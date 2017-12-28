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Авиация

Аэропорт Саранска после реконструкции принял первый авиарейс

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28 декабря аэропорт Саранска принял первый тестовый авиарейс авиакомпании S7 Airlines (Сибирь) по маршруту Домодедово — Саранск — Домодедово.

Аэропорт Саранска был закрыт на масштабную реконструкцию в январе 2017 года. В настоящее время модернизация аэропортового комплекса практически завершена. Хотя можно говорить не о реконструкции, а о строительстве совершенно нового аэропорта с современной и комфортной инфраструктурой, соответствующей всем международным требованиям.

В ходе модернизации были проведены работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы, строительству новых рулежных дорожек, объектов управления воздушным движением, расширению перрона с увеличением мест стоянок воздушных судов. Теперь аэропорт Саранска может принимать большинство эксплуатируемых типов самолетов.

Построены постоянный и временный терминалы, при этом пропускная способность нового терминала составит 300 пассажиров в час с возможностью увеличения до 600 пассажиров на время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Общая стоимость строительства объекта составила около 3,5 млрд рублей.

https://izvmor.ru/novosti/obshchestvo/aeroport-saranska-prinyal-pervyy-aviareys-posle-rekonstruktsii/

аэропорты России, Мордовия
  • Нет аватара termometrix
    28.12.1719:02:27

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    Отредактировано: termometrix~19:03 28.12.17
    #992043
  • Нет аватара Smotritel
    28.12.1720:24:19

    Ну если только кому срочно. А так народ предпочитает ночной неторопливый поезд Москва-Саранск. Поезд чистый, хороший, ухоженный, спокойно сел на Казанском вокзале вечером и выспавшись через 11 часов в Саранске (7 сотен км.). Жалко нет вагона-ресторана (не положено — меньше 12 часов в пути), есть только буфет.

    #992075
    • Нет аватара stadtisch
      28.12.1721:12:10

      Да,нормально на желтых еще отлично,летел из минска на Norwegian это скотовозка,ноги в проход) европа

      #992090
  • Andzej O'KamRupi
    28.12.1721:59:14

    Никазистый какой то… Арматура видна, как-то нет никакого вида.

    #992103
    • Нет аватара Spechtoff
      28.12.1722:11:58

      Andzej O’KamRupi, для Саранска высший класс! Для населения Республики 800 тыс человек и Саранска 350!!! Краснодар, Минеральные Воды имеют скромнее аэропорты. Поток пассажиров туда поболя будет. Да и в Ставрополе аэропорт очень скромный.

      #992105
      • Andzej O'KamRupi
        28.12.1722:25:41

        Ну хорошо что новый есть. Вообще, в принципе выбор Саранска в качестве одного из городов хозяев удивляет. Но, наверно город получил самые крупные инвестиции за всю жизнь.

        #992107
        • Byvalnyi Byvalnyi
          28.12.1723:17:27

          Вот что футбол животворящий делает!

          А Саранск — самая ближняя к Москве столица нац региона.

          Надо было показать национально-культурное многообразие России.

          Аэропорты во всех футбольных городах обновили. Неплохо бы увидеть здесь подбор на эту тему.

          Отредактировано: Byvalnyi~23:19 28.12.17
          #992119
          • Нет аватара Curiouscat
            29.12.1701:44:09

            Byvalnyi, клевещут что руководство региона просто умеет работать ) получили потому что вовремя подсуетились. А Краснодар возможно думал и так получит.

            #992159
      • A S A S
        28.12.1723:54:50

        Ставрополь -- тупик, туда никто не летает, поэтому и аэропорт соответствующий. Мин-Воды вообще побольше, чем Саранск. И по размерам, и по пассажиропотоку. И к тому же активно расширяется.

        #992130
        • Нет аватара Spechtoff
          29.12.1700:03:20

          A S, Летают! В Ставрополе достаточно рейсов, с Минводами не сравниться, но это не дыра. Заводы работают, город развивается. В прошлом году 2016 был признан самым благоустроенным городом.

          #992138
  • Human RS Human RS
    28.12.1723:11:58

    Во блин, а я и не слышал об этой стройке!    

    Это полностью новый терминал?

    #992118
    • Нет аватара stasik
      29.12.1700:38:20

      Написано же, после РЕКОНСТРУКЦИИ.

      Аэропорт Саранска был закрыт на масштабную реконструкцию в январе 2017 года. В настоящее время модернизация аэропортового комплекса практически завершена. Хотя можно говорить не о реконструкции, а о строительстве совершенно нового аэропорта с современной и комфортной инфраструктурой, соответствующей всем международным требованиям.

      Отредактировано: stasik~00:39 29.12.17
      #992145
      • Human RS Human RS
        29.12.1701:56:59

        Термином реконструкция называют и снос большей части старых конструкций, порой вплоть до фундамента, и постройкой новых. В данном случае получается практически так и было.

        Отредактировано: Human RS~06:56 29.12.17
        #992161
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