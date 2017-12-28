В МГУ протестировали квантовый телефон

Исследователи из МГУ создали квантовую линию телефонной связи. Центральным компонентом системы является сервер квантового распределения ключей, к которому по оптоволокну подключены клиенты. Во время сеанса связи клиенты синхронизируют ключи по защищенному каналу, а сам зашифрованный трафик могут передавать по любым другим каналам. За счет такой схемы обеспечивается надежная связь, причем, ключи шифрования могут меняться с частотой в несколько десятков раз в минуту, сказал руководитель проекта Сергей Кулик, заведующий лаборатории квантовых оптических технологий МГУ.

Во время эксперимента обмен голосовыми данными между собеседниками проходил по 50-километровому оптоволоконному кабелю, а сервер распределения квантовых ключей был соединен с ними 25-километровыми линиями, сообщил представитель компании «Инфотекс», которая участвовала в проекте. На сервере распределения ключей использовался протокол на геометрически однородных когерентных состояниях. Сам сервер был адаптирован под стандартные телекоммуникационные стойки и занимает 8 стоечных юнитов, а в будущем может быть уменьшен в два раза.

В прошлом году физики из Российского квантового центра запустили первую в России линию квантовой связи в городских условиях длиной более 30 километров.