Омский НПЗ завершил строительство системы налива нефтепродуктов

На Омском НПЗ «Газпром нефти» завершилось строительство новой автоматической установки тактового налива (АУТН-1) производственной мощностью 1,2 млн тонн в год. Строительство производственного объекта входит в периметр масштабной программы модернизации Омского НПЗ, которую с 2008 года продолжает «Газпром нефть». Инвестиции компании в проект составили более 3 млрд рублей.

АУТН-1 позволит отгружать потребителям 11 видов продукции сразу на двух железнодорожных путях. Современная система высокоточного взвешивания оценивает наполнение цистерн в реальном времени, а также сокращает время погрузки. Двойная система угольных фильтров улавливает все отходящие пары и направляет их обратно в технологический процесс предприятия. Новая установка заменит открытые галерейные железнодорожные эстакады товарно-сырьевой базы нефтеперерабатывающего завода. Благодаря технологии герметичного налива светлых нефтепродуктов будет обеспечено снижение воздействия производства на атмосферу. В настоящее время на объекте ведутся пуско-наладочные работы.