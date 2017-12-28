Ход реконструции ВДНХ
Некоторое время назад на ВДНХ открыли обновлённый Макет Москвы, теперь в отдельном новом павильоне:
Бывший павильон «Космос» возрождается, теперь экспозиция здесь будет называться «Космонавтика и авиация». Большая часть экспонатов поступает непосредственно от заводов, а сам павильон в общей реконструкции ВДНХ является приоритетным проектом.
При этом параллельно ещё продолжаются отделочные работы
Пришли уже макеты космических кораблей, но пока их ещё не распаковали
Павильон «Книги»
Теперь здесь то, что и должно быть: читальный зал, лекторий, книжный магазин и кафе. Работай хоть весь день!
Причем сюда завезли очень неплохую подборку книг:
В том числе на самые актуальные темы:
Каток
Большая часть огромного пространства центральной аллеи теперь занято ледовыми дорожками
Пост сделан благодаря работе блогера Максим Алпеев !
- termometrix
- 28.12.201718:02
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