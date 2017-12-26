В Сахалинской области закончилось строительство нового тепличного комплекса на 8 гектаров

В южно-сахалинском совхозе «Тепличный» завершилось строительство современного тепличного комплекса площадью 8 га. Он заменил 6 гектаров старых, построенных более 40 лет назад теплиц. На протяжении последних 4 лет ежегодно вводилось по два гектара тепличных площадей. Суммарный объём инвестиций в проект составил 1 миллиард рублей. За время его реализации создано 80 новых рабочих мест, сообщает областное министерство сельского хозяйства.

В ноябре 2017 года в промышленную эксплуатацию сдали последнюю четвертую очередь комплекса, которую начали строить в мае этого года. В ней впервые на предприятии приступили к выращиванию томатов по технологии интенсивного искусственного досвечивания (светокультура). Первый урожай ожидается получить в феврале, планируемая урожайность должна составить 70-75 килограммов томатов с 1 м2.

Выращивание овощей на светокультуре требует значительных затрат электроэнергии. Для увеличения энергомощностей в хозяйстве построены новые электрическая подстанция и распределительная сеть.

Сейчас системой досвечивания охвачено половина комплекса. Новая подстанция позволит перевести на светокультуру также теплицы первой и второй очередей. Эти работы запланированы на 2018 год. В итоге весь восьмигектарный комплекс будет переведен на искусственную систему интенсивного досвечивания.

Как сообщают на предприятии, планируется, что производство овощей в защищенном грунте в 2019 году на предприятии достигнет 6,6 тысячи тонн, что позволит населению Сахалинской области значительно увеличить потребление свежих овощей местного производства. Для сравнения — по данным на середину декабря 2017 года, собрано 5,2 тысячи тонн.

«Совхоз «Тепличный» является резидентом ТОСЭР «Южная».

ТОСЭР «Южная» была создана 17 марта 2016 года. Специализация ТОР — сельское хозяйство и производство. В настоящее время резидентами являются «Грин Агро-Сахалин», «Мерси Агро Сахалин», АО «Совхоз «Тепличный», общая стоимость реализуемых проектов составляет 14 млрд. 650 млн руб. На производствах будет создано 694 рабочих места. Вклад в бюджетную систему составит 462 млн. рублей.