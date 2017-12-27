Омский НПЗ выполнил монтаж ключевого оборудования новой установки первичной переработки нефти

На площадке строительства новой установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ Омского НПЗ «Газпром нефти» завершена уникальная операция по подъему и монтажу крупногабаритного оборудования. Две колонны, предназначенные для атмосферной* и вакуумной** перегонки нефти,увеличат глубину переработки и выход светлых нефтепродуктов. Строительство ЭЛОУ-АВТ входит в число основных проектов второго этапа крупномасштабной модернизации Омского НПЗ, которую с 2008 года продолжает компания «Газпром нефть».

Оборудование изготовлено в Волгограде и Волгодонске специалистами «Волгограднефтемаш» и вологодонского филиала «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион государственной корпорации «Росатом»). Общая масса смонтированных колонн превышает 1 тыс. тонн. На площадке продолжаются работы по установке внутриколонного оборудования.

Новый комплекс ЭЛОУ-АВТ, строительство которого началось в 2016 году, позволит вывести из эксплуатации установки первичной переработки нефти предыдущего поколения. На сегодняшний день на строительной площадке смонтировано около 14 тыс. м³ металлоконструкций, поставлено 78% оборудования, смонтировано 100% крупногабаритного оборудования. Мощность комплекса составит 8,4 млн тонн нефти в год.

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