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Транспорт и логистика

Брянск приобрёл 20 новых автобусов ЛиАЗ-429260

  •  © bryanskobl.ru

Парк городского пассажирского автотранспортного предприятия Брянска пополнился 20-ю новыми машинами ЛиАЗ-429260. В торжественной обстановке руководители области и города вручили ключи от ЛиАЗов водителям пассажирского предприятия.

  •  © bryanskobl.ru

Приобретённый транспорт марки ЛиАЗ-429260 — это трёхдверный низкопольный автобус вместимостью до 75 пассажиров, приспособленный, в том числе, для перевозки маломобильных групп населения. Автобусы оснащены электронными информаторами, салонными и наружными видеокамерами. Сумма контракта на покупку 20 автобусов составила 142,3 млн. рублей.

  •  © bryanskobl.ru

«Историческим событием» назвал губернатор Брянской области Александр Богомаз получение муниципальным предприятием нового подвижного состава:

«За последние 10 лет городу впервые приобретают около 100 штук автобусов за счёт собственных средств. И 20 автобусов — это только первая партия, которая уже сегодня выйдет на маршруты города. В первом квартале 2018 года ещё на 500 млн. рублей также будет закуплена партия около 80 штук».

  •  © bryanskobl.ru
http://bga32.ru/2017/12/28/bryansk-priobryol-20-novyx-passazhirskix-avtobusov/

Брянская область, новые автобусы
  • Human RS Human RS
    28.12.1716:11:45

    Похоже хороший пример более развитых регионов становится все более заразительным и остальные регионы пусть медленно и со скрипом, но начинают переходить на нормальный общественный транспорт, а не покупать и дальше скотовозки маршрутки. Недавно также Липецк начал масштабное обновление автобусного парка, вот и Брянск присоединился.

    Отредактировано: Human RS~16:31 28.12.17
    #991976
    • Нет аватара Argonaft
      28.12.1717:14:31

      Молодцы, а вот Кемерово взяло партию из 43 пазиков 3205 и это регион который ещё недавно брал гармошки    и вроде регион не бедный:

      •  © fotobus.msk.ru

      Так, что в каких то регионах шаг в перёд, а в некоторых — два назад.

      #992003
      • Human RS Human RS
        28.12.1717:26:09

        Ну не два шага назад, просто стояние на месте — автобусы то в районы области пошли, где подобные маршрутки и раньше были. Вот если бы для Кемерово или Новокузнецка такое закупили, это было бы плохим сигналом.

        Отредактировано: Human RS~17:26 28.12.17
        #992010
  • Юрий Липатов
    28.12.1717:45:44

    ЛИАЗ это лучший наш автобус по все показателям.

    #992016
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