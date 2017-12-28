Аэропорт Саранска после реконструкции принял первый авиарейс
Аэропорт Саранска был закрыт на масштабную реконструкцию в январе 2017 года. В настоящее время модернизация аэропортового комплекса практически завершена. Хотя можно говорить не о реконструкции, а о строительстве совершенно нового аэропорта с современной и комфортной инфраструктурой, соответствующей всем международным требованиям.
В ходе модернизации были проведены работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы, строительству новых рулежных дорожек, объектов управления воздушным движением, расширению перрона с увеличением мест стоянок воздушных судов. Теперь аэропорт Саранска может принимать большинство эксплуатируемых типов самолетов.
Построены постоянный и временный терминалы, при этом пропускная способность нового терминала составит 300 пассажиров в час с возможностью увеличения до 600 пассажиров на время чемпионата мира по футболу 2018 года.
Общая стоимость строительства объекта составила около 3,5 млрд рублей.
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