ОДК разработала первый российский морской газотурбинный агрегат ГТА-8

Первый российский морской газотурбинный агрегат для применения на нефтегазовых платформах ГТА-8, проект которого разработан Объединенной двигателестроительной корпорацией (входит в Госкорпорацию Ростех), может эффективно использоваться в целях развития российской Арктики. В его конструкцию заложены уникальные для отечественного двигателестроения решения, позволяющие с максимальной эффективностью использовать агрегат в сложных природных условиях Крайнего Севера.

ГТА-8 можно применять в составе газотурбинных электростанций нефтегазовых платформ для бурения, добычи, переработки и хранения углеводородов, а также в составе теплоэлектростанций приморских промышленных и муниципальных объектов для выработки тепловой и электрической энергии.

Применение в конструкции ГТА-8 коррозионностойких материалов позволяет применять его в составе энергетических агрегатов, работающих в районах с высоким солесодержанием в воздухе, что полностью соответствует требованиям к оборудованию, применяемому в составе морских платформ Арктического шельфа. Морской двухтопливный газотурбинный двигатель Е70/8РД, на основе которого разработан ГТА-8, сохраняет работоспособность при температуре наружного воздуха до минус 55ºС, что позволяет эксплуатировать его в арктических условиях. Разработчик проекта ГТА-8 — рыбинское АО «ОДК — Газовые турбины» (головная компания ОДК по производству энергетических и газоперекачивающих агрегатов и комплексному строительству объектов энергогенерации). Двигатель Е70/8РД разработан ПАО «ОДК — Сатурн» (также расположено в г. Рыбинск).

«Задача по полномасштабному освоению нефтегазовых месторождений Арктики, поставленная Президентом РФ и Правительством РФ, открывает для ОДК возможности по развитию бизнес-направления производства и поставки заказчикам морских газотурбинных агрегатов и электростанций», — говорит заместитель генерального директора — руководитель дивизиона «Энергетические и промышленные программы» АО «ОДК» Сергей Михайлов.

В соответствии с политикой импортозамещения в составе ГТА-8 и решений на его основе планируется применение основного оборудования отечественных производителей и поставщиков.

Межремонтный ресурс ГТА-8 составляет 25 тыс. часов, назначенный — 100 тыс. КПД на валу ГТД в станционных условиях — 32,9%.

В перспективе планируется разработать газотурбинные агрегаты морского исполнения мощностью 20, 25 и 31 МВт.

Проект ГТА-8 разработан на базе опытного судового газотурбоэлектрогенератора СГТГ-8. В основе СГТГ-8 — морской двухтопливный газотурбинный двигатель Е70/8РД, который был создан на базе высокоэффективного унифицированного газогенератора для двигателей нового поколения, апробированного в составе семейства газотурбинных двигателей ГТД-4/6.3/10РМ (промышленного назначения) и М75РУ/М70ФРУ (морского применения). Разработчиком СГТГ-8 является ОДК — Сатурн.

Первый российский гражданский морской ГТД E70/8РД, отличительной особенностью которого является способность работать на двух видах топлива, предназначен для использования в составе главных газотурбинных агрегатов судов, обеспечения энергией судов, морских платформ, промышленных объектов в прибрежной зоне. Приемочные испытания двигателя были успешно завершены ОДК — Сатурн в 2012 году, он готов к серийному выпуску. Е70/8РД одобрен Российским морским регистром судоходства.

Конструктивное исполнение двигателя и его систем (система автоматического управления, система воспламенения топлива, топливо-регулирующая автоматика) позволяет не только эксплуатировать двигатель на дизельном топливе или природном газе, но и выполнять автоматический переход с одного вида топлива на другой без изменения установившегося режима ГТД. Эта опция доступна на любом режиме работы двигателя. Использование двухтопливности позволяет значительно расширить область применения Е70/8РД в объектах морской инфраструктуры, где предполагается наличие как дизельного топлива, так и природного газа, либо их чередование в зависимости от условий объекта. Двухтопливность обеспечивает гибкость и повышенную безопасность применения двигателя на морских объектах.

Унифицированный газогенератор ГТД Е70/8РД был апробирован в эксплуатации в составе приводов газоперекачивающих агрегатов (свыше 160 000 часов в эксплуатации), обладает коррозионостойкой конструкцией.