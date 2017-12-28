Ход реконструции ВДНХ

Некоторое время назад на ВДНХ открыли обновлённый Макет Москвы, теперь в отдельном новом павильоне:

Бывший павильон «Космос» возрождается, теперь экспозиция здесь будет называться «Космонавтика и авиация». Большая часть экспонатов поступает непосредственно от заводов, а сам павильон в общей реконструкции ВДНХ является приоритетным проектом.

При этом параллельно ещё продолжаются отделочные работы

Пришли уже макеты космических кораблей, но пока их ещё не распаковали

Павильон «Книги»

Теперь здесь то, что и должно быть: читальный зал, лекторий, книжный магазин и кафе. Работай хоть весь день!

Причем сюда завезли очень неплохую подборку книг:

В том числе на самые актуальные темы:

Каток





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© ic.pics.livejournal.com

Большая часть огромного пространства центральной аллеи теперь занято ледовыми дорожками





© ic.pics.livejournal.com





© ic.pics.livejournal.com

Пост сделан благодаря работе блогера Максим Алпеев !