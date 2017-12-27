ЛСЗ «Пелла» заложил два средних рыболовецких траулера проекта 1701
Сегодня в Отрадном на ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» состоялась торжественная церемония закладки двух средних рыболовецких траулеров проекта 1701. Строящиеся суда предназначены для АО «Эридан» и АО «Стрелец».
Серия:
Заводской № 414 — заложен 27.12.2017
Заводской № 415 — заложен 27.12.2017
Технические характеристики:
Водоизмещение (полное): 3130 т.
Главные размерения: длина — 61 м, ширина — 14 м, осадка — 5.9 м.
Максимальная скорость хода: 13.5 узлов
Автономность: 30 суток
Экипаж: 38 человек
Траулеры предназначены для донного и пелагического промысла, а также сортировки, потрошения и филетирования рыбы.
Заложенные траулеры это уже 16-е и 17-е по счёту судно, строящееся на новой производственной площадке ЛСЗ «Пелла»!
27.12.1715:01:14