моста, который должен был стать частью автодорожного обхода Велижа с целью ограничения транзитного движения большегрузного транспорта через районный центр.

Из федерального бюджета на возведение переправы выделили порядка 850 млн рублей.

Строительные работы, а также проведение всех проверок были завершены в декабре. Объект соответствует всем требованиям современных технических регламентов: уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие, оборудованы системы освещения и водоотведения.