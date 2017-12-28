Добавить статью
Фотофакты

Ход реконструции ВДНХ

  •  © ic.pics.livejournal.com

Некоторое время назад на ВДНХ открыли обновлённый Макет Москвы, теперь в отдельном новом павильоне:

  •  © ic.pics.livejournal.com
  •  © ic.pics.livejournal.com
  •  © ic.pics.livejournal.com
  •  © ic.pics.livejournal.com
  •  © ic.pics.livejournal.com

Бывший павильон «Космос» возрождается, теперь экспозиция здесь будет называться «Космонавтика и авиация». Большая часть экспонатов поступает непосредственно от заводов, а сам павильон в общей реконструкции ВДНХ является приоритетным проектом.

  •  © ic.pics.livejournal.com
  •  © ic.pics.livejournal.com

При этом параллельно ещё продолжаются отделочные работы

  •  © ic.pics.livejournal.com
  •  © ic.pics.livejournal.com
  •  © ic.pics.livejournal.com
  •  © ic.pics.livejournal.com

Пришли уже макеты космических кораблей, но пока их ещё не распаковали

  •  © ic.pics.livejournal.com

Павильон «Книги»

  •  © ic.pics.livejournal.com
  •  © ic.pics.livejournal.com

Теперь здесь то, что и должно быть: читальный зал, лекторий, книжный магазин и кафе. Работай хоть весь день!

  •  © ic.pics.livejournal.com

Причем сюда завезли очень неплохую подборку книг:

  •  © ic.pics.livejournal.com

В том числе на самые актуальные темы:

  •  © ic.pics.livejournal.com
  •  © ic.pics.livejournal.com
  •  © ic.pics.livejournal.com
  •  © ic.pics.livejournal.com

Каток

  •  © ic.pics.livejournal.com

  •  © ic.pics.livejournal.com

Большая часть огромного пространства центральной аллеи теперь занято ледовыми дорожками

  •  © ic.pics.livejournal.com

  •  © ic.pics.livejournal.com

Пост сделан благодаря работе блогера Максим Алпеев !

https://usolt.livejournal.com/907720.html

объекты архитектуры, ВДНХ
  • Нет аватара cheri
    28.12.1718:28:22

    Мои личные ощущения со стороны.

    Собянин за восемь лет тихо мирно и без самопиара сделал для Москвы раз в пять больше чем крикун Лужков, бивший себя в грудь какой он «великий хозяйственник»!

    #992025
    • Нет аватара termometrix
      28.12.1718:47:02

      И Лужков и Собянин по-моему сделали немало для Москвы.

      #992033
    • Нет аватара termometrix
      28.12.1720:21:55

      Собянин за восемь лет

      7 лет.

      #992073
  • Seriomilander Seriomilander
    28.12.1720:28:29

    Я как житель Москвы очень доволен реконструкцией ВДНХ, и тем, что 90-е года покидают наш город, но есть один нюанс на ВДНХ, который безумно раздражает.

    Приехал я 24 декабря на ВДНХ. Каток красивый, отличный — 500р. Музей бабочек — 500р. Музей Бабы Яги — 500р. Музей «Бурана» — 500р. Выставка-музей «Россия — моя история» — три выставки, и все по 500р. Москвариум — 1000р. Дальше я ходить не стал, просто устал. Впечатление такое, что асфальт, трава(летом) и снег (зимой) бесплатно, а все павильоны и домики минимум 500р.

    Вы меня простите, но за пародии на музеи платить 500р., при наличии нормальных музеев глупо. Например:

    Музей кино на ВДНХ и Государственный центральный музей кино (ЦДК)

    Политехнический музей на ВДНХ и «Политех» на Китай-городе

    Выставка-музей «Россия-моя история» (музей без экспонатов) — Государственный исторический музей.

    Странное выходит место для досуга, а главное очень дорогое, для семьи с одним ребенком 1250р. один заход на 30 минут в один павильон (2500/час), а поход всей семьёй в аквапарк на 4 часа 4000р (1000/час).

    Музей бабочек и Бабы Яги находиться в одном здании в виде подковы длинной аж 40 метров, 40 метров за 1000р!!!

    Я собственно хотел сказать одно — зачем в одном месте собирать кучу небольших музеев и выставок если и половины не возможно посетить за один день, не из-за гигантского размера, а из-за нереальной стоимости.

    Отредактировано: Seriomilander~20:30 28.12.17
    #992078
    • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
      • Seriomilander Seriomilander
        28.12.1721:56:33

        «ВДНХ — показушная отрыжка СОВка» — Что Вам такого сделал этот «СОВок»?

        "место для распила бюджетных средств" - где Вы тут увидели распил?

        «Что-то типа „Дисней-Лэнда“» — не может быть полезно, может быть просто весело   

        Я хотел сказать о том что ВДНХ была выставка, в первую очередь! Выставка представляющая достижения, экспонаты, различные товары, и вход на эту выставку может быть платным или бесплатным, а вот всё, что внутри должно быть бесплатным, но это если выставка…

        А если это территория объединяющая кучу коммерческих заведений, то это не выставка, может быть парк или площадь, и отношение к ней совсем другое.

        P.S. Это моё личное мнение и минус не мой.

        #992100
      • Нет аватара Spechtoff
        28.12.1722:19:13

        Муза Рубацкая, отрыжка СОВка?! То на чем едет Россия и большинство ее населения это отрыжка СОВка, вы так считаете?

        #992106
      • shigorin shigorin
        29.12.1700:23:16

        Что-то типа «Дисней-Лэнда»

        Вы страной ошиблись.

        #992142
  • Александр Скориков
    29.12.1701:29:01

    ВДНХ — уникальное место, где есть и история и современность и красота и просто развлечение — каждый выбирает свое. Главное, не потерять уникальность этого комплекса. Для меня — это выставка архитектурных шедевров, которые восстанавливают и сохраняют, а также память — ребенком здесь гулял еще когда троллейбусы по аллеям ездили.

    Отредактировано: Александр Скориков~01:30 29.12.17
    #992158
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,