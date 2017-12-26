В Волгоградской области открылась линия по производству сельскохозяйственных шин

19 новых типоразмеров крупногабаритных сельскохозяйственных шин смогут выпускать на предприятии «Волтайр-Пром» (г. Волжский) после запуска новой производственной линии.

Одним из основных потребителей новой продукции станет Петербургский тракторный завод — туда будут поставляться партии крупногабаритных шин. Продукция предприятия «Волтайр-Пром» также будет поставляться на рынки стран СНГ и Европы.

Общая стоимость инвестпроекта составила 234 млн рублей. Смонтирован первый сборочный комплекс, создано 20 новых рабочих мест. Осуществляется монтаж и пуско-наладка второго комплекса. Когда производство выйдет на проектную мощность, планируется, что ежегодный объем превысит 1 млрд рублей, отчисления в региональный бюджет увеличатся на 12 млн рублей.

"Завод является крупнейшим в России производителем сельскохозяйственных шин. Чтобы сохранить лидерство, необходимо осваивать новый ассортимент, идти в ногу со временем, — подчеркнула генеральный директор «Волтайр-Пром» Ольга Шилина. — Устанавливается современное оборудование, внедряется принципиально новая технология для сборки крупных сельхозшин, которые в стране сегодня никто не производит. Облпромторг оказал нам помощь в рамках защиты проекта, который был одобрен Минпромторгом России. Мы вошли в программу господдержки, и вчера получили первый транш по уплате процентов по кредиту. Это доказывает, что программа действительно работает, государство оказывает российским производителям реальную поддержку".

Общая сумма господдержки составит 34 миллиона рублей, шесть из которых выделены уже в этом году. Важно, что модернизация оборудования позволит не только наладить выпуск востребованной продукции, но и увеличить производительность труда. По словам Ольги Шилиной, в этом году показатель вырос на 10% по отношению к прошлому году, а всего за последние три года производительность труда на шинном заводе увеличилась в 2,5 раза.

Помимо завершения инвестпроекта компании «Волтайр-Пром» в 2017 году в регионе открылось новое предприятие по добыче, переработке и транспортировке природного газа и газоконденсата ООО «Быковогаз»; успешно завершен первый этап проекта по производству автобусов ООО «Волгабас»; Волгоградский филиал АО «Северсталь канаты» реализовал инвестпроект по развитию производства канатов спецназначения; ООО «Доктор Орт» ввело новый цех по производству ортопедической обуви; ООО «Волга индастри» запустило новое производство химических средств защиты растений; ЗАО НПО «Ахтуба» завершило проект по выпуску импортозамещающей продукции с использованием инновационных технологий для нужд нефтехимической промышленности. В 2018 году в Волгоградской области планируется открыть еще 11 новых производств.