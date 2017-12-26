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Производство

«Полиом» запустил третий реактор на производстве полипропилена

  •  © titan-omsk.ru

В начале декабря на Омском заводе полипропилена — совместном предприятии ГК «Титан», СИБУРа и «Газпром нефти» — запущен газофазный реактор. Планируется, что в результате его включения в технологическую схему будет достигнуто увеличение объема производства товарной продукции.

Газофазный реактор, предназначенный для выпуска сополимеров, входит в комплекс установки полимеризации. Техническое решение, примененное специалистами ООО «Полиом» совместно с компанией-лицензиаром LyondellBasell в рамках реализации данного инвестпроекта, предполагает запуск и использование реактора для выпуска гомополимера.

В настоящее время специалисты «Полиома» уже опробовали выпуск нескольких марок полипропилена, в том числе трех специальных. По данным лаборатории производственного контроля, физико-механические свойства продукта, полученного по новой технологии, соответствуют нормативам. Первые партии полипропилена были отгружены переработчикам.

http://www.titan-omsk.ru/news/10361/

ГК Титан, СИБУР, Газпром нефть, Полиом, химическая промышленность, полимеры, Омская область
  • юрич юрич
    26.12.1721:48:39

    Вот недавно статистика вышла, за ноябрь спад промышленного производства. И Путину вон на пресс конференции, что мол, рост есть? Ежедневно на этом сайте можно прочитать и приобщиться к информации об открытии новых производств. И пока «выхлоп» от открытий новых предприятий в статистике, наверное, на уровне статистической погрешности, но в следующем году всё это заработает и выдаст тот самый рост пром производства. И тогда скептикам нужно будет придумывать другие аргументы…

    #991226
    • Human RS Human RS
      26.12.1722:47:35

      Рост промпроизводства реальный 1,3%. И насчет статистической погрешности полная чушь.

      #991257
    • exhausted1987 exhausted1987
      26.12.1723:12:34

      За год (2017) промышленность выросла, вообще-то.

      #991265
  • Юрий Липатов
    27.12.1706:40:39

    По сайту виден рост производства, модернизация и открытие новых производств.

    #991305
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