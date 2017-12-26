Добавить статью
Судостроение и судоходство

Заложен морской тральщик «Яков Баляев»

  •  © Фото из открытых источников

Сегодня в Санкт-Петербурге на ОАО «Средне-Невский судостроительный завод» заложен морской тральщик «Яков Баляев» — 5-й тральщик проекта 12700 «Александрит».

Проект корабля разработан ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз». Тральщик имеет уникальный, самый большой в мире корпус (среди боевых кораблей) из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. Применение этой технологии позволяет увеличить срок службы корабля и значительно снизить его магнитное поле, что обеспечивает безопасность при поиске и тралении мин.

Серия:

Зав. № 521 — заложен 22.09.12 — спущен 27.06.14 — передан 09.12.16 — «Александр Обухов»

Заводской № 522 — заложен 24.04.2015 — «Георгий Курбатов»

Заводской № 523 — заложен 25.01.2017 — «Иван Антонов»

Заводской № 524 — заложен 20.04.2017 — «Владимир Емельянов»

Заводской № 525 — заложен 26.12.2017 — «Яков Баляев»

  •  © Фото из открытых источников

Технические характеристики:

Водоизмещение: 800 т.

Главные размерения: длина — 51.8 м, ширина — 10.2 м, осадка — 2.7 м.

Максимальная скорость хода: 15 узлов

Дальность плавания: 1500 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 41 человек

Вооружение:

одна 30-мм артустановка АК-306

одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ

минно-тральное вооружение

Тральщик назван в честь Героя Советского Союза, пулемётчика Краснознамённого Тихоокеанского флота Якова Илларионовича Беляева.

http://snsz.ru/?p=5090

Санкт-Петербург, Средне-Невский судостроительный завод, СНСЗ, тральщик, 12700, Яков Беляев
  • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
    26.12.1712:54:59

    Тральщик назван в честь Героя Советского Союза, пулемётчика Краснознамённого Тихоокеанского флота Якова Илларионовича Беляева.

    Справка о Баляеве Я.И.

    Матрос, наводчик ручного пулемета 355-го отдельного батальона морской пехоты Тихоокеанского флота. Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 г. посмертно.

    Родился в 1924 году в с. Кажа Старо-Бардинского района в семье крестьянина. Русский. Член ВЛКСМ. В 1930 г. с родителями приехал в с. Малый Чебоченск Турочакского района. В 1936 г. окончил 4 класса Албасской начальной школы и до призыва в армию работал на прииске. В августе 1942 г. призван Турочакским райвоенкоматом. Служил на Тихоокеанском флоте.

    «14 августа 1945 г. батальон нашей морской пехоты, ведя бой за важную высоту, встретил упорное сопротивление противника. В этот момент матрос Баляев первым ворвался на высоту и открыл по врагу губительный огонь из ручного пулемета, чем обеспечил успешное выполнение задачи подразделением. Будучи раненым, Баляев не покинул поле боя и увлекал за собой остальных бойцов.

    Не один десяток вражеских солдат и офицеров нашел смерть от меткого огня пулеметчика. А когда он был тяжело ранен второй раз и японцы бросились на него, чтобы захватить в плен, мужественный боец, собрав последние силы, поднялся на ноги и ударами приклада уничтожил ещё одного офицера и двух солдат. Баляев погиб в этом бою, как герой, до конца выполнив свой долг перед Родиной».

    Приказом министра обороны СССР от 12 декабря 1959 г. зачислен навечно в списки одной из частей Краснознаменного Тихоокеанского флота. Именем героя названа одна из улиц Владивостока. В 1965 г. имя Я. И. Баляева присвоено Таштагольской школе Кемеровской области.

    #991044
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,