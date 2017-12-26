Корпорация «МиГ» завершила модернизацию филиала для производства МиГ-35

Корпорация «МиГ» завершила техническое перевооружение филиала компании в Калязине Тверской области для серийного производства агрегатов новейшего истребителя МиГ-35 и регионального пассажирского самолета Ил-114, сообщает пресс-служба корпорации.

В рамках программы были модернизированы слесарно-сборочный, механосборочный цеха, создан центр специализации по изготовлению переходных балок, а также реконструированы объекты инфраструктуры завода, отмечают в компании. Общая стоимость проекта составила 411 млн рублей.

«Планы по развитию нашего производства выполняются в установленный срок. Сегодня внедрение современных технологий и российского оборудования позволяют поднять мощности завода практически на 60%, запустить серийное производство новейшего авиационного комплекса МиГ-35 до 36 самолетов в год», — сказал генеральный директор РСК «МиГ» Илья Тарасенко.