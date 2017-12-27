Семейные молочные и мясные фермы открылись в Коми, Татарии, Калужской и Волгоградской областях





© invest.rkomi.ru

1. В Усть- Вымском районе Коми открыли новую животноводческую ферму на 100 голов крупного рогатого скота

В текущем году Надежда Нефедова как начинающий фермер получила грант от регионального Минсельхоза на строительство новой молочно-товарной фермы на 100 голов крупного рогатого скота в д. Коквицы и реализовала проект в очень короткие сроки.

«Когда на комиссии в министерстве решался вопрос, дать грант или нет, было много сомнений. Сметная стоимость объекта составила всего 6 миллионов рублей, хотя такой объект должен стоить не менее 12 миллионов. Мы рискнули, дали грант в размере 3-ех миллионов рублей. Проект поддержала администрация муниципального района, выделив 2 миллиона рублей, и один миллион рублей собственных средств было вложено хозяйством. Риски оправдались. За четыре месяца построили новую современную животноводческую ферму в кирпичном исполнении. На этом объекте каждый вложенный рубль отработан сполна. Такие стройки надо ставить в пример всей республике», — было отмечено на открытии фермы.

В планах главы крестьянского фермерского хозяйства Надежды Нефедовой заявиться в региональный Минсельхоз на строительство подъездной дороги к ферме в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Анатолий Князев поддержал инициативу главы хозяйства.

2. В Арском районе Татарии ввели в эксплуатацию овощехранилище и две животноводческие фермы:

— в селе Ашабаш на средства гранта построена откормочная площадка на 30 голов коров. Глава крестьянско-фермерского хозяйства «Каримов И.Ф.» Ильдус Каримов выиграл грант в размере 1,5 млн рублей по программе «Поддержка начинающих фермеров в РТ на 2015 — 2017 годы». В планах сельского предпринимателя — довести поголовье до 50 голов и построить молочную ферму.

— в деревне Нижний Пшалым построена молочная ферма на 50 коров на средства гранта, полученного по программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ в РТ на 2012 — 2015 годы». Объект принадлежит главе КФХ Ильназу Фатихову.

— овощехранилище ёмкостью 400 т расположено в селе Старый Айван. Объект принадлежит главе крестьянско-фремерского хозяйства (КФХ) Ильсие Гатауллиной.

«Мы получили грант в размере 1,5 млн рублей по программе „Поддержка начинающих фермеров в РТ на 2015 — 2017 годы“, — рассказала глава хозяйства. — В этом году вырастили 500 т капусты, 80 т картофеля и 30 т свеклы. Планируем заняться переработкой овощей».

3. В д. Гавриловка Кировского района Калужской области открылась семейная животноводческая ферма на 150 голов в крестьянском хозяйстве Игоря Простякова.

За счет собственных средств и грантовой поддержки от государства в размере 7 млн. рублей в фермерском хозяйстве построена площадка для содержания крупного рогатого скота в зимний период. Закуплено 93 головы крупного рогатого скота герефордской породы, всего у фермера 150 животных, в том числе 30 коров.

Глава хозяйства по образованию ветеринарный врач и имеет большой опыт работы в сельском хозяйстве. В будущем фермер планирует увеличить поголовье маточного стада до 200 голов. Само же хозяйство располагает собственной кормовой базой, а также техникой для зерноуборки, заготовки кормов и обработки почвы.

4. В Камышинском районе Волгоградской области успешно работает открывшаяся в 2017 году модернизированная молочная ферма на 150 голов

В Камышинском районе открылась модернизированная ферма с закрытым циклом производства молока. Хозяйством полностью занимается семья. Вместе производят, перерабатывают молоко и реализуют продукцию в городе Камышине. В хозяйстве сегодня держат около 150 голов крупного рогатого скота, которые позволяют каждый день поставлять горожанам свежее молоко. А в этом году фермерской семье Фрицлеров даже удалось запустить в центре Камышина молокомат.

Доить коров в любую погоду: дождь, ветер и даже в пыльную бурю. В таких условиях добывать молоко на семейной ферме Фрицлеров приходилось на протяжении многих лет. С этого года хозяйство перешло на совершенно новый этап — полной автоматизации.

Владимир Фрицлер, глава крестьянско-фермерского хозяйства: «Скорость дойки, качество, тут и массаж идет полностью, оборудование стоит, и легче дояркам. Хотим внедрить в маленьком хозяйстве более качественное молоко».

Словно в спа-салоне шесть очередных коров отправляются на дойку. Человек лишь устанавливает вакуум. Дальше компьютер управляет процессом самостоятельно. Проводит массаж вымени и через несколько секунд закачивает молоко.

По-современному Фрицлеры подходят и к содержанию поголовья. Коров не держат на привязи, когда отправиться на прогулку, животные решают сами. Как и выбирают, чем питаться: сенаж или сено. Отдельная тема — уход.

Марина Макс, ветеринарный врач: «Во-первых, здесь стоит скреперная установка для удаления навоза. Тоже очень удобно — она сама каждый раз счищает, под кормой всегда чисто. Они ложатся, и теплые полы, меньше маститов, болезней».

Здание оборудовано и системой вентиляции. Это позволяет выветривать из помещения лишние запахи. Такая забота о поголовье — личная и главная задача для всей семьи Фрицлеров. На матери лежит переработка молока, отец продукцию реализует, зять заготавливает корма, а дочь занимается ветеринарным анализом.

Сергей Макс, фермер: «Просто привыкли уже. Я с детства с коровами, у меня родители раньше держали их, просто привык уже в деревне, с коровами. Все свое, и для себя работаешь, реализация, плюс продукцию хорошую поставляешь людям».

В Камышине за молочной продукцией Фрицлеров сегодня выстраиваются настоящие очереди. Но даже здесь фермеры применили современный подход.

Главный итог работы фермерской семьи, так называемый молокомат, установлен в центре Камышина и пользуется популярностью даже зимой. А все лишь потому, что молоко сюда привозят каждое утро. И можно за несколько секунд без продавца купить бутылочку свежего, охлажденного молока прямо с фермы.

Успешную работу семьи Фрицлеров в производстве и переработке молока отмечают и в руководстве Волгоградской области. Развитие животноводства сегодня является одним из важнейших направлений не только Камышинского района, но и всего региона в целом.

http://www.dairynews.ru/news/v-kamyshinskom-rayone-volgogradskoy-oblasti-uspesh.html

http://www.xn--80af5aj3e.xn--p1ai/video/59175/

http://www.dairynews.ru/news/kaluzhskiy-fermer-prostyakov-postroil-zhivotnovodch.html