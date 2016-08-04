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Авиация

Строители завершили возведение здания нового терминала аэропорта Симферополь

  •  © sevastopolnews.info

Строители завершили возведение здания нового терминала аэропорта Симферополь, соединив все конструкции в единый контур. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель директора генподрядчика компании «Аконс Про» Антон Чичканов.

«На данный момент полностью тепловой контур здания выполнен. Все конструкции здания окончены. Сейчас ведется декоративная облицовка, которая уже подходит к концу, — сказал Чичканов и добавил, что на завершение всех фасадных работ необходимо еще около месяца.

По информации пресс-службы аэропорта, отделочные работы внутри терминала выполнены уже на 84%. Внутренние инженерные сети здания выполнены на 93%. Продолжается благоустройство привокзальной площади.

http://sevastopolnews.info/2017/12/lenta/sobytiya/069287315/

Крым, Симферополь, аэропорты России
  • Нет аватара termometrix
    28.12.1722:42:44

    04.08.2016

    •  © Фото из открытых источников

    •  © Фото из открытых источников

    Декабрь.2017

    •  © Фото из открытых источников

    •  © Фото из открытых источников

     https://www.youtube.com/w...continue=31&v=XXFczNqR8uI 

    Отредактировано: termometrix~23:13 28.12.17
    #992111
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    28.12.1723:23:42

    В добрый путь! А то старое здание тесновато несколько.

    #992121
    • shigorin shigorin
      28.12.1723:53:44

      Есть такое дело    

      #992129
    • Нет аватара Tony
      29.12.1702:01:00

      несколько.

      там в июле-августе было не протолкнуться

      #992162
  • Влади75 Влади75
    28.12.1723:50:22

    Свежее видео.

    ©Видео с youtube.com

    #992126
  • obormot obormot
    29.12.1709:00:31

    Красота.

    Видимо опять услышим от небратьев, что это декорации Мосфильма.    

    Отредактировано: obormot~09:00 29.12.17
    #992206
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