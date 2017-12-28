Брянск приобрёл 20 новых автобусов ЛиАЗ-429260
Парк городского пассажирского автотранспортного предприятия Брянска пополнился 20-ю новыми машинами ЛиАЗ-429260. В торжественной обстановке руководители области и города вручили ключи от ЛиАЗов водителям пассажирского предприятия.
Приобретённый транспорт марки ЛиАЗ-429260 — это трёхдверный низкопольный автобус вместимостью до 75 пассажиров, приспособленный, в том числе, для перевозки маломобильных групп населения. Автобусы оснащены электронными информаторами, салонными и наружными видеокамерами. Сумма контракта на покупку 20 автобусов составила 142,3 млн. рублей.
«Историческим событием» назвал губернатор Брянской области Александр Богомаз получение муниципальным предприятием нового подвижного состава:
«За последние 10 лет городу впервые приобретают около 100 штук автобусов за счёт собственных средств. И 20 автобусов — это только первая партия, которая уже сегодня выйдет на маршруты города. В первом квартале 2018 года ещё на 500 млн. рублей также будет закуплена партия около 80 штук».
28.12.1716:11:45
28.12.1717:14:31
28.12.1717:26:09
28.12.1717:45:44