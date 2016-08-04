Строители завершили возведение здания нового терминала аэропорта Симферополь, соединив все конструкции в единый контур. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель директора генподрядчика компании «Аконс Про» Антон Чичканов.

«На данный момент полностью тепловой контур здания выполнен. Все конструкции здания окончены. Сейчас ведется декоративная облицовка, которая уже подходит к концу, — сказал Чичканов и добавил, что на завершение всех фасадных работ необходимо еще около месяца.

По информации пресс-службы аэропорта, отделочные работы внутри терминала выполнены уже на 84%. Внутренние инженерные сети здания выполнены на 93%. Продолжается благоустройство привокзальной площади.