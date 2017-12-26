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Сегодня в Санкт-Петербурге на ОАО «Средне-Невский судостроительный завод» заложен морской тральщик «Яков Баляев» — 5-й тральщик проекта 12700 «Александрит».

Проект корабля разработан ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз». Тральщик имеет уникальный, самый большой в мире корпус (среди боевых кораблей) из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. Применение этой технологии позволяет увеличить срок службы корабля и значительно снизить его магнитное поле, что обеспечивает безопасность при поиске и тралении мин.

Серия:

Зав. № 521 — заложен 22.09.12 — спущен 27.06.14 — передан 09.12.16 — «Александр Обухов»

Заводской № 522 — заложен 24.04.2015 — «Георгий Курбатов»

Заводской № 523 — заложен 25.01.2017 — «Иван Антонов»

Заводской № 524 — заложен 20.04.2017 — «Владимир Емельянов»

Заводской № 525 — заложен 26.12.2017 — «Яков Баляев»





© Фото из открытых источников

Технические характеристики:

Водоизмещение: 800 т.

Главные размерения: длина — 51.8 м, ширина — 10.2 м, осадка — 2.7 м.

Максимальная скорость хода: 15 узлов

Дальность плавания: 1500 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 41 человек

Вооружение:

одна 30-мм артустановка АК-306

одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ

минно-тральное вооружение

Тральщик назван в честь Героя Советского Союза, пулемётчика Краснознамённого Тихоокеанского флота Якова Илларионовича Беляева.