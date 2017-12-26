Компания «Легпромразвитие» открыла в Смоленской области новое швейное производство

Компания «Легпромразвитие» основана в 1991 году в Белоруссии. Занимается пошивом спецодежды и изготовлению спецобуви для предприятий машиностроительного, нефтегазового, энергетического комплексов, а также изготовлением изделий повседневного спроса и технического назначения из пластмасс. Но основным направлением в работе для «Легпромразвития» является пошив спецодежды и обуви для таких известных российских фирм, как Газпром, Лукойл, Роснефть и Сургутнефтегаз.

Ярцево в качестве производственной площадки было выбрано из-за удачного географического положения. Участок по пошиву спецодежды разместился в отремонтированном здании бывшей Ярцевской фабрики пианино.

Пока здесь трудятся 30 ярцевчанок, но после окончания ремонта на втором этаже, количество рабочих мест увеличится до 80. В перспективе планируется помимо выпуска спецодежды запустить производство спецобуви.