«Полиом» запустил третий реактор на производстве полипропилена

В начале декабря на Омском заводе полипропилена — совместном предприятии ГК «Титан», СИБУРа и «Газпром нефти» — запущен газофазный реактор. Планируется, что в результате его включения в технологическую схему будет достигнуто увеличение объема производства товарной продукции.

Газофазный реактор, предназначенный для выпуска сополимеров, входит в комплекс установки полимеризации. Техническое решение, примененное специалистами ООО «Полиом» совместно с компанией-лицензиаром LyondellBasell в рамках реализации данного инвестпроекта, предполагает запуск и использование реактора для выпуска гомополимера.

В настоящее время специалисты «Полиома» уже опробовали выпуск нескольких марок полипропилена, в том числе трех специальных. По данным лаборатории производственного контроля, физико-механические свойства продукта, полученного по новой технологии, соответствуют нормативам. Первые партии полипропилена были отгружены переработчикам.